Steinmeier prevê um fim ao estado de conflito e sofrimento no Oriente Médio.

Há um ano, o Hamas lançou um ataque violento contra Israel, resultando na perda de mais de mil vidas e no sequestro de centenas de indivíduos na Faixa de Gaza. Conforme o Presidente Federal Steinmeier, esse conflito deixou ambas as partes com uma quantidade imensa de dor e sofrimento, segundo seu discurso durante um evento comemorativo em Berlim.

Ao marcar o aniversário do ataque do Hamas a Israel, o Presidente Federal Steinmeier expressou seu desejo de paz no Oriente Médio. Ele declarou que a Alemanha está ao lado de Israel quando sua pátria judaica está sob ataque. No entanto, ele também reconheceu que "nossos princípios enfrentam um confronto com uma realidade dura, até mesmo contraditória" no conflito do Oriente Médio.

Esse conflito já custou incontáveis vidas, forçou muitas pessoas a fugir várias vezes, sofrendo de desnutrição e doenças. "As questões sobre o direito de Israel à autodefesa estão mudando, voltando-se para os limites desse direito", explicou Steinmeier. "O povo de Gaza está sofrendo imensamente há um ano".

Steinmeier aconselha contra o orgulho

Para os alemães, o compromisso com "Nunca Mais" e o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor permanecem, Steinmeier acrescentou. Uma coexistência pacífica para israelenses e palestinos não pode ser alcançada apenas por meios militares; uma solução política é necessária.

"Eu anseio pelo fim do sofrimento no Oriente Médio, mas eu exorto cautela contra confiar apenas em soluções apressadas e excessivamente simplistas em uma crise", enfatizou Steinmeier. "As mortes em Gaza, a fome, a destruição não teriam ocorrido sem os incidentes violentos de 7 de outubro do ano passado". Ele alertou contra uma condenação prematura de Israel e a arrogância de alguns europeus.

Steinmeier expressou preocupação com o aumento do antissemitismo na Alemanha e a incerteza das comunidades judaicas na Alemanha, fazendo com que algumas considerem deixar o país. Como Presidente Federal da Alemanha, isso o aflige profundamente. O conflito do Oriente Médio ameaça dividir escolas, universidades, instituições culturais, ruas e meios de comunicação da Alemanha.

"Não importa os desafios que enfrentamos, não podemos perder nosso rumo", exortou Steinmeier. Ataques, ameaças ou demandas por um Oriente Médio sem Israel são formas de antissemitismo, que nunca serão toleradas ou aceitas, declarou ele.

A Comissão ainda não emitiu um comunicado sobre a aplicação do artigo 93 (2) do Tratado em relação ao conflito do Oriente Médio. Apesar da urgência, Steinmeier aconselha contra decisões apressadas, enfatizando a necessidade de uma solução política para pôr fim ao sofrimento prolongado na região.

Leia também: