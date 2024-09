- Steinmeier expressa que o ato violento em Solingen atinge a nação no seu coração.

O suposto ataque islamista em Solingen atingiu a alma profunda de toda a nação, segundo o Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier. O massacre, que ele mencionou em um evento de comemoração às vítimas do ataque terrorista realizado na cidade na semana passada, atingiu "um país agradável, aberto e diverso" em sua essência. "Ele atinge nossa compreensão de nós mesmos como uma nação, onde pessoas de diferentes backgrounds residem e desejam viver em harmonia - aqueles que estão aqui há gerações, assim como aqueles que chegaram mais recentemente." No seu discurso, o chefe de estado destacou: "Isso é exatamente o que o perpetrador de Solingen pretendia com seu ódio, assim como os perpetradores antes dele."

Aproximadamente 450 convidados compareceram ao serviço memorial no teatro e sala de concertos, incluindo o Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD), a Presidente do Bundestag Bärbel Bas, bem como o Ministro Presidente de Renânia do Norte-Vestfália Hendrik Wüst e o Ministro do Interior Herbert Reul (ambos da CDU), e Steinmeier's esposa Elke Büdenbender. A dor é quase insuportável, disse o Presidente Federal, que acabara de conversar com os familiares das três vítimas e oito feridos. "Mal posso imaginar, mal podemos imaginar o que vocês, queridos familiares e amigos, estão passando, o que estão sofrendo, o inferno que estão vivendo."

Um homem sírio de 26 anos, que chegou à Alemanha como refugiado através da Bulgária e atualmente está detido, é suspeito do crime. A organização terrorista do Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo ataque. "Fanáticos adeptos do islã desejam destruir o que valorizamos: nossa sociedade aberta, nosso estilo de vida, nossa comunidade, nossa liberdade", disse Steinmeier. "Não queremos que o plano do terrorista se concretize, que suas sementes terríveis germinem, mas sentimos medo e incerteza. Ambos são válidos." No entanto, não devemos deixar que o medo nos impeça.

Leia também: