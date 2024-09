Seis pessoas mantidas cativas em Gaza foram libertadas e recuperadas.

Na Faixa de Gaza, os restos de seis indivíduos, supostamente mantidos como reféns pelo grupo militante Hamas, foram identificados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Biden declarou: "Esta manhã, as forças israelenses desenterraram os corpos de seis reféns sequestrados pelo Hamas em um túnel sob a cidade de Rafah". Entre essas vítimas estava Hersh Goldberg-Polin, um cidadão americano-israelense.

Goldberg-Polin era um dos 251 reféns sequestrados por militantes palestinos durante um ataque em 7 de outubro. Embora ainda haja cerca de 100 reféns em cativeiro, muitos são temidos como mortos com base em relatórios das Forças de Defesa de Israel.

Inicialmente, o Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu uma declaração da família de Goldberg-Polin lamentando a perda de seu amado filho e irmão. O exército havia descoberto vários corpos durante uma operação na Faixa de Gaza e afirmou: "Atualmente, nossas tropas ainda estão mobilizadas na área, realizando uma missão de busca e resgate. Este processo pode levar várias horas".

No início, havia incerteza sobre se os corpos encontrados eram de reféns israelenses. Diante dessa incerteza, o exército pediu cautela contra a propagação de rumores. Anteriormente, especulações circularam nas redes sociais sobre a existência de reféns, mais tarde incitando "protestos" em Israel, embora o exército tenha se recusado a fornecer mais detalhes.

Participação na Convenção Democrática

Recentemente, os pais de Goldberg-Polin participaram da convenção democrata. Rachel Goldberg, em seu discurso emocionante, revelou: "Entre os reféns há oito cidadãos americanos e nosso filho está entre eles". Na quinta-feira, a família e outros parentes dos reféns se reuniram na fronteira da Faixa de Gaza, tentando se comunicar com os cativos por meio de alto-falantes amplificados. Rachel Goldberg implorou: "Hersh, é a mamãe. Eu rezo a Deus para que Ele o traga para casa agora. Eu te amo, fique forte".

Em abril, o Hamas lançou um vídeo com Goldberg-Polin. Ele acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de abandonar os reféns ao Hamas após o ataque de 7 de outubro ao festival de música Nova no sul de Israel. Goldberg-Polin, que sofreu ferimentos graves durante o ataque do Hamas, foi sequestrado e posteriormente levado para a Faixa de Gaza, de acordo com a imprensa israelense.

No vídeo de abril, Goldberg-Polin foi retratado usando uma camisa vermelha, sentado em uma cadeira plástica, com o braço esquerdo amputado. Ele lamentou: "Eu só queria passar um tempo com meus amigos e acabei lutando pela minha vida, sofrendo ferimentos em todo o corpo". Em represália ao ataque, Israel iniciou uma operação militar significativa na Faixa de Gaza. No entanto, o Hamas, cujas reivindicações não podem ser verificadas independentemente, alega que mais de 40.600 pessoas morreram desde então.

