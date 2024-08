Scholz e Starmer pretendem reforçar a sua colaboração.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, falou sobre uma "oportunidade única em uma geração" com o anúncio de um acordo de cooperação entre Berlim e Londres. Até o final do ano, essas duas nações pretendem fortalecer suas relações com um acordo bilateral que abrange áreas como comércio, defesa, migração, energia e mudança climática.

Durante uma reunião em Berlim, o chanceler Olaf Scholz e o primeiro-ministro Starmer concordaram em intensificar a colaboração, seja em defesa, economia ou até mesmo no combate à migração ilegal. Scholz se referiu a isso como uma "oportunidade única" para o benefício mútuo, não apenas para seus povos, mas também para a Europa e a segurança da região transatlântica.

A possibilidade do Reino Unido reintegrar a UE ou o mercado único europeu e a união aduaneira foi descartada pelo primeiro-ministro Starmer. Por outro lado, Scholz elogiou a "parceria próxima e confiável" entre os dois países.

Nas palavras de Scholz, "Esta cooperação será fomentada para o bem-estar de nosso povo, para o benefício da Europa e para a segurança da região transatlântica". O objetivo é estabelecer uma nova base para sua relação nos próximos meses. Scholz enfatizou que um acordo de cooperação como esse é inédito entre a Alemanha e o Reino Unido. Consultas regulares entre os governos desses dois países também estão previstas.

Starmer esclareceu que o Reino Unido não tem intenção de reverter o Brexit ou reintegrar a união aduaneira ou o mercado único europeu. Até mesmo um programa de mobilidade juvenil está fora de questão. Em vez disso, ele visualiza uma "relação próxima" entre os dois países.

A migração ilegal e suas medidas de contração são áreas em que as duas nações estão looking to work together mais de perto. Scholz e Starmer também se comprometeram a continuar apoiando a Ucrânia em sua resistência contra a Rússia. Scholz espera uma rápida esclarecimento dos detalhes técnicos relacionados à ajuda do G7 para a Ucrânia.

Ambas as partes encorajaram a paz no contexto do conflito entre Hamas e Israel, com Hamas solicitado a libertar seus reféns. Scholz também instou Israel a melhorar as condições da população civil palestina.

