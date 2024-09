Steinmeier critica o fracasso do governo em manter suas promessas em relação à segurança e segurança.

Após o incidente em Solingen, o Presidente Federal Steinmeier também responsabiliza o governo. É necessário abordar potenciais falhas, ele enfatiza. Para manter a segurança do país, é necessária uma postura mais firme contra a imigração ilegal.

Segundo Steinmeier, o governo "não cumpriu seu compromisso de proteção e segurança" em Solingen. Ele fez esses comentários durante um serviço memorial em homenagem às vítimas do ataque presumivelmente de extremistas islâmicos na cidade do Bergisch. O incidente, potenciais erros e negligências que podem ter contribuído para o ato não ser prevenido devem ser examinados cuidadosamente. A Alemanha abriga indivíduos que fogem da perseguição política e da guerra, concede asilo. "Nós pretendemos continuar sendo essa nação."

O ataque afeta o país em sua essência. O ato brutal atinge "uma nação acolhedora, aberta e diversificada" em seu coração, disse Steinmeier. "Ele nos atinge em nossa auto-percepção como nação, onde pessoas vivem juntas pacificamente apesar de suas diferenças - pessoas que têm vivido aqui por gerações assim como aquelas que chegaram mais recentemente." O chefe de estado enfatizou em seu elogio: "Exatamente nesse núcleo, o atacante de Solingen direcionou seu ódio, assim como os perpetradores do passado."

Ao mesmo tempo, Steinmeier pediu por ações mais rigorosas contra a imigração ilegal. "Todo esforço possível" deve ser feito para isso, ele enfatizou. O tema da imigração e seu controle "deve ser uma prioridade nos próximos anos." Steinmeier destacou a importância do direito fundamental ao asilo: "Somos, por boas razões, uma nação que aceita indivíduos que buscam proteção da perseguição política e da guerra."

No entanto, isso só funciona, "se o número daqueles que chegam sem direito a essa proteção especial não nos sobrecarrega", ele disse. Além disso, aqueles que buscam proteção "devem respeitar as leis e a ordem do nosso país." O Presidente Federal descreveu como "inaceitável" que o suspeito "aparentemente procurou e encontrou proteção aqui - e usou essa proteção de forma tão horrível."

Um homem de 26 anos da Síria é suspeito do ato. Ele entrou na Alemanha como refugiado através da Bulgária e agora está detido. O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) assume a responsabilidade pelo ato. "Islamitas fanáticos pretendem destruir o que valorizamos: nossa sociedade aberta, nosso estilo de vida, nossa comunidade, nossa liberdade", disse Steinmeier. "Não queremos que os cálculos dos terroristas tenham sucesso, que sua semente terrível dê frutos, mas sentimos medo e incerteza. Ambos têm suas razões." No entanto, não devemos deixar que o medo nos impeça.

O prefeito de Solingen, Tim Kurzbach, pediu união no serviço memorial. "O ataque atingiu pessoas no palco em Solingen, mas foi direcionado a todos nós", disse o político do SPD. "Nós permaneceremos abertos ao mundo", ele continuou. "Nós celebraremos a vida novamente, precisamente porque os terroristas que querem nos roubar a alegria nunca devem ter sucesso."

Entre os aproximadamente 450 convidados do serviço memorial no Teatro e Salão de Concertos estavam, entre outros, o Chanceler Federal Olaf Scholz, o Presidente do Bundestag Bärbel Bas, bem como o Ministro Presidente de Renânia do Norte-Vestfália Hendrik Wüst e o Ministro do Interior Herbert Reul. A esposa do Presidente Federal, Elke Büdenbender, também estava entre os convidados.

