Sob ameaças crescentes, o apoio financeiro à segurança eleitoral enfrenta diminuição

Em diversos aspectos, a sede da eleição do condado foi transformada em um "fortaleza", segundo Bill Gates, membro da Junta de Supervisores do condado. Gates vem sendo alvo de ameaças de morte contínuas devido à sua negação de acusações falsificadas de que os oficiais manipularam as eleições de 2020 e 2022, alegando roubo de eleições. Ele atribui as novas medidas de segurança à "verdadeira natureza das eleições de 2024".

Essas medidas de proteção eram desconhecidas há alguns anos. No entanto, durante a contagem de votos de 2020, quando manifestantes do MAGA, motivados pelas alegações de fraude eleitoral do ex-presidente Donald Trump, invadiram o centro de contagem, forçando as autoridades a proteger tanto os funcionários quanto os jornalistas dentro das instalações, os líderes do condado reconheceram a necessidade de medidas adicionais. Como resultado, o condado de Maricopa investiu mais de $864.000 em fundos federais e mais de $3 milhões em fundos do condado para reforçar a segurança e os procedimentos das eleições nos últimos quatro anos.

O grau de planejamento e preparação contrasta nitidamente com o de muitos outros lugares do país, preocupados com a possibilidade de perturbações nas eleições de novembro.

Uma investigação da CNN revelou que, com a saída de trabalhadores e líderes qualificados, os oficiais eleitorais de todo o país enfrentam desafios para fortalecer as medidas de segurança para proteger os funcionários e garantir a integridade do voto antes do dia da eleição. Esses oficiais expressaram suas preocupações, citando ameaças de morte, assédio, ações judiciais infundadas, pedidos de registros públicos onerosos e diversas ameaças decorrentes de alegações infundadas de fraude eleitoral.

Despite these difficulties, budgets for election security have been limited in various ways. For instance, Congress has reduced funding under the 2002 Help America Vote Act (HAVA), the primary dedicated source of federal funding for running and securing elections. Moreover, several states have been slow to utilize the available HAVA funds. Furthermore, legislatures in more than half of US states, swayed by election misinformation, have prohibited or restricted the use of private funds that many election officials claim helped secure elections in 2020.

"Barely a drop"

As head of the nation's Election Assistance Commission, Ben Hovland offers a unique perspective on the struggles facing election officials as they prepare for this year's presidential contest.

"Elections have never been more challenging to conduct and manage in the US, and they have never been more expensive," Hovland told CNN. "Election officials must prepare for numerous issues, such as cybersecurity challenges, physical security concerns, addressing misinformation about election processes and procedures, and educating the public on these matters. Offices are being overwhelmed by lawsuits and information requests related to misinformation."

Hovland acknowledges that funding accessible under HAVA to address these issues is "just a drop in the ocean" compared to the demands of state and local election officials.

The funding amount allocated for election security under HAVA decreased significantly from $425 million during the 2020 fiscal year to $55 million in the spending bill for the current fiscal year approved by Congress and signed into law by President Joe Biden in March.

Biden proposed increasing HAVA funding to $1.6 billion in his proposed budget for the following fiscal year. However, determining whether and how much funding will be provided depends on a deeply divided Congress.

Election officials argue that they require funding to hire and adequately train poll workers, construct physical barriers to safeguard election workers and facilities, acquire signature verification equipment, install additional surveillance cameras, install fire retardant in ballot storage areas, and perform several other tasks.

Many offices have demanded new protective measures for handling mail-in ballots following the receipt of suspicious envelopes last November by election offices in California, Georgia, Nevada, Oregon, Texas, and Washington. This past week, another wave of suspicious packages was reported by secretaries of state or election officials in at least 20 states, including highly contested states like Arizona, Georgia, and North Carolina. Some of these envelopes bore a return address in Takoma Park, Maryland, and claimed to be from the "United States Traitor Elimination Army," as indicated by a CNN-obtained photograph of one of the envelopes.

The cost of updating systems across the country is substantial: $53 billion over the current decade to replace outdated voting machines, modernize voter registration systems, enhance cybersecurity, and manage elections, according to a 2021 study commissioned by the nonpartisan Center for Tech and Civil Life and the Center for Election Innovation and Research.

However, some Republican leaders question the necessity for additional funding. At a May 15 Senate Intelligence Committee hearing, Sen. James Lankford of Oklahoma listed states that had allocated little or no portion of their recent HAVA grants, stating, "We have states that literally possess millions of dollars, but they claim they don't have enough funds." He also mentioned that in recent years, "Louisiana has received $14.5 million and has yet to spend a single cent of it."

The Election Assistance Commission, responsible for administering the grants, reported in June that by the close of the previous fiscal year, states were holding onto more than $400 million in HAVA election-security grants issued between 2018 and 2023. This includes battleground states such as Nevada, which had utilized only 41% of its grant funding, and Michigan, which reported having spent barely half.

But Hovland told CNN that it's typical for states to save HAVA grants for years to fund major, costly projects. For instance, he mentioned, Louisiana hasn't utilized its funds because it's planning to replace its paperless voting system; however, "the moment they sign that contract, they'll have spent it all." When Delaware updated its electronic voting system in 2018, it cost well over $13 million. Federal funding only covered a fraction of that total, Hovland stated.

Apenas no mês passado, duas pessoas - uma na Virgínia e outra no Colorado - foram acusadas de fazer ameaças de morte contra autoridades e trabalhadores das eleições no condado de Maricopa. Milhares de trabalhadores das eleições em todo o país relataram ter recebido comunicações intimidatórias, ofensivas ou hostis, incluindo desde as eleições de meio de mandato de 2022, segundo a Força-Tarefa de Ameaças às Eleições do Departamento de Justiça. Muitos entrevistados pela CNN confessaram ter recebido ameaças contra si mesmos ou seus colegas. Enquanto a maioria dessas ameaças tem sido predominantemente direcionada a autoridades em estados-chave como Arizona, Geórgia e Michigan, autoridades de Oregon a Carolina do Sul também receberam ameaças de morte, disseram à CNN.

“Não somos como o Arizona ou a Geórgia, com tudo pelo que eles passaram, mas nos locais de votação, os humores têm sido contenciosos e agressivos às vezes; e temos tido pessoas recebendo ameaças de morte”, disse John Michael Catalano, porta-voz da Comissão Eleitoral da Carolina do Sul.

O ambiente hostil está cobrando seu preço. Em todo o país, os chefes das eleições estão deixando o cargo em uma taxa significativamente maior nos últimos anos, com uma taxa de turnover de 39% entre 2018 e 2022, segundo um estudo do Centro de Política Bipartidária. O centro afirmou que a quantidade de oficiais saindo continua em uma taxa alta até as eleições de 2024.

Enquanto isso, autoridades eleitorais locais em todo o país disseram à CNN que têm lutado para reter e contratar trabalhadores experientes devido ao baixo salário em um ambiente intrinsecamente desafiador.

“As pessoas desistemleft and right com base no clima nacional”, disse Isaac Cramer, diretor executivo da Junta de Registro de Voto e Eleições do Condado de Charleston na Carolina do Sul.

Em Santa Fe, Novo México, trabalhadores das eleições desistiram, citando os altos níveis de estresse e comportamento inadequado, disse a clerk do condado Katharine Clark.

“Estamos pedindo às pessoas para fazer trabalho estressante e de alta visibilidade, e não estamos vendo o salário que esse trabalho requer”, disse ela.

Muitos oficiais eleitorais locais dizem que em 2020, eles foram capazes de aumentar o salário dos trabalhadores ou comprar novo equipamento para fazer as eleições correrem mais smoothly e com segurança graças a fundos privados. Mas essa fonte de financiamento foi esgotada, principalmente devido a falsas alegações de interferência eleitoral.

Cramer, em Charleston, disse que sua junta de eleições não está nem procurando por fundos privados de eleições desta vez. “Agora isso é proibido pela legislatura do estado”, disse ele. “Tenho um conselho de condado dizendo que há fundos disponíveis. Mas não podemos mais aplicar para eles.”

A Fraude dos “Zuckerbucks”

Há quatro anos, durante a pandemia de Covid-19, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua esposa, Priscilla Chan, doaram aproximadamente $420 milhões através de duas organizações sem fins lucrativos para promover eleições seguras e confiáveis. Mais de 2,500 escritórios eleitorais de condado e estado em todo o país aplicaram e receberam subsídios.

Zuckerberg já tinha sido criticado pelos republicanos por supostamente censurar ou suprimir as páginas dos conservadores. Antes das eleições presidenciais de 2020, aliados de Trump apresentaram ações judiciais em vários estados para bloquear o uso dos subsídios eleitorais, alegando (sem provas) que eles seriam direcionados para redutos democráticos. Depois que Trump perdeu, ele e muitos de seus apoiadores republicanos afirmaram falsamente que os “Zuckerbucks” tinham contribuído para a vitória de Biden.

A Comissão Eleitoral Federal, em votação unânime, rejeitou a acusação. E os tribunais em vários estados determinaram que as acusações eram infundadas. Na verdade, mais dinheiro desses doações foi para escritórios eleitorais em lugares onde Trump venceu do que onde Biden venceu, segundo uma análise da FEC.

No entanto, as mentiras continuaram; desde 2020, 28 estados, principalmente controlados pelo GOP, adotaram leis ou iniciativas de votação para proibir o uso de doações privadas nas eleições. Isso inclui os estados-chave da Arizona, Geórgia, Pensilvânia e Carolina do Norte.

Os oficiais eleitorais disseram que as doações de 2020 por Zuckerberg e Chan preencheram uma necessidade crítica, já que uma pandemia sem precedentes levou a um aumento no voto por correio e outros desafios.

No Wisconsin, o clerk do condado de Milwaukee, George Christenson, disse que sua equipe usou $10,000 para melhorar seu site para que os eleitores pudessem encontrar mais facilmente suas opções de votação. “Temos 72 condados no Wisconsin, e a maioria é vermelha”, disse Christenson. “A maioria dos condados menores beneficiou-se desses dólares. Esse é o sujo segredo que os republicanos não querem que as pessoas saibam.”

Mas aqui também, a desinformação teve seu efeito. Em 26 de agosto, Zuckerberg escreveu ao presidente republicano da Comissão Judiciária da Câmara, Jim Jordan, do Ohio, dizendo que não repetirá suas doações eleitorais de 2020. “Eu sei que algumas pessoas acreditam que esse trabalho beneficiou um partido em detrimento do outro”, escreveu ele. “Minha meta é ser neutro e não jogar um papel de um jeito ou de outro - ou mesmo parecer estar jogando um papel. Portanto, não pretendo fazer uma doação semelhante neste ciclo.”

Antes de Biden garantir a vitória no Arizona por uma margem estreita de aproximadamente 11,000 votos há quatro anos, o estado se tornou um viveiro de insanidade relacionada às eleições. Notícias falsas sobre votos alterados com Sharpie, bolas de bambu chinesas e contagens de máquinas de votação manipuladas começaram a circular. As redes sociais foram inundadas com essas falsidades, levando figuras de extrema direita como o teórico da conspiração Alex Jones a organizar protestos acalorados contra o processo de votação.

Posteriormente, a então presidente do Partido Republicano do Arizona, Kelli Ward, e outros 17, incluindo Rudy Giuliani e o ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, foram indiciados por seus papéis no envio de uma lista falsa de eleitores ao Congresso. Embora a maioria dos réus tenha se declarado inocentes, um eleitor admitiu culpa por uma acusação reduzida, e a advogada da campanha de Trump, Jenna Ellis, concordou em cooperar com os promotores em agosto em troca da retirada das acusações.

Apesar de vários proeminentes negadores da eleição terem perdido para democratas nas eleições de meio de mandato de 2022, os líderes e candidatos republicanos do Arizona tornaram-se ainda mais desafiadores e ameaçadores com aqueles que questionam os resultados das eleições. Recentemente, Trump sugeriu a possibilidade de processar e prender funcionários eleitorais se ele emergir vitorioso em novembro, colocando em dúvida a integridade das eleições futuras.

A candidata ao Senado do Arizona, Kari Lake, que perdeu sua candidatura a governadora em 2022 por 17.000 votos, ainda acredita que a derrota de Trump em 2020 foi uma fraude. Ela continua a desafiar sua derrota em 2022 na justiça, apesar de seus advogados terem sido multados em mais de $124.000 por ambos os tribunais federal e estadual por alegações infundadas de fraude eleitoral e alegações duvidosas sobre as máquinas de contagem de votos eletrônicos. Agora, ela representa a indicação do partido republicano para o Senado.

A persistência da negação dentro do estado tem alimentado a desordem contínua.

Uma reunião do Conselho de Supervisores do Condado de Maricopa em meados de fevereiro ficou caótica quando adeptos de Trump questionadores da eleição invadiram o pódio, gritando sobre a illegitimidade dos membros do conselho majoritariamente republicanos. Os guardas de segurança rapidamente escoltaram os membros do conselho pela porta dos fundos e solicitaram reforços do escritório do xerife do condado.

Recentemente, um juiz da Suprema Corte do Arizona rejeitou um pedido de um grupo de extrema direita que buscava acesso às informações pessoais de todos os trabalhadores do condado de Maricopa que lidaram com votos desde 2020. O juiz Scott Blaney observou que os trabalhadores enfrentam "ameaças e assédio alarmante e generalizado".

O registrador do condado de Maricopa, Stephen Richer, republicano cético em relação à negação da eleição, relatou uma ameaça de morte particularmente gráfica ao escritório do xerife do condado e ao FBI em 27 de julho. Em poucos dias, o FBI prendeu um homem da Virgínia que também havia disseminado ameaças vulgares contra a vice-presidente Kamala Harris e outros oficiais.

Apesar de as eleições primárias do Arizona em 6 de agosto terem transcorrido sem problemas, o sargento Jeff Woolf, que trabalha na unidade de contraterrorismo do escritório do xerife do condado, confirmou que o escritório do xerife está se preparando rigorosamente para uma eleição geral tranquila em novembro. "Os tempos mudaram", afirmou Woolf. "Nossa responsabilidade é estar preparados para todos os aspectos das eleições".

"Nosso objetivo é garantir que todos envolvidos nas eleições, desde os eleitores que votam até os trabalhadores dos departamentos eleitorais, se sintam seguros", acrescentou Woolf. "Continuaremos a nos preparar e a fornecer os recursos necessários para garantir que todos tenham a oportunidade de votar".

