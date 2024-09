Stenergard assegura o cargo de Ministro das Relações Exteriores sueco

Recentemente, o Ministro da Migração da Suécia renunciou ao cargo. No início do novo mandato parlamentar, o Primeiro-Ministro Kristersson nomeou um substituto. O antigo líder da política migratória agora representará a Suécia no palco internacional.

A antiga Ministra da Migração da Suécia, Maria Malmer Stenergard, é agora a nova Ministra dos Negócios Estrangeiros do país. O Primeiro-Ministro Ulf Kristersson anunciou esta mudança durante a abertura do novo ano parlamentar, após o recesso de verão no Parlamento Sueco. O anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros, Tobias Billström, renunciou inesperadamente à política e anunciou a sua saída alguns dias antes.

Assim como Kristersson e Billström, Malmer Stenergard é membro do Partido Moderado. Este partido conservador governa a Suécia há quase dois anos em coalition com os Democratas Cristãos e os Liberais. Os Democratas da Suécia, um partido de direita populista, não fazem oficialmente parte do governo, mas influenciam significativamente várias decisões políticas e fornecem ao governo maiorias parlamentares. Isso contribuiu para a Suécia implementar uma política migratória mais rigorosa.

Malmer Stenergard, de 43 anos, tem sido responsável pela supervisão da migração e do asilo desde que o governo minoritário foi formado em outubro de 2022. Antes disso, ela serviu como membro do Parlamento Sueco durante oito anos. O seu colega de partido, Johan Forssell, que anteriormente serviu como Ministro da Cooperação para o Desenvolvimento, agora assume o cargo de novo Ministro da Migração.

A nova Ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Maria Malmer Stenergard, foi nomeada pelo Primeiro-Ministro Ulf Kristersson. A Comissão, que supervisiona os assuntos internacionais, agora terá Malmer Stenergard como sua representante.

