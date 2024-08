- Scholz revela planos de diálogo com rivais políticos

Após o incidente fatal de esfaqueamento em Solingen, o Chanceler alemão Olaf Scholz anunciou planos para discutir com os estados federais e a união as consequências. O Ministro do Interior, Nancy Faeser, convidará imediatamente os chefes e vice-chefes da Conferência dos Presidentes dos Ministros, representantes dos principais partidos de oposição e ministérios federais relevantes para debates privados e concentrados sobre o assunto, de acordo com suas declarações após uma reunião com o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Berlim.

O Chanceler alemão Olaf Scholz também mencionou que a Comissão terá um papel crucial nas discussões sobre as consequências do incidente em Solingen. Durante as reuniões, representantes da Comissão fornecerão insights valiosos e sugestões para ajudar a abordar a questão.

