- Steinmeier defende a limitação dos movimentos migratórios não regulamentados

Presidente Steinmeier Mantém Firmemente Direitos de Asilo

O presidente da nossa nação, Frank-Walter Steinmeier, não recua em relação aos direitos de asilo, mas pede medidas para controlar a imigração não autorizada. Em uma reunião em homenagem às vítimas do suposto ataque islamista em Solingen, Steinmeier enfatizou que a Alemanha, por boas razões, acolhe pessoas que buscam refúgio da perseguição política e da guerra, concedendo direitos de asilo. A história mostra que, no século passado, a sobrevivência da Alemanha durante a era nazista foi ajudada pelo fato de outros países terem mantido suas fronteiras abertas. "Nossa intenção é manter essa natureza do nosso país", declarou Steinmeier a uma audiência de aproximadamente 450 pessoas enlutadas, "desde que o influxo daqueles não entitled a tal proteção não nos sobrecarregue".

Unidade Necessária para Implementação

"Os que buscam refúgio devem cumprir as leis e regulamentações do nosso país", instou Steinmeier. É fundamental implementar diligentemente as regulamentações de acesso existentes e futuras. "Esta é uma tarefa monumental que deve ter prioridade nos próximos anos", acrescentou. Este esforço nacional é o que tanto eu quanto o povo alemão esperamos - transcendendo fronteiras partidárias e hierarquias administrativas.

Também presente no serviço memorial foi o Chanceler Olaf Scholz, que mais tarde escreveu na plataforma X, "O crime corta fundo, acende a raiva. Aprender com ele é nosso dever para com eles e suas famílias". O político do SPD lamentou profundamente as vítimas de #Solingen, "com suas famílias, com esta cidade, com toda a Alemanha".

Em seu elogio, Steinmeier reconheceu que o estado não cumpriu sua obrigação de proteção e segurança em Solingen. Tanto o crime quanto quaisquer fatores subjacentes que contribuam para sua prevenção devem ser investigados minuciosamente. O peso do sucesso da imigração não deve recair sobre indivíduos dedicados - como trabalhadores municipais e comunitários, ajudantes voluntários, oficiais de polícia e aqueles que já estão no limite. "Não devemos sobrecarregar os de bom coração".

O ato violento atinge o cerne da Alemanha, declarou Steinmeier, uma "nação amigável, aberta, diversificada". O ataque perfura nossa identidade nacional, "onde pessoas de diferentes backgrounds vivem e desejam coexistir pacificamente - aqueles que residem aqui há gerações e aqueles que recentemente se juntaram a nós". O chefe de estado enfatizou, "Exatamente aí, exatamente aí, o perpetrador de Solingen buscou inflamar seu ódio".

O principal suspeito do ataque é um homem sírio de 26 anos que chegou à Alemanha como refugiado via Bulgária e atualmente está detido. O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo ato. "Islamistas fanáticos buscam destruir o que prezamos: nossa sociedade aberta, nosso modo de vida, nossa comunidade, nossa liberdade", disse Steinmeier. "Não deixaremos a estratégia dos terroristas ter sucesso, que sua ideologia repulsiva floresça, mas sentimos medo e insegurança. Ambos os sentimentos são justificados". No entanto, o medo não deve nos paralisar.

Após o serviço memorial, Steinmeier prestou suas homenagens ao local do crime, ficando em silêncio em memória das vítimas e curvando a cabeça em solenidade.

