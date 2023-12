Schumer e McConnell afirmam que o Senado vai adotar um pacote sobre imigração e segurança nacional no novo ano

"Continuam a existir questões difíceis, mas estamos empenhados em dar resposta às necessidades na fronteira sul e em ajudar os aliados e parceiros a fazer face a ameaças graves em Israel, na Ucrânia e no Indo-Pacífico. O Senado não deixará que estes desafios à segurança nacional fiquem sem resposta", afirmou o democrata de Nova Iorque e o republicano do Kentucky.

Schumer disse ainda, na terça-feira à noite, que não haverá mais votações no plenário este ano, o que significa que o mês de janeiro será extremamente importante. As negociações sobre o pacote - apresentado em outubro - continuam paradas após semanas de idas e vindas entre os democratas que oferecem uma política de imigração mais rigorosa em troca do apoio dos republicanos a milhares de milhões de dólares de ajuda à Ucrânia e a Israel.

"Enquanto os negociadores trabalham nas questões pendentes, esperamos que os seus esforços permitam ao Senado tomar medidas rápidas sobre o suplemento de segurança nacional no início do novo ano", afirmaram Schumer e McConnell na sua declaração.

O senador James Lankford, de Oklahoma, o principal republicano na mesa de negociações para as negociações sobre a fronteira, disse que levará "semanas" para chegar a um acordo.

"Trabalhei para finalizar uma proposta de segurança fronteiriça que irá parar o fluxo maciço de imigração ilegal para a nossa nação. Nos últimos dias, foram feitos progressos significativos, mas ainda não há um acordo final, muito menos um texto legislativo", afirmou Lankford num comunicado.

Ele acrescentou: "É claro que há várias questões não resolvidas que levarão semanas para serem resolvidas em vez de horas. É melhor fazer isto bem feito do que depressa".

A Casa Branca alertou esta semana que um pacote de ajuda programado para a Ucrânia no final deste mês será o último do país este ano sem um acordo do Congresso, mesmo depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com líderes do Congresso na semana passada em um esforço para apresentar seu caso diretamente aos legisladores.

Biden disse que está aberto a um compromisso com os republicanos em matéria de segurança nas fronteiras, arriscando um movimento que poderia perturbar os progressistas de que precisa para o apoiar nas eleições do próximo ano.

Depois de a liderança do Senado ter anunciado que as negociações continuariam no próximo ano, o senador democrata Michael Bennet, do Colorado, libertou a sua posição relativamente a um projeto de lei que reautoriza a Administração Federal da Aviação, permitindo que os senadores o aprovassem por unanimidade na terça-feira à noite. Bennet suspendeu várias vezes a aprovação de legislação obrigatória este ano para exigir que o Senado vote mais ajuda à Ucrânia.

Schumer anunciou que quarta-feira será o último dia de sessão do Senado durante o ano.

"Vamos estar em sessão amanhã para tratar de assuntos internos, mas não há mais votações agendadas até janeiro", disse ao terminar a sessão na terça-feira à noite.

