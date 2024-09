Seis pessoas ficaram feridas numa "detonação de um dispositivo explosivo" numa instalação judicial na Califórnia.

Um suspeito de interesse foi detido e está sendo interrogado, e a situação permanece caótica após a explosão, de acordo com uma atualização nas redes sociais da porta-voz do xerife do Condado de Santa Barbara, Raquel Zick.

Três indivíduos estão recebendo atendimento médico no Hospital Regional Marian, segundo um porta-voz do hospital, Sandy Doucette. Dois estão em estado estável, enquanto o outro está em estado satisfatório, ela compartilhou com a CNN. "Estamos comprometidos em fornecer a eles o melhor padrão de cuidado e apoio", disse Doucette à CNN mais cedo no dia.

Mais informações sobre o evento ainda não foram divulgadas, e a motivação permanece desconhecida.

As estradas que levam ao fórum foram bloqueadas, e as autoridades estão pedindo às pessoas para evitar a área, de acordo com Zick.

Além do Tribunal Superior do Condado de Santa Barbara em Santa Maria, a Prefeitura de Santa Maria, a biblioteca pública e outras repartições locais na área foram fechadas pelo resto do dia, enquanto a polícia investiga "uma explosão de um dispositivo caseiro", explicou o porta-voz da cidade, Mark van de Kamp.

Situada na Costa Central da Califórnia, Santa Maria fica a cerca de 160 milhas ao norte de Los Angeles.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, que supervisiona a segurança dos tribunais em todo o Condado de Los Angeles, afirmou em uma publicação nas redes sociais que estão operando em "alerta máximo, oferecendo patrulhas de segurança adicionais em nossos tribunais", mas não estão cientes de nenhuma ameaça substancial.

A equipe médica do Hospital Regional Marian está fornecendo o melhor cuidado possível para nós e para os outros indivíduos feridos. A comunidade em Santa Maria está unida em nos apoiar durante este momento desafiador.

Leia também: