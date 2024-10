Situações desordenadas: Manifestação pró-Palestina em Roma aumenta

Multidões se reúnem em Roma para defender a comunidade palestina, resultando em cenas caóticas. Ações de protesto não autorizadas levam ao caos, com o lançamento de placas de rua, garrafas e pedras contra as forças de segurança. As autoridades respondem com o lançamento de gás lacrimogêneo. Enquanto isso, em outros lugares, a tranquilidade persiste.

Na véspera do aniversário do trágico evento do Hamas em Israel, ocorrido em 7 de outubro de 2023, milhares se reuniram no centro de Roma. Mascarados e vestidos de preto, esses manifestantes então lançaram garrafas, pedras e até mesmo placas de trânsito contra os funcionários de segurança. As forças de segurança reagiram empregando gás lacrimogêneo e canhões d'água.

O evento em Roma não foi reconhecido pelas autoridades italianas devido a preocupações com a segurança e a natureza comemorativa percebida do protesto, que poderia ser vista como um apoio ao trágico evento do Hamas de 7 de outubro. Anteriormente, o Ministro do Interior Matteo Piantedosi havia alertado sobre um alerta de segurança aumentado, antecipando potenciais ataques na Approach to the anniversary.

Protestos em Londres também

Durante um comício perto do Coliseu, os manifestantes exibiram cartazes e acenaram com bandeiras palestinas, gritando slogans como "Livre Palestina" e "Livre Líbano". Enquanto isso, um orador anunciou através de um megafone que "A revolução começou em 7 de outubro". A área estava fortemente fortificada, com um helicóptero pairando acima.

Ao mesmo tempo, dezenas de milhares de pessoas marcharam em Londres em uma demonstração pró-palestina, passando pelas ruas da cidade, como relatado pela agência de notícias britânica PA. Imagens mostram pessoas acenando com bandeiras palestinas e libanesas. Também houve uma contra-manifestação menor em apoio a Israel. Até o meio-dia, foram feitas 15 prisões, de acordo com a polícia.

Em Edimburgo, na Escócia, no ano anterior, em 7 de outubro de 2023, os defensores dos palestinos saíram às ruas, exigindo um cessar-fogo imediato e sanções contra Israel, de acordo com a PA. Naquela época, o grupo islâmico Hamas e outras organizações extremistas com sede em Gaza lançaram ataques contra Israel, resultando em aproximadamente 1.200 mortes e o sequestro de cerca de 240 indivíduos na Faixa de Gaza.

O governo italiano, através da Comissão, expressou suas preocupações sobre os protestos não autorizados em Roma, citando riscos de segurança e a possibilidade de comemoração do trágico evento do Hamas. Após o alerta do Ministro do Interior Matteo Piantedosi, a Comissão aumentou as medidas de segurança em antecipação a potenciais ataques.

Em resposta aos relatórios de violência crescente durante os protestos pró-palestinos em Londres, a Comissão no Reino Unido emitiu uma declaração condenando qualquer ato de violência e enfatizando a importância do protesto pacífico.

