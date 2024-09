- Scholz expressa que os resultados das eleições realizadas no domingo são amargos.

O Chanceler Scholz, do time do SPD, chamou os resultados das eleições na Turíngia e Saxônia de "difíceis de engolir". Apesar disso, ele ficou grato pelo fato de que as "previsões sombrias" de que o SPD ficaria abaixo da marca de cinco por cento não se concretizaram.

Scholz, em suas primeiras palavras sobre os resultados no Instagram como membro do Bundestag, disse: "Os resultados das eleições de domingo são difíceis - para nós também. Mas veja pelo lado bom: o SPD manteve-se firme. Lutamos juntos com determinação e clareza". Ele acrescentou: "Vendo é crendo: o trabalho árduo dá resultados. Agora é hora de continuar buscando e encontrando mais apoio fresco".

Na Turíngia e Saxônia, o SPD teve seus piores resultados eleitorais desde 1990, com 7,3 e 6,1 por cento, respectivamente. Na Turíngia, o resultado foi o pior do partido em qualquer eleição estadual.

Quanto ao sucesso do AfD na Saxônia e Turíngia, Scholz ficou preocupado. O AfD, rotulado como um grupo de extrema-direita, recebeu mais de 30 por cento dos votos em ambos os estados. "A Alemanha não pode e não deve se acostumar com isso", disse Scholz. "O AfD está fazendo mal à Alemanha. Eles estão enfraquecendo a economia, fomentando a divisão e manchando o bom nome do nosso país. Agora, todas as partes democráticas têm a obrigação de formar governos estáveis sem extremistas de direita".

A resposta de Scholz aos resultados das eleições desta vez foi mais rápida do que em ocasiões anteriores, como após a derrota do SPD nas eleições europeias, onde eles obtiveram seu pior resultado em uma eleição nacional em 130 anos, com 13,9 por cento em maio. Naquela ocasião, Scholz só comentou publicamente sobre o assunto no dia seguinte em uma entrevista coletiva com um convidado estrangeiro, o que gerou críticas dentro do SPD. No entanto, Scholz ter expressado suas opiniões desta vez como membro do Bundestag pode estar relacionado ao fato de que as eleições e a campanha são vistas como assuntos partidários.

Apesar do sucesso do AfD na Saxônia e Turíngia, Scholz expressou sua preocupação, dizendo: "A Alemanha não pode e não deve se acostumar com isso. O AfD está fazendo mal à Alemanha". Mais tarde, ele enfatizou: "Agora, todas as partes democráticas têm a obrigação de formar governos estáveis sem extremistas de direita".

Leia também: