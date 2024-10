"Situation intolerable" - A Rússia está a lidar com uma catástrofe catastrófica perto de Pokrovsk

Forças russas estão relatando perdas significativas de equipamento enquanto avançam em direção a Pokrovsk, potencialmente fortalecendo as táticas ucranianas. Um influente think tank americano rotulou os métodos do Kremlin como insustentáveis a longo prazo.

Ano após ano, o Ministério da Defesa Russo relata a conquista de vilas ucranianas por suas tropas invasoras, dando a impressão de um avanço irresistível do Kremlin e a iminente derrota da Ucrânia. No entanto, as tropas de Putin avançam a um ritmo lento e a um custo significativo, como fica evidente no epicentro do conflito perto de Pokrovsk. A estratégia defensiva da Ucrânia pode estar provando ser eficaz.

Recentemente, um especialista em OSINT do projeto Oryx apresentou números significativos de destruição.only in the vicinity of Pokrovsk, over 539 Russian tanks and 92 Ukrainian tanks have been destroyed, abandoned, damaged, or captured in the past year. The discrepancy is also evident in the number of armored combat vehicles like armored fighting vehicles: 1020 to 138. OSINT data often originates from publicly accessible online image and video material, so the actual losses could be larger.

Rob Lee, um ex-fuzileiro naval dos EUA e analista do Foreign Policy Research Institute, descreveu as perdas das tropas do Kremlin como "excepcionalmente altas". Apesar de esforços extensos, a Rússia ainda não conseguiu tomar Pokrovsk, mas está a poucos quilômetros de distância, o que a torna crucial para a logística da Ucrânia.

Menos de 40 quilômetros em 12 meses

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) analisou os dados de OSINT e concluiu: "A liderança militar russa pode não estar preparada para suportar ou tolerar o atual nível e ritmo de perdas de veículos nos meses e anos que vem, à medida que a indústria de armas russas se aproxima de seus limites, os estoques de veículos russos da era soviética são limitados e a milícia russa não conseguiu alcançar ganhos territoriais operacionalmente significativos através de manobras mecanizadas."

Desde outubro de 2023, as forças russas avançaram cerca de 40 quilômetros em direção a Awdijiwka/Pokrovsk. As perdas de equipamento para tais ganhos táticos são consideradas insustentáveis sem uma mudança significativa nos recursos de guerra da Rússia.

O think tank americano, junto com outros especialistas, espera que a Rússia esgote seus "estoques limitados de armas e equipamentos da era soviética" nos próximos meses e anos. Alguns especialistas até apontaram 2026 como um ano crucial, desde que não haja mudanças significativas.

À medida que a Rússia perde mais equipamento do que pode substituir ou fabricar novamente, provavelmente terá dificuldades em sustentar suas unidades a longo prazo sem colocar a economia russa em pé de guerra e aumentar significativamente as taxas de produção da indústria de armas russas, segundo o ISW.

"Troca de espaço por perdas"

A milícia ucraniana já está lidando com uma escassez de equipamento. O presidente ucraniano Zelensky frequentemente pede suprimentos de armas ocidentais. Dadas suas recursos inferiores, a estratégia da Ucrânia é infligir pesadas perdas à Rússia até que ela não possa mais sustentar sua atual forma de agressão, mesmo que isso signifique ceder território.

Na direção de Pokrovsk, as tropas do Kremlin fizeram ganhos limitados à medida que as forças ucranianas recuaram e abandonaram assentamentos para proteger vidas e material, e estabelecer posições defensivas mais fortes a partir das quais pudessem resistir aos ataques. sessenta quilômetros de Pokrovsk, em Vuhledar, as forças ucranianas também recuaram nos últimos dias para evitar cerco e maiores perdas.

A Ucrânia está seguindo uma estratégia descrita por Mykola Bielieskov, analista militar do Ukrainian Institute for Strategic Studies, em um artigo do "New York Times" como uma "troca de espaço por perdas". Isso envolve se retirar de cidades sitiadas após infligir o máximo de danos possível às forças russas em pessoal e material.

Oleksandr Solonko, membro do 411º batalhão de drones ucraniano, resumiu o que parece ser a chave para a resistência bem-sucedida da Ucrânia contra os agressores russos: "Trata-se de quanto eles perdem antes de admitir a derrota".

A União Europeia expressou forte condenação à invasão da Rússia à Ucrânia, impondo diversas sanções a entidades e indivíduos russos em resposta. A União Europeia, junto com outros aliados globais, continua a apoiar a Ucrânia financeira e militarmente, com o objetivo de ajudar a Ucrânia a defender seu território.

Leia também: