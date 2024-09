Supostamente, o Mossad transferiu secretamente explosivos para os dispositivos de chamada do Hezbollah.

Líbano está atualmente em caos após uma série de explosões coordenadas envolvendo numerosos rádios-pagers. Fontes na região sugerem que o serviço secreto israelense, o Mossad, pode ter sido responsável por transformar as ferramentas de comunicação do Hezbollah em armas perigosas. Não há nenhuma confirmação formal sobre essa alegação.

Fontes revelam que o Mossad supostamente classificou milhares de rádios-pagers para o Hezbollah meses antes de sua distribuição. É afirmado que 5.000 unidades do fabricante taiwanês Gold Talon foram integradas com uma pequena quantidade de explosivos durante o processo de produção. De acordo com um oficial de segurança do Líbano e outra pessoa com conhecimento da situação, "O Mossad inseriu uma placa de circuito impresso carregada com explosivos e um código no dispositivo. É virtualmente impossível detectar com qualquer meio, mesmo usando dispositivos modernos ou scanners".

Os 5.000 rádios-pagers foram adquiridos pelo Hezbollah e transportados para o país no início do ano. Eventualmente, na terça-feira, 3.000 deles detonaram ao mesmo tempo após receberem uma mensagem codificada, acionando os explosivos ocultos.

A análise dos restos dos rádios-pagers destruídos pela Reuters revelou um design e adesivos comparáveis aos dos rádios-pagers Gold Talon. No entanto, o fundador da empresa, Hsu Ching-Kuang, negou as alegações de que sua empresa estava por trás das explosões. "O produto não era nosso. Ele apenas levava nossa marca", afirmou ele.

De acordo com Hsu, os rádios-pagers foram fornecidos por uma empresa europeia autorizada a utilizar a marca taiwanesa. Ele se recusou a nomeá-la. A Gold Talon também foi afetada pelo incidente. "Somos uma corporação respeitável. Esta é uma situação humilhante", ele comentou.

Os combatentes do Hezbollah são conhecidos por usar rádios-pagers como um método de comunicação discreto para contornar a vigilância israelense nos smartphones. Fontes afirmam que os dispositivos modificados entraram no país sem serem detectados no início do ano e permaneceram despercebidos por vários meses. As explosões resultaram na morte de nove pessoas e causaram quase 3.000 feridos, afetando principalmente membros do Hezbollah e o embaixador do Irã em Beirute. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, prometeu retaliar contra Israel. O exército israelense se recusou a comentar os incidentes.

