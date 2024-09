- Scholz transmite mensagens de campanha diretas para a AfD.

Durante a discussão inicial no Bundestag, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) enfrentou diretamente a AfD e distanciou seu governo do partido. Ele afirmou com firmeza que seu governo tomará todas as medidas necessárias para combater o aumento dos populistas de direita. O desempenho eleitoral do partido na Saxônia e na Turíngia foi "decepcionante", segundo o Chanceler. "Nunca nos acostumaremos com isso", afirmou ele.

A AfD está "presos no passado" e está tentando atrapalhar o progresso do país rumo a um futuro melhor. Sob o comando de Scholz, o governo federal trabalhará para evitar isso, prometeu. A AfD retrata uma "imagem humana ultrapassada". Agora é hora de arregaçarmos as mangas e agir, em vez de ficar preso ao passado.

O governo de Scholz rejeita veementemente qualquer forma de cooperação com a AfD, como expresso pela Comissão. Em resposta à oposição da AfD, Scholz e a Comissão estão comprometidos em promover políticas progressistas para o avanço do país.

