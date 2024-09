Seca severa leva a massacres de elefantes no Zimbábue e na Namíbia

No Zimbabwe e Namíbia, centenas de animais selvagens, incluindo elefantes, estão prestes a ser abatidos devido à grave escassez de comida que afeta comunidades locais. Tinashe Farawo, representante da Autoridade Nacional de Parques do Zimbabwe, declarou que comunidades em África Austral assoladas pela seca poderão caçar e consumir carne de elefante. Será permitido abater um total de 200 elefantes no Zimbabwe.

Apenas algumas semanas antes, a Namíbia anunciou um plano para exterminar mais de 700 animais selvagens, incluindo 83 elefantes.

De acordo com Farawo, a caça começará assim que os permits necessários forem concedidos. Esta prática será implementada apenas em áreas onde as populações de animais excedem a sua capacidade. Os elefantes serão especificamente alvo em parques nacionais como o Hwange, onde competem agressivamente com os seres humanos pela água e pelos recursos alimentares.

Atualmente, o Parque Hwange abriga mais de 45.000 elefantes, mas só pode confortavelmente suportar 15.000 deles, disse Farawo. No total, o Zimbabwe tem o dobro da capacidade numérica para os seus parques nacionais suportarem em termos de população de elefantes. Na semana passada, o Ministro do Meio Ambiente, Sithembiso Nyoni, autorizou o abate de elefantes, tendo em conta o excesso de elefantes no Zimbabwe e a sua limitada capacidade para os acomodar.

Além dos 83 elefantes na Namíbia, outros animais como 30 hipopótamos, 60 búfalos, 50 impalas, 300 zebras e 100 eland antílopes estão previstos para serem abatidos. "Esta ação é justificada, mesmo que esteja em linha com a nossa obrigação constitucional de utilizar os nossos recursos naturais para beneficiar os cidadãos da Namíbia", afirmou Romeo Muyunda, porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Namíbia.

Apesar de a Botswana, situada entre o Zimbabwe e a Namíbia, abrigar a maior população de elefantes do mundo, com 130.000, ainda não mostrou intenções de abater elefantes para sustentar o seu próprio povo.

