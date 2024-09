Sylt tem uma votação para escolher o seu novo prefeito.

Há apoio para a destituição do prefeito Nikolas Häckel? Mais de 12.473 residentes registrados de Sylt votarão sobre essa questão no domingo. Pelo menos 20% dos eleitores aptos, o que equivale a cerca de 2.494 votos, devem votar a favor da recall para que ela seja bem-sucedida, de acordo com Florian Korte, porta-voz da comunidade de Sylt. O número total de votos necessários será oficialmente definido até sexta-feira ao meio-dia, já que alterações devido a mudanças de residência, mortes ou registros podem afetar a contagem de votos.

Em 18 de julho, os políticos locais de Sylt votaram fortemente a favor de iniciar um processo de recall contra o prefeito Häckel, um prefeito independente em tempo integral de Sylt que está passando por burnout. Apesar disso, Häckel planeja retornar ao cargo de prefeito do município de Westerland. Os políticos locais na ilha estão determinados a impedir isso, acusando-o de vários problemas, como a atual crise orçamentária, comunicação pobre, falta de confiança e falhas administrativas.

Os cidadãos da comunidade de Sylt tomarão a decisão final sobre o recall em 29 de setembro. De acordo com Korte, 2.649 eleitores aptos haviam solicitado voto por correio até segunda-feira, com os resultados esperados mais tarde no domingo à noite.

Häckel deseja prosseguir com os projetos

Häckel demonstra determinação ao dizer: "Como um democrata dedicado, aguardo com expectativa a votação de domingo e, é claro, espero a confirmação de nosso e meu trabalho, permitindo que prossigamos com projetos benéficos para Sylt e os Sylters."

Caso Häckel seja removido do cargo no domingo, ele entrará em aposentadoria temporária a partir do dia em que os resultados forem anunciados, compartilhou Hans-Martin Slopianka, porta-voz do distrito de Nordfriesland. Um novo prefeito deve ser eleito dentro de seis meses após o resultado da eleição, de acordo com os regulamentos da comunidade.

Se a faixa de 20% de votos não for alcançada, Häckel permanecerá no cargo. Ele também manterá sua posição se o número necessário de eleitores não comparecer às urnas, faltando o quórum, ou se houver empate. Em todos os três cenários, porém, uma discussão obrigatória do comitê primário sobre a possível reintegração de Häckel após sua licença médica prolongada é obrigatória.

A controvérsia divide a ilha

Desde fevereiro, Häckel está de licença médica. Durante o verão de 2023, Häckel não conseguiu desempenhar suas funções como prefeito em tempo integral de Sylt por várias semanas.

No meio de agosto, os prefeitos das outras quatro comunidades insulares apoiaram publicamente a recall de Häckel. Enquanto isso, o grupo "Sölring Underground" vem fazendo campanha contra a recall no YouTube há cerca de duas semanas e meia, com o lema "Vote não!" acompanhado por uma imagem de banhistas acenando com uma bandeira vermelha com a palavra "Não".

Häckel tem administrado a administração na ilha do Mar do Norte desde 2015 e está atualmente sendo representado por seu vice, o político da CDU Carsten Kerkamm.

As eleições para a recall do prefeito Nikolas Häckel estão marcadas para 29 de setembro, onde mais de 12.473 residentes registrados de Sylt irão votar. Se a recall for bem-sucedida, Häckel será obrigado a renunciar, e um novo prefeito será eleito dentro de seis meses.

Leia também: