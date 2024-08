- Se eleita, Kamala Harris expressa a sua intenção de incluir republicanos no seu gabinete.

Kamala Harris senta-se a uma mesa simples na cidade americana de Savannah, na Geórgia - mas apesar do cenário modesto, todos os olhos estão nela. A candidata democrata à presidência dos EUA, após sua indicação, defendeu os feitos da administração do presidente Joe Biden em sua primeira entrevista na TV e chamou por uma reinvenção política. "Em minha opinião, o que o povo americano precisa é de um novo começo e um caminho diferente dos últimos dez anos", disse.

Erros menores estavam ausentes durante a entrevista de quase uma hora com a CNN. No entanto, a mulher de 59 anos também perdeu algumas oportunidades de ganhar pontos. Seu rival pela presidência em 5 de novembro, Donald Trump, reagiu com uma única palavra em sua plataforma Truth Social: "Cansativo."

A entrevista conjunta com seu companheiro de chapa, Tim Walz, serviu como um teste para a democrata. Gravada durante uma turnê de campanha na Geórgia e transmitida logo após, Harris não conseguiu fazer uma entrada forte. A jornalista Dana Bash perguntou a Harris sobre seus planos para seu primeiro dia no cargo. Harris foi vaga, respondendo que queria fortalecer a classe média.

Kamala Harris Defende Mudanças de Política

Harris teve que explicar por que mudou sua posição sobre certos assuntos durante a conversa, como a fraturamento. Harris já se opunha à extração de gás natural através do fraturamento, mas agora afirma: "Eu não proibirei o fraturamento." Este é um dos assuntos que Trump atacou repetidamente Harris, junto com a imigração. Harris também teve que defender seu desempenho como vice-presidente dos EUA nesta área durante a entrevista.

Ela também anunciou que, se vencesse a eleição, queria um republicano em seu gabinete. "Eu tenho 68 diasleft até a eleição, então eu não quero colocar o carro na frente dos bois", disse Harris na entrevista.

Ela acredita que é crucial para decisões importantes ter pessoas à mesa que tenham perspectivas e experiências diferentes. "E eu acho que seria benéfico para o público americano ter um membro do meu gabinete que seja republicano."

"Próxima Pergunta, Por Favor."

Harris descartou os comentários de Trump sobre sua identidade como mulher afro-americana como "a mesma velha rotina cansativa" - "Próxima pergunta, por favor." Harris é a primeira mulher, primeira pessoa negra e primeira pessoa de ascendência asiática a tomar posse como vice-presidente dos EUA. Sua etnia e gênero são raras vezes questões em sua campanha - como evidenciado por sua breve resposta durante a entrevista. Trump frequentemente ataca a democrata de maneira sexista e racista.

Muito está em jogo para Harris. Embora tenha dado entrevistas na TV como vice-presidente dos EUA, algumas pessoas talvez não olhem para elas com carinho no futuro. No entanto, ela recebeu elogios por uma entrevista após o desastroso debate na TV de Biden contra Trump em junho. Harris não apenas pareceu composta, como também ficou firmemente ao lado de seu chefe. Ela reiterou sua defesa dele na entrevista atual, deixando claro que não tinha arrependimentos por ter feito isso.

Mais de um mês se passou desde que Biden desistiu da corrida presidencial - Harris recorreu a aparições coreografadas e evitou habilmente questões críticas da mídia. A crítica desse enfoque não veio apenas de Trump e seus apoiadores. A entrevista da CNN ofereceu a Harris uma oportunidade de apresentar sua própria mensagem - e não apenas discutir as políticas de Biden.

Harris foi vaga em muitas áreas e pareceu desanimada às vezes, mas ofereceu um vislumbre divertido do dia em que ficou sabendo da retirada de Biden da corrida. "Minha família estava visitando, incluindo minhas jovens sobrinhas, e estávamos fazendo panquecas", disse Harris. Suas sobrinhas perguntaram: "Posso ter mais bacon?" Quando ela queria brincar com sua família, o telefone tocou de repente e Biden lhe informou seus planos.

A candidata conhecida por suas vistas liberais escolheu a CNN, uma rede geralmente apoiadora dos democratas, para sua entrevista. Harris foi entrevistada por Bash, que havia co-apresentado o debate Biden-Trump com Jake Tapper e é uma jornalista política experiente. Trump costuma dar entrevistas, muitas vezes a redes como a Fox News que o apoiam fortemente. Ele tem o hábito de não responder às perguntas completamente.

A Eleição dos EUA Parece Estar Muito Apegada

O companheiro de chapa de Harris, Tim Walz, teve um papel menor na entrevista, como esperado. O governador de Minnesota respondeu a uma pergunta sobre erros em seu registro militar dizendo: "Minha gramática nem sempre é precisa." Walz, de 60 anos, tem melhores índices de aprovação do que o companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance. No entanto, os candidatos a vice-presidente geralmente não têm um impacto significativo nas eleições presidenciais dos EUA.

A eleição parece estar muito disputada entre Harris e Trump. Desde a desistência de Biden, as pesquisas dos democratas melhoraram, mas sua vantagem nas pesquisas nacionais cai dentro da margem de erro, o que a torna de pouco significado. No final, a eleição presidencial dos EUA será decidida pelos chamados estados indecisos, onde não está claro se os democratas ou republicanos vencerão. Aqui, Trump e Harris estão empatados em algumas pesquisas.

