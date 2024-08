Tanque ucraniano incomum detectado no campo de batalha de Kharkiv

No combate contra adversários na região de Kharkiv, alegadamente está em ação um tanque de guerra ucraniano pouco visto. Segundo o Defence Express, citando uma publicação no Facebook pela 3ª Brigada de Tanques, essa unidade teria integrado o T-84 Oplot (traduzido como 'Fortaleza') em suas operações. A brigada descreveu o Oplot como o "melhor tanque ucraniano" em uma foto compartilhada.

A brigada não forneceu detalhes adicionais. O Defence Express afirmou que essa é uma descoberta significativa, considerando o uso limitado dos Oplots desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Estimativas sugerem que apenas um pequeno número desses tanques foi produzido para o exército ucraniano.

Desenvolvido como uma versão aperfeiçoada do T-80 soviético, o T-84 Oplot possui melhorias como um motor mais potente, armadura aprimorada e um sistema de controle de fogo sofisticado, de acordo com a Army Recognition. O protótipo inicial foi criado em Kharkiv em 1994 e aperfeiçoado no T-84U Oplot, que entrou para as forças ucranianas em 1999.

Com um motor de 1200 cavalos de potência, o tanque de batalha é capaz de alcançar velocidades de até 75 km/h em estrada e 50 km/h fora dela, superando avanços comparáveis da Rússia. Além disso, o T-84U Oplot é capaz de alcançar velocidades de até 35 km/h em marcha a ré, servindo bem para mudanças de posição e manobras de retirada rápidas. A última versão, o Oplot-M, entrou em operação em 2009.

Apesar de ser classificado como um dos tanques de batalha mais modernos do mundo pela Army Recognition, o Oplot foi pouco usado contra os invasores russos até agora. A revista Forbes relatou em maio de 2022 que a Fábrica Malyshev em Kharkiv havia entregue apenas dez Oplots ao exército ucraniano. O alto custo, de aproximadamente quatro milhões de dólares por unidade, e a baixa prioridade da liderança militar para aquisição, devido à abundância de T-64s funcionais da era soviética, são citados como razões para a aquisição limitada. Supostamente, a 3ª Brigada de Tanques possui um Oplot, enquanto outras unidades servem na 14ª Brigada Mecanizada.

A Ucrânia teria emprestado quatro de seus dez Oplots ordenados ao exército dos EUA para avaliação. Como resultado, especula-se que no máximo seis tanques de batalha Oplot tenham sido empregados contra a Rússia. O International Institute for Strategic Studies relatou apenas cinco Oplots em operação com a Ucrânia em 2021. A Tailândia é o país que possui o maior número de Oplots, tendo adquirido 49 em 2009.

O T-84 Oplot, descrito como o "melhor tanque ucraniano" pela 3ª Brigada de Tanques, estaria vendo ação no combate contra adversários na região de Kharkiv, demonstrando sua relevância na estratégia militar do exército ucraniano. Esse uso pouco visto do tanque Oplot no conflito em andamento é significativo, considerando sua produção limitada e aquisição para o exército ucraniano devido ao seu alto custo e à abundância de T-64s funcionais.

