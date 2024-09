Scholz recusa a provisão de mísseis Taurus às 19:20.

18:29 Stoltenberg: NATO poderia ter fornecido mais armas para deter ataque russo à UcrâniaO Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou em uma entrevista à "FAZ" que a NATO poderia ter fornecido mais armas à Ucrânia para evitar uma invasão russa. "Agora, estamos enviando equipamento militar para a batalha - poderíamos ter enviado equipamento militar para evitar a batalha", disse Stoltenberg. O dia em que o conflito começou foi o pior de sua década como secretário-geral, segundo ele. Stoltenberg deixará o cargo em 1º de outubro, passando o bastão ao ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

17:50 Scholz busca clareza sobre propriedade da refinaria PCK em Schwedt até o final do anoO chanceler alemão, Olaf Scholz, espera que uma solução seja alcançada até o final do ano em relação à estrutura de propriedade futura da refinaria PCK em Schwedt. "Estamos buscando clareza até o final do ano", disse Scholz durante um diálogo com cidadãos na cidade de Prenzlau, em Brandemburgo. Foi esclarecido que a Rosneft, sócia russa, deve vender sua participação sob a tutela do governo alemão. Scholz é mantido informado sobre as negociações "plausíveis" em andamento. Em referência a um potencial investidor do Catar, Scholz afirmou que "sabemos quem está falando com quem e sobre o que". Além disso, o Cazaquistão vem fornecendo petróleo a Schwedt através de um Pipeline russo, substituindo o petróleo russo após o ataque da Rússia à Ucrânia. Inicialmente, o governo alemão estendeu a tutela da Rosneft por meio ano, levando em consideração as negociações em andamento. A alternativa é a expropriação da participação russa, considerada legalmente desafiadora.

17:24 Scholz mantém objeção ao uso de armas de alcance estendido pela Ucrânia contra a RússiaO chanceler Olaf Scholz reiterou que a Ucrânia não será permitida a utilizar armas com alcance estendido, fornecidas pela Alemanha, para atingir alvos russos profundamente no país. "Isso ainda se aplica", disse o político do SPD durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, em Brandemburgo. "Como resultado, eu permanecerei em minha posição, mesmo que outros países adotem uma abordagem diferente", acrescentou Scholz, se referindo aos Estados Unidos. "Não farei isso porque vejo isso como um problema." A arma de alcance mais longo entregue pela Alemanha à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, com um alcance de até 84 quilômetros.

16:57 Hofreiter alerta para possível influxo de "centenas de milhares de refugiados" da UcrâniaÀ medida que os controles de fronteira são expandidos na Alemanha, o presidente do Comitê de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, defende uma abordagem unificada com a Polônia e outros. "Sem apoio contínuo à Ucrânia, devemos esperar centenas de milhares de refugiados da ação agressiva da Rússia na Ucrânia nos próximos anos", afirmou Hofreiter ao "Tagesspiegel", referindo-se à crítica do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, sobre os controles de fronteira adicionais na Alemanha. Hofreiter enfatiza a necessidade de uma solução para a política de migração europeia. Ele alerta que a imposição de controles de fronteira por estados-membros individuais pode marcar o fim da UE. Hofreiter espera que o chanceler federal Olaf Scholz e Tusk mantenham uma coordenação próxima no futuro.

16:32 Inteligência britânica revela destruição de pontes pela Ucrânia na região de KurskO serviço de inteligência britânico revelou imagens de pontes sobre o rio Seim destruídas pelo exército ucraniano durante suas operações na região de Kursk. "A Ucrânia continua a obstruir os esforços logísticos da Rússia na região de Kursk através de uma série de ataques que destruíram pontes rodoviárias e flutuantes sobre o rio Seym", declarou o Ministério da Defesa britânico no X. As imagens foram capturadas em meados de agosto e no final de agosto. A Ucrânia lançou seu ataque na região russa de Kursk em 6 de agosto e fez avanços em território russo por vários quilômetros.

16:05 Feridos em ataque ucraniano à região de BelgorodPelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano à região sul da Rússia, de acordo com relatórios oficiais. O governador Vyacheslav Gladkov confirmou que vários projéteis atingiram um trecho de estrada entre Belgorod e Shebekino, ferindo quatro pessoas e danificando vários veículos. Em Vosnesenskoye, uma vila próxima, uma mulher foi ferida quando um drone atingiu uma residência particular. A credibilidade dessas informações permanece em disputa. A Rússia frequentemente atinge áreas civis em países vizinhos. A cidade ucraniana de Kharkiv, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, é frequentemente atingida por artilharia ucraniana e drones militares, incluindo locais na região sul da Rússia de Belgorod. Durante o verão, a Rússia lançou uma ofensiva em Kharkiv com o objetivo declarado de estabelecer uma zona tampão. No entanto, os ataques russos estagnaram a poucos quilômetros além da fronteira.

3:26 Estrela de Hollywood Michael Douglas visita área infantil em KyivO ator americano Michael Douglas visitou a área infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv em uma sexta-feira. A Ukrzaliznytsia, a empresa de ferrovias do estado ucraniano, anunciou isso em sua página do Facebook. De acordo com a postagem, a lenda de Hollywood passeou pela estação e conversou com passageiros. Antes disso, ele teve uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sua esposa Olena, atuando como embaixador da ONU, junto com seu filho Dylan.

13:17 Kyiv solicita ataques de longo alcance: "A decisão de Biden parece inabalável"O coronel reformado Ralph Thiele prevê que o assunto dos ataques ucranianos de longo alcance contra a Rússia voltará a ser debatido, possivelmente levando a discussões sobre entregas de Taurus. O analista militar acredita que os EUA permanecerão firmes em sua posição.

12:58 Zelensky Confirma Libertação de Outro Grupo de 103 Prisioneiros de GuerraA Ucrânia confirmou outra troca de prisioneiros com a Rússia, com 103 indivíduos retornando ao território ucraniano, de acordo com a declaração do presidente Zelensky. Entre os retornados estão soldados, bem como pessoal da Guarda Nacional, patrola da fronteira e polícia. Eles são defensores de regiões como Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv e Mariupol, bem como a planta Azovstal.

12:38 EUA Aprovam Venda de Aviões de Caça de Alto Nível para a RomêniaO governo dos EUA aprovou a venda de 32 aviões de caça F-35 de ponta para a Romênia, uma aliada da NATO e vizinha da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, explica: "A Romênia é uma aliada-chave na aliança da NATO, comprometida com a segurança e estabilidade na região do Mar Negro e além." Com a aquisição desses aviões de combate furtivos e multipropósito da Lockheed Martin, a Romênia adquirirá "capacidades de defesa aérea sem precedentes", revela Kavalec. A primeira entrega está prevista para 2031. O valor total do negócio é estimado em até $7,2 bilhões.

11:52 Rússia Relata Troca de Mais de 200 Prisioneiros de Guerra com a UcrâniaA Rússia alega ter trocado mais de 200 prisioneiros de guerra com a Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Cada lado liberou 103 indivíduos, segundo o ministério. Os soldados russos agora estão recebendo assistência psicológica e médica na Bielorrússia, diz o ministério em uma mensagem do Telegram. O ministério também relata que os soldados russos foram capturados em Kursk. O lado ucraniano ainda não respondeu às declarações da Rússia sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelensky anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia. Não fica claro se esses faziam parte da troca relatada pela Rússia.

11:22 Rússia Anuncia Captura de Vilarejo no Leste da UcrâniaNo leste da Ucrânia, o exército russo declarou a captura de outro vilarejo. "O vilarejo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi recapturado", relata o Ministério da Defesa da Rússia. O pequeno vilarejo fica nas proximidades da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que está sob ameaça do avanço russo. O exército russo fez recentemente progressos significativos na região de Donetsk. O presidente russo Vladimir Putin afirmou anteriormente que o objetivo principal do exército russo era a captura da região industrial de Donbass, que inclui Donetsk.

11:00 Medvedev Ameaça Destruição Total de Kyiv com Armas Não NuclearesO ex-presidente russo Dmitri Medvedev ameaça a completa aniquilação da capital ucraniana Kyiv usando armamento não nuclear da Rússia. A Rússia tem uma razão legítima para usar armas nucleares devido à incursão da Ucrânia na região russa de Kursk, embora ainda não o tenha feito. Em resposta ao uso de mísseis de longo alcance ocidentais, a Rússia poderia transformar Kyiv em um "gigantesco ponto derretido" usando armamento não nuclear russo mais novo, sugere Medvedev. Medvedev, que serve como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, tem emitido repetidamente condenações fortes do Ocidente e da Ucrânia.

10:30 Combates Intensos Continuam em Torno de Kurakhove no Leste da UcrâniaHeavy combat is currently taking place around the city of Kurakhove in eastern Ukraine. The use of European long-range weapons is causing resentment among the local population. ntv reporter Kavita Sharma reports from Dnipro.

10:02 Ataques de Drone Causam Danos na Região do Mar Negro de OdessaDetalhes estão surgindo sobre o grande ataque de drone que ocorreu na região do Mar Negro de Odessa ontem à noite: a Rússia lançou um total de 76 drones de combate, de acordo com a força aérea ucraniana. Destes, 72 drones foram abatidos. A força aérea não fornece detalhes sobre as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relata danos significativos em vários edifícios em um subúrbio da capital de Odessa. Os edifícios no distrito de Ismajil, através dos quais a Ucrânia envia parte de seu grão, foram atingidos por detritos de drone. Em Kyiv, partes de detritos caíram, como relatado por fontes governamentais. Uma instalação municipal foi atingida, mas não houve incêndios.

10:31 Stoltenberg Fala sobre Diplomacia Pré-Guerra: Russos Apresentaram Mapas Falsificados da NATOO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, discute os esforços finais para dissuadir a Rússia de invadir a Ucrânia antes do conflito de fevereiro de 2022 em uma entrevista. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, liderada por Stoltenberg, ocorreu em janeiro. A Rússia exigiu a retirada de todas as tropas da NATO de sua região oriental. Esta exigência era inaceitável, mas o diálogo foi mantido, resultando em outra reunião. Os delegados russos dos ministérios de Relações Exteriores e Defesa afirmaram não ter planos de guerra e, em vez disso, serem ameaçados pela Ucrânia. Eles apresentaram mapas para demonstrar a cercadura da Rússia pela NATO, mas esses mapas continham erros. Por exemplo, a Dinamarca não foi marcada como território da NATO. A autenticidade desse erro permanece incerta. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados poderiam ter fortalecido a Ucrânia militarmente mais cedo, potencialmente aumentando a barreira para a invasão.

10:03 Wiegold sobre o Acordo de Desploiamento da Lituânia: "Lituânia Enxerga a Brigada de Combate Alemã como Ajuda"A Alemanha e a Lituânia formalizam um acordo governamental: garante ao estado da NATO báltico que uma brigada alemã de combate estará estacionada dentro do país. O analista militar Thomas Wiegold fornece insights sobre o fundo e as implicações desse acordo em uma entrevista com a ntv.

09:28 Kim Aspira a Cooperar Mais com Moscou Segundo relatórios da mídia estatal, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, expressou a intenção de fortalecer a cooperação com a Rússia. Após conversas entre Kim e o chairman do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia norte-coreana afirma que foram realizadas discussões substanciais sobre o fortalecimento do diálogo estratégico entre ambos os países e a consolidação dos interesses de segurança mútua, bem como situações regionais e globais. A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para o conflito na Ucrânia. Pionyang rejeita essas alegações como absurdas.

08:59 Armas Estendidas para a Ucrânia? Starmer e Biden Revisitam Discussão na Assembleia Geral da ONU Em breve, haverá uma discussão sobre se a Ucrânia pode empregar amplas armas ocidentais contra alvos russos. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, onde eles adiaram uma decisão sobre esse assunto. Biden e Starmer discutirão esse assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", diz Starmer. Relatórios da imprensa britânica indicam que Biden está pronto para autorizar a Ucrânia a utilizar mísseis britânicos e franceses com tecnologia dos EUA, mas não mísseis feitos nos EUA.

08:23 Zelensky Comenta sobre o Plano Allegado de Trump: "Promessas de Campanha são Promessas de Campanha" O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, afirma repetidamente que pode resolver o conflito na Ucrânia em um dia, mas nunca revelou um plano. Em uma entrevista à CNN, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é questionado sobre sua interpretação das declarações de Trump. "Hoje, não posso compreender devido à falta de entendimento detalhado e contexto", responde Zelensky, se referindo à campanha eleitoral dos EUA. "E promessas de campanha são promessas de campanha", acrescenta. Zelensky também menciona que falou com Trump dois meses antes. Durante a conversa, Trump garantiu seu apoio à Ucrânia, diz Zelensky, acrescentando que foi uma conversa positiva.

07:27 ISW: Rússia Precisa de Mais Tropas em Kursk para Repelir Ucranianos A Rússia continua com contra-ataques na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não reconhece uma operação em grande escala para expulsar os ucranianos de Kursk. O ISW, com sede em Washington, relata que as autoridades russas recorreram principalmente a recrutas mal treinados e mal equipados, além de pequenos segmentos das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça. Em uma avaliação, o think tank afirma: "Uma contra-ofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu nessa região - especialmente se a maioria das unidades já deployadas lacks de experiência de combate".

06:49 Ucrânia Sofre Intensos Ataques de Drones Durante a Noite

Segundo o exército ucraniano, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. As forças russas lançaram vários grupos de drones de ataque, relatou a força aérea ucraniana. Alertas de ataque aéreo foram iniciados em quase todas as regiões ucranianas, incluindo Odessa, onde as forças navais abateram nove drones. Explosões foram relatadas em Odessa, mas ainda não foram confirmadas vítimas.

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, sugeriu a formação de um grupo de contato internacional para iniciar negociações de paz no conflito da Ucrânia. Ele acredita que agora é a hora para que os aliados ocidentais estabeleçam esse grupo, já que tanto o chanceler alemão quanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concordam que os esforços para negociações de paz devem ser intensificados. Mützenich sugere que países como China, Índia, Turquia e Brasil assumam a responsabilidade nesse grupo de contato, uma vez que compartilham a convicção de que a invasão russa está se tornando um fardo.

05:41 UE Considera Nova Abordagem para Estender Sanções à Rússia Diplomatas da UE revelam que a Comissão Europeia está explorando três possibilidades para prorrogar as sanções contra a Rússia. Essas cenários foram apresentados aos diplomatas europeus em uma recente ocasião. A atenção está voltada para os ativos do banco central russo congelados, que são cruciais para conceder um crédito de 50 bilhões de dólares à Ucrânia pelos países do G7. Esses ativos estão congelados desde a invasão russa da Ucrânia.

03:40 Débris de Drone Atinge Edifícios na Cidade de Kyiv O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via aplicativo de mensagem Telegram que débris de drones atingiram um edifício da cidade em Kyiv. O incidente ocorreu no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã cedo. Klitschko mencionou que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, Klitschko havia relatado que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Maior Cooperação com a Rússia Prometida por Kim Jong Un O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, prometeu maior cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens discutiram vários tópicos durante a visita de Shoigu a Pyongyang e chegaram a um consenso sobre vários assuntos, incluindo a cooperação mais próxima para proteger os interesses de segurança compartilhados. Shoigu, que serviu como ministro da Defesa da Rússia até maio, havia iniciado relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia em julho do ano passado, quando visitou Pyongyang.

23:36 Zelensky Presentará "Plano de Vitória" a Biden em Setembro O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro. Zelensky planeja apresentar uma estratégia para alcançar a vitória nessa reunião. Essa estratégia envolve um sistema de decisão interligado para fornecer à Ucrânia os recursos necessários para impulsionar a guerra rumo à paz. De acordo com Zelensky, os conflitos bem-sucedidos podem ser encerrados de várias maneiras, seja pela força ou pela diplomacia. Esse enfoque garantirá a verdadeira independência do país, e Kyiv confia no apoio dos EUA para a posição forte necessária.

19:18 Lutas Intensas Continuam no Leste da Ucrânia, de Acordo com o Exército Ucraniano

O Exército Ucraniano informou que as lutas continuam intensas no leste da Ucrânia. Segundo o relatório da situação vespertina do Estado-Maior em Kyiv, foram registrados 115 incidentes. Os combates mais intensos ocorreram na direção de Kurachove, com forças russas também ativas na direção de Lyman e Pokrovsk. Kurachove é uma pequena cidade ao sul de Pokrovsk. As tropas russas não conseguiram fazer progressos significativos na área de Pokrovsk recentemente e, em vez disso, expandiram seu eixo de ataque para o sul para capturar Hirnyk, uma cidade mineira próxima a Kurachove.

22:18 Alívio Desejado em Kursk, de Acordo com Zelensky

O avanço da Ucrânia na região russa de Kursk está tendo resultados positivos, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. No região de Charkiv, o inimigo foi contido, e em Donetsk, a ofensiva russa desacelerou, segundo Zelensky. Embora a Rússia alegue ter recapturado 10 das 100 aldeias ocupadas em Kursk, seu contra-ataque nesta região ainda não teve sucesso significativo. Especialistas haviam expressado dúvidas sobre o deslocamento de maiores formações de tropas russas de outras regiões para Kursk.

21:46 "O Ocidente Tem Medo" - Avaliação Franca de Zelensky sobre os Aliados

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky critica o Ocidente por demonstrar medo ao discutir a necessidade da Ucrânia de ajuda para interceptar mísseis e drones russos. Ele pergunta: "Se os aliados juntos abatem mísseis e drones nas regiões do Oriente Médio, por que ainda não há uma decisão semelhante para abater mísseis russos e Shaheds iranianos no céu ucraniano?" Zelensky afirma ainda que isso é "vergonhoso para o mundo democrático".

21:30 Rússia Despachou Mais de 8.000 Drones Iranianos

O governo ucraniano alega que a Rússia despachou 8.060 drones iranianos Shahed contra a Ucrânia desde o início da guerra. Não há confirmação de parte da Rússia ou do Irã. A Ucrânia acusou Teerã de fornecer esses drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

No centro de Washington D.C., o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente americano Joe Biden estão programados para uma conversa. Os boatos circulam sobre potenciais anúncios relacionados à autorização do uso de armas de alcance longo para a Ucrânia. Fontes do Guardian afirmam que o Reino Unido deu luz verde para a Ucrânia lançar ataques com mísseis Storm-Shadow, mas, segundo os relatórios, esse assunto pode ser mantido em segredo durante sua reunião hoje. De acordo com os relatórios, o diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, diz: "Não espero um anúncio hoje sobre o deployment de armas de alcance estendido dentro da Rússia - não dos EUA". No entanto, ele especifica que as discussões com o Reino Unido, a França e outros aliados sobre a armazenagem de armas para a Ucrânia ainda estão em andamento. Quando questionado sobre potenciais mudanças na política dos EUA, Kirby parece evasivo, dizendo: "Não estou interessado em mergulhar em uma conversa especulativa sobre o que podemos ou não anunciar em algum ponto".

