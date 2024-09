Stegner justifica a sua participação num comício, tendo estado presente ao lado de um atendente de carro.

Ralf Stegner, especialista em política externa do SPD, está sob fogo cruzado por sua participação em uma manifestação iminente. No dia 3 de outubro, ele vai marchar lado a lado com Wagenknecht, mas assegura que vai seguir seus princípios social-democratas durante seu discurso. No entanto, o chamado para a manifestação pede o fim do envio de armas para Kyiv e faz uma crítica dura ao governo federal.

Ralf Stegner, deputado do X, defende sua decisão de participar de uma "manifestação nacional pela paz" que também contará com a presença de Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda. Ele enfatiza que não vai se alinhar com ninguém e vai expressar suas opiniões como social-democrata durante seu discurso. Ele reconhece que há outros oradores cujas ideias não compartilha e apelos que não aprova. "Desde que não haja incitadores de ódio, antissemitas e intolerantes, eu posso conviver com opiniões conflitantes."

A manifestação de 3 de outubro em Berlim foi iniciada por um grupo chamado "Never Again War - Lay Down Your Arms". Os oradores do comício final incluem Stegner, Wagenknecht, o ex-político da CSU Peter Gauweiler e a deputada do Partido da Esquerda Gesine Lötzsch. O chamado para a manifestação pede, entre outras coisas, negociações de paz para um cessar-fogo imediato na Ucrânia e na Faixa de Gaza, e o fim das vendas de armas para a Ucrânia, Israel e o mundo. Também condena o governo federal liderado pelo SPD, que é acusado de aumentar suas capacidades militares mais do que nunca.

Crítica à Manifestação e os Planos de Stegner

O parlamentar do SPD Michael Roth, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, questiona a manifestação, afirmando: "É vergonhoso que nem a Rússia nem o Hamas são mencionados como instigadores da guerra". Ele escreveu no X: "Não há paz sem liberdade". A eurodeputada do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann expressou suas preocupações com a participação de Stegner na manifestação, alegando que "é gravemente prejudicial para seu partido e administração".

Falando ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Stegner se distanciou de Wagenknecht e disse: "Não temos nada em comum". Sobre sua participação, ele disse: "É uma manifestação pela paz, e o SPD deveria fazer parte do movimento pela paz". Ele explicou ainda: "Não estou protestando contra meu governo, não estou defendendo o fim da ajuda à Ucrânia e não estou negando o perigo dos mísseis russos em Kaliningrad. Mas eu peço que não sejamos guiados apenas pela razão militar".

Apesar das críticas dentro de seu partido, Ralf Stegner defende sua decisão de participar da manifestação, afirmando que se vê como parte do movimento pela paz, enfatizando sua busca por soluções pacíficas e sua distinção das opiniões de Wagenknecht.

