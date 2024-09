- Steinmeier defende a criação de empreendimentos em Solingen relacionados com questões de imigração.

Frank-Walter Steinmeier, líder, não vai ceder em relação aos privilégios de asilo, mas encoraja esforços para minimizar a imigração ilegal. Em uma cerimônia em homenagem às vítimas do suposto ataque islâmico em Solingen, o chefe de Estado reiterou que a Alemanha, justamente, acolhe indivíduos que fogem da perseguição política e da guerra, concedendo direitos de asilo. Ao longo do século passado, muitos alemães sobreviveram à era nazista graças à hospitalidade de outros países. "Nós queremos preservar este país. E só podemos mantê-lo assim se o influxo daqueles que não têm direito a este refúgio específico não nos sobrecarregar", afirmou Steinmeier diante de uma audiência de cerca de 450 pessoas que prestavam homenagem.

Cooperação entre linhas políticas é necessária

"E só sobreviveremos como este país se aqueles que precisam de proteção respeitarem a ordem e a lei do nosso país", alertou Steinmeier. Agora é crucial fazer toda cooperação possível na implementação e manutenção das regras de acesso existentes e futuras. "Esta é uma tarefa monumental, e deve ser a prioridade nos próximos anos." Isso requer um esforço coletivo, que eu espero e que os alemães, de todas as afiliações políticas, esperam.

O estado de Solingen falhou em seu compromisso de proteger e garantir a segurança. As falhas e possíveis negligências responsáveis pela falta de prevenção devem ser investigadas cuidadosamente. A responsabilidade por um sistema de imigração bem-sucedido não deve recair sobre indivíduos leais - como funcionários municipais e comunitários, voluntários, policiais e aqueles que já alcançaram seus limites. "Não devemos sobrecarregar os compassivos."

O ataque atinge o coração do país

O ato bárbaro afeta o país em sua essência, "um país amigável, aberto e diverso" em sua essência, destacou Steinmeier. "Ele nos atinge em nossa própria essência como nação, onde as pessoas convivem pacificamente apesar de suas divergências - os moradores de longa data, bem como os recém-chegados." O chefe de Estado enfatizou: "Exatamente nessa essência, exatamente nisso, o atacante de Solingen direcionou seu ódio."

Entre os presentes no serviço memorial no Teatro e Auditório havia, por exemplo, o Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD), a Presidente do Bundestag Bárbara Bas, apenas para citar alguns, bem como o Ministro Presidente de Renânia do Norte-Vestfália Hendrik Wüst e o Ministro do Interior Herbert Reul (ambos da CDU). A esposa de Steinmeier, Elke Búdenbender, também estava presente. A dor é quase insuportável, disse Steinmeier após conversar com os familiares e amigos das três pessoas mortas e oito feridas. "Não posso imaginar, nós não podemos imaginar o que vocês, queridos familiares e amigos, estão passando, o que estão sofrendo, o inferno que estão vivendo."

Um homem de 26 anos da Síria, que entrou na Alemanha como refugiado via Bulgária, é suspeito do crime e está atualmente detido. O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo ato. "Islamistas fanáticos querem demolir o que valorizamos: nossa sociedade aberta, nosso estilo de vida, nossa comunidade, nossa liberdade", disse Steinmeier. "Não queremos que os cálculos dos terroristas tenham sucesso, que suas sementes terríveis germinem, mas sentimos medo e dúvida. Ambos são justificados. No entanto, não podemos deixar que o medo nos impeça."

Leia também: