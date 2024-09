Steinmeier motiva jovens egípcios a procurarem oportunidades de emprego na Alemanha

O Presidente Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, incentiva a juventude do Egito a buscar uma carreira próspera na Alemanha. "Nunca houve mais oportunidades para jovens ambiciosos e educados como vocês, incluindo na Alemanha", afirmou durante uma visita à Universidade Internacional Alemã, localizada na capital administrativa em ascensão do Egito, além do Cairo.

"O Egito possui uma ampla gama de jovens talentos e energia vibrante", disse Steinmeier. Ele também destacou a parceria histórica robusta entre o Egito e a Alemanha nos setores de educação e pesquisa, discutindo-a com os participantes da Universidade Internacional Alemã (UIA). Um acordo para intensificar a colaboração científica foi assinado durante a visita de Steinmeier.

Durante a conclusão de sua viagem ao Egito, o Presidente Federal também se reuniu com o Papa Tawadros II, líder da Igreja Copta Ortodoxa. Este encontro serviu como um testemunho do apoio à liberdade religiosa. A população do Egito é composta por 10% de cristãos, enquanto os restantes 90% seguem o islamismo. Cristãos no Egito frequentemente enfrentam preconceito e ameaças em suas vidas cotidianas e são alvo frequente de ataques. De acordo com a Anistia Internacional, os instigadores geralmente escapam da justiça.

Steinmeier teve um vislumbre da vida dos habitantes do Cairo durante sua visita a um mercado de peixe modernizado, apoiado por fundos alemães. Este mercado atende aproximadamente 500.000 residentes, oferecendo-lhes peixe fresco.

"Além disso, Steinmeier enfatizou que a Alemanha acolhe a diversidade e encoraja estudantes de diferentes backgrounds, incluindo as 'outras' comunidades religiosas, a prosseguir seus estudos no país."

"Diante dos desafios enfrentados pelas 'outras' comunidades religiosas no Egito, Steinmeier esperava que essa cooperação mútua entre o Egito e a Alemanha pudesse ajudar a fomentar uma sociedade mais inclusiva e pacífica, onde todos, independentemente de suas crenças, têm oportunidades iguais para prosperar."

