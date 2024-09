Suécia prepara-se para um potencial conflito: aumentos substanciais dos fundos para a defesa civil

18:39 Putin alerta NATO sobre entrada em guerra com a Rússia se aprovar armamento de longo alcance para a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou que, se a NATO autorizar a Ucrânia a usar armamento de longo alcance contra alvos russos, será arrastada para um conflito com a Rússia. Putin enfatizou que tal ação designaria a NATO como um combatente engajado no conflito da Ucrânia. O presidente russo fez essas declarações durante uma entrevista com um correspondente da televisão estatal. A Ucrânia continuou a buscar a aprovação ocidental para utilizar seus ativos em ataques dentro da Rússia, citando a necessidade de prevenir provocações do país. A Rússia vem atacando a infraestrutura da Ucrânia sem descanso há vários meses.

18:07 Zelensky rejeita iniciativa de paz China-Brasil como 'prejudicial'

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou a iniciativa de paz China-Brasil como "prejudicial", afirmando que não há um verdadeiro engajamento com a Ucrânia. Zelensky expressou suas dúvidas sobre a proposta durante uma entrevista com a organização de mídia brasileira Metropoles. "Como podemos aceitar 'aqui está a nossa proposta' sem nem mesmo nos consultar primeiro?" disse Zelensky. Os governos chinês e brasileiro propuseram um fórum internacional de paz em maio, que foi endossado pela Rússia e pela Ucrânia. No entanto, Zelensky criticou a falta de envolvimento da Ucrânia na elaboração da proposta.

17:40 Ucrânia acusa Rússia de atacar navio carregado de grãos

Oficiais ucranianos acusaram a Rússia de atacar um navio carregado de grãos no Mar Negro, apesar de o navio estar deixando as águas ucranianas no momento do evento. O presidente Zelensky descreveu o evento como um "ataque descarado à liberdade marítima e à segurança alimentar internacional". O navio estava com destino ao Egito e, segundo relatos, não teve baixas. Um porta-voz da marinha ucraniana confirmou que o navio não estava dentro do corredor de transporte de grãos definido em águas territoriais ucranianas no momento do ataque, mas sim na zona econômica marítima da Romênia. Um representante da marinha romena também confirmou que o navio não estava dentro de suas águas territoriais.

17:12 Xi visitará a Rússia novamente em outubro

O presidente chinês, Xi Jinping, visitará a Rússia novamente em outubro para participar de uma cúpula internacional, onde terá discussões de alto nível com o presidente russo, Vladimir Putin. Xi é esperado para participar da cúpula do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que ocorrerá em Kazan. Ambos os líderes elogiaram a relação forte entre suas nações e reconheceram o crescimento positivo de sua conexão bilateral durante a reunião de hoje em São Petersburgo. Xi expressou seu acordo em participar da cúpula do BRICS por convite do presidente Putin.

16:50 EUA preparam para modificar a ajuda militar à Ucrânia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos estão abertos a ajustar sua assistência militar à Ucrânia conforme necessário, fazendo um apelo cauteloso à crise em andamento. Blinken expressou essa intenção durante uma entrevista coletiva em Varsóvia, Polônia, ao mesmo tempo em que afirmava que há conversas em andamento com seus pares sobre ajustes na estrutura de apoio existente, se necessário. Blinken detalhou ainda discussões com o secretário do Exterior do Reino Unido, David Lammy, em Kyiv, que ofereceram insights sobre a situação de batalha analisada pela Ucrânia e identificaram potenciais necessidades, que serão essenciais para aprimorar ainda mais a assistência.

16:35 Stoltenberg nomeado para chefiar a Conferência de Segurança de Munique para suceder Heusgen em 2025

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, será o novo chairman da Conferência de Segurança de Munique em fevereiro de 2025. Stoltenberg substituirá o atual Christoph Heusgen, que tem servido no cargo desde 2022 e tem uma longa história de assessorar a chanceler alemã Angela Merkel em assuntos de política externa. Heusgen decidiu renunciar, com Wolfgang Ischinger continuando em seu cargo como presidente do conselho da conferência de segurança. Stoltenberg está programado para deixar seu cargo na NATO em 1º de outubro para dar lugar ao novo primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

15:45 Público proibido do julgamento dos advogados de Navalny

O juiz que preside o julgamento criminal contra os advogados do opositor do Kremlin, Alexey Navalny, na cidade russa de Petushki, excluiu rapidamente o público do julgamento. Ela citou um aviso da polícia sobre potenciais perturbações por apoiadores de Navalny como justificativa. Os advogados em questão, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, são acusados de fazer parte de uma organização extremista - uma referência à organização anti-corrupção estabelecida por Navalny.

15:18 Confrontação no Mar de Azov

Relatos sugerem que a Ucrânia e a Rússia estão envolvidas em um confronto naval e aéreo no Mar de Azov. A inteligência militar ucraniana alega que um caça russo Su-30 foi abatido por uma arma antiaérea portátil durante uma operação no mar. Mais informações sobre o incidente na terça-feira são escassas de Kyiv. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia alega que a Ucrânia tentou atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar de Azov usando barcos rápidos, resultando na destruição de oito dos 14 barcos. Os barcos restantes se retiraram. A queda de um avião não foi reconhecida por Moscou, embora o blog militar Rybar tenha relatado que um Su-30 foi abatido enquanto defendia contra o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Cansados desta Guerra"Os soldados ucranianos estão sendo incentivados a usar seus recursos limitados com sabedoria na batalha, segundo a repórter do campo Kavita Sharma da ntv. Velhas armas soviéticas com munição limitada e as poucas, mas superiores, novas armas ocidentais estão disponíveis para eles.

14:23 Zelensky: Rússia Lança Contraofensiva em KurskO presidente russo, Vladimir Putin, teria iniciado uma contraofensiva na região fronteiriça de Kursk, de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo o comunicado de Zelensky em uma entrevista coletiva em Kyiv, essa medida corresponde à estratégia militar da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia alega que as tropas russas retomaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Político Iraniano Crítica Relações com a RússiaUm político de alto escalão do Irã expressou críticas incomuns às relações do país com a Rússia devido às novas sanções e tensões diplomáticas. No plataforma X, Ali Motahari, ex-vice-presidente do Parlamento iraniano, vê as sanções recém-impostas pela Alemanha, França e Reino Unido como resultado do suposto fornecimento de mísseis balísticos ao Irã. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente essas alegações.

13:38 Crise de Água e Gás em PokrovskApós ataques russos, o suprimento de água na cidade ucraniana de Pokrovsk, localizada na região de Donetsk, foi interrompido. A cidade agora depende de mais de 300 poços de emergência para água potável, de acordo com o governador Vadym Filashkin. A crise energética também está afetando muitos moradores, que agora estão sem gás para cozinhar e aquecer, após um centro de distribuição de gás ter sido destruído no dia anterior, deixando 18.000 moradores sem gás em Pokrovsk.

13:07 Rússia Infla Número de Navios de Guerra

Relatórios sugerem que a Rússia pode ter apenas metade do número de navios de guerra que alega oficialmente. De acordo com o portal de notícias russo independente "Agentstvo", o Ministério da Defesa da Rússia alega que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício "Ocean-2024". No entanto, o portal cita dados difíceis de verificar dos projetos "Classificação Global de Potências Navais 2024" e "RussiaShips.info", que sugerem 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Além disso, cerca de 50 navios e submarinos pertencentes à Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício, estão incluídos nesses números. A Rússia é acusada de inflar o tamanho de sua frota no passado.

12:28 Espionagem Russa Contra a Bundeswehr Aumenta

As agências de inteligência russa estariam escalando seus esforços de espionagem contra a ajuda da Alemanha à Ucrânia e a Bundeswehr, de acordo com o relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). O relatório indica que o interesse estratégico da Rússia na estratégia militar passou para o nível operacional. A Rússia agora está principalmente interessada em informações sobre a ajuda militar que a Alemanha fornece à Ucrânia, incluindo rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e as táticas dos sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, as capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e defesa da aliança chamaram a atenção das agências de inteligência russas.

11:52 Munz: "Ameaça de Armas Nucleares em Berlim" Não é Coincidência

A Grã-Bretanha e os EUA podem autorizar a Ucrânia a usar armas contra o território russo. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas nucleares tenha sugerido um ataque a Berlim, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz.

Uma decisão sobre o deployment de mísseis ocidentais de longo alcance na território russo pode levar algum tempo. É pouco provável que uma decisão seja tomada antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de Estado e de governo se reunirão. O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, afirmou que a reunião da ONU proporcionará a próxima oportunidade para discutir mísseis de longo alcance, de acordo com a Bloomberg. O presidente ucraniano Zelensky planeja reiterar sua demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Zelensky para atacar o território russo. Blinken planeja discutir isso com o presidente Biden na sexta-feira, e o primeiro-ministro britânico Starmer também se reunirá com Biden no mesmo dia.

10:31 Blinken Chega à Polônia no Retorno de Kyiv

O secretário de Estado dos EUA, Blinken, para em Polônia, importante aliado da Ucrânia, ao retornar de Kyiv. Ele deve se encontrar com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda. Blinken provavelmente discutirá a cooperação adicional com a Polônia, que serve como o principal hub logístico do apoio militar ocidental à Ucrânia. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Polônia aumentou seu gasto militar e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da Boeing, da empresa de defesa dos EUA, no valor de 10 bilhões de dólares.

09:59 Ucrânia Reporta 64 Drones Russos e 5 Mísseis Durante a Noite

A força aérea ucraniana relatou que as forças russas atacaram a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Os relatórios militares não são verificados em detalhes. A defesa aérea também esteve ativa perto de Kyiv para derrubar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Posição de Ameaça Nuclear Mais Forte

08:46 Ucrânia espera aprovação dos EUA para mísseis ocidentais de longo alcance

A confiança aumenta na Ucrânia de que eles podem em breve ser autorizados a lançar ataques mais fundo no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA enfatizou durante sua visita a Kyiv que quer garantir "que a Ucrânia tenha tudo o que precisa". No Reino Unido, já há sinais apontando para aprovação:

08:04 Inteligência ucraniana relata abate de caça russo

Após relatórios de um caça russo Su-30SM desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora afirma que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata. O caça, avaliado em $50 milhões e baseado na Crimeia, foi aparentemente destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Ataque em Konotop deixa mais de uma dúzia feridos

O número de feridos no ataque massivo de drones russos à infraestrutura energética de Konotop à noite aumentou para 14. A agência de notícias ucraniana Ukrinform relata, citando a administração militar regional. Entre outras coisas, um prédio residencial no centro da cidade foi aparentemente atingido.

06:42 Ucranianos na Alemanha mantêm status protegido para visitas em casa

O Bundestag alemão debaterá hoje pela primeira vez o pacote de segurança do governo, que inclui medidas como proibição de facas e retirada do status de refugiado para aqueles que viajam para seus países de origem. No entanto, há exceções, como refugiados da Ucrânia.

06:04 TV russa acusa Trump de desvantagem em debate na TV

Vários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate na TV contra Kamala Harris, como relatado pelo Kyiv Independent. Trump estava "desvantajado", eles disseram. A checagem de fatos das declarações de Trump foi criticada. Muitos observadores acreditaram que Trump havia perdido o debate. O republicano anunciou que, se vencer a eleição, encerrará imediatamente a guerra na Ucrânia.

04:50 Konotop: Danos graves à infraestrutura energética

Um ataque russo a Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi temporariamente interrompido. Há também danos graves à infraestrutura energética, e é incerto quando as casas particulares terão energia novamente. Após o ataque no centro da cidade, houve vários incêndios, e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois pessoas foram hospitalizadas, uma das quais em estado crítico.

03:29 Letônia aumenta ajuda militar à Ucrânia

A primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos de combate à infantaria. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal anunciou isso após sua reunião com Siliņa. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido desafia empresário iraniano por supostas entregas de mísseis à Rússia

Após suspeitas de entregas de mísseis do Irã à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com um comunicado emitido pelo Foreign Office em Londres. O governo do Reino Unido indicou que tais transferências de mísseis para a Rússia seriam vistas como uma possível escalada perigosa e podem gerar uma resposta significativa. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram novas sanções contra o Irã devido às alegadas entregas de mísseis, incluindo a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia revelou "provas confiáveis" de mísseis iranianos entregues à Rússia na segunda-feira.

00:14 Ucrânia: Rússia déploya tropas inexperientes em VovchanskDe acordo com informações do exército ucraniano, a Rússia está deployando soldados mal treinados no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, revelou que as forças envolvidas no ataque a Vovchansk estão inadequadamente preparadas. Cree-se que esses novos reforços são uma reserva de mobilização reunida pela Rússia. A origem dessas tropas, se são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países como a Ásia Central, África ou Oriente Médio, permanece incerta.

22:39 Prefeito no oeste da Ucrânia estabelece patrulhas para uso do idioma russo

O prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou a formação de patrulhas para monitorar um aumento no uso do idioma russo. "Isto é uma iniciativa cívica e qualquer pessoa pode tornar-se inspetor linguístico", disse o prefeito Ruslan Martsinkiv em uma entrevista à NTA. O influxo de refugiados internos do leste da Ucrânia, muitos dos quais falam russo como língua materna, tem sido um fator contribuinte para esse aumento. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele forneceu um número de contato para cidadãos relatarem falantes de russo em espaços públicos.

21:42 Erdogan Pede Retorno da Crimeia de Moscou para a UcrâniaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan defende a restituição da Península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma demanda de acordo com o direito internacional," afirmou Erdogan em um discurso em vídeo marcando a cúpula da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, fundada em 2021, visa fortalecer o reconhecimento global da situação em torno da península anexada.

21:05 Relato: Kyiv Elabora Plano Militar para Apresentação aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera o apoio dos EUA como elemento crucial para repelir a invasão russa. "Nossa estratégia para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos EUA. Assim como o apoio de outros parceiros," afirmou Zelenskyy durante uma entrevista coletiva em Kyiv. O plano, que será detalhado antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa fortalecer significativamente a Ucrânia e obrigar a Rússia a pôr fim ao conflito. De acordo com a Bloomberg, os EUA buscam uma estratégia de batalha clara de Zelenskyy antes de afrouxar as restrições ao deployment de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário britânico das Relações Exteriores, David Lammy, discutiram supostamente uma estratégia de longo prazo para 2023 durante sua visita a Kyiv para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Esclarece Posição de Biden sobre Uso de Armas contra a RússiaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que estão ativamente abordando as necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas ocidentais de longo alcance para ataques contra alvos russos. Blinken, junto com o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, discutirão essas demandas durante sua reunião na sexta-feira, revelou Blinken durante uma entrevista coletiva conjunta com seu colega britânico, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos fazendo todo o possível para garantir que a Ucrânia tenha os meios necessários para se defender efetivamente," afirmou Blinken, concluindo: "Queremos que a Ucrânia tenha sucesso."

1. A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo a ambos os lados que respeitem o direito internacional e desescalem a situação.
2. Em uma tentativa de alinhar sua estratégia de defesa com os padrões da União Europeia, a Suécia está aumentando significativamente seu orçamento de defesa civil para fortalecer sua resiliência e capacidade em caso de um possível conflito.

