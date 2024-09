Scholz e Merz apresentam fracas qualidades de liderança - falta a alternativa.

O SPD e o CDU estão se culpando mutuamente devido ao colapso das negociações sobre migração, com ambas as partes acusando a outra de fraca liderança. O Chanceler Olaf Scholz e o líder do CDU, Friedrich Merz, têm se revezado em críticas ao que consideram falta de autoridade um do outro. Isso pode estabelecer o cenário para a debate de amanhã na sessão principal do Bundestag.

Scholz afirmou que a decisão de pôr fim às negociações foi tomada antes da reunião e a chamou de decepção para quem estava no comando. Ele enfatizou que a liderança envolve verdadeira determinação, honestidade e perseverança, em vez de artimanhas mesquinhas e exibicionismo provincial.

Scholz continuou dizendo que a liderança implica liderar seus seguidores, permanecer firme e estar preparado para fazer concessões. No entanto, deve haver uma vontade de fazê-lo. Merz havia parado as negociações com o governo federal e os estados sobre esse assunto no ano passado. Merz anunciou que não participaria, citando falta de interesse após três dias de reflexão. Recentemente, Merz discutiu publicamente uma conversa particular com ele e decidiu retomar as negociações com o governo, apenas para abandoná-las novamente. Isso decepciona o presidente federal que havia pedido uma solução conjunta do governo e da oposição.

Merz, por outro lado, acredita que Scholz falta liderança. Ele apontou que havia sinais claros de uma disposição para rejeições completas antes da reunião. Ele suspeita que os Verdes estão bloqueando em segundo plano e impedindo que o SPD e o FDP avancem tanto quanto alegaram.

Merz aconselhou que Scholz deveria ter exercido seus poderes executivos para guiar a situação. Embora não fosse necessária nenhuma ação legislativa do Bundestag, apenas uma ação administrativa do governo federal teria sido suficiente. No entanto, isso não foi feito. Merz criticou que o governo federal demonstra falta de liderança.

Merz concluiu expressando sua decepção, dizendo que gostaria que o resultado tivesse sido diferente, mas essa é a realidade do governo de coalizão e, em particular, a incapacidade do governo de chegar a um acordo.

Para seguir em frente, o governo de trânsito liderado pelo Chanceler Scholz anunciou que vai implementar medidas adicionais propostas pela Ministra do Interior Nancy Faeser para uma gestão de fronteira mais eficiente e rejeições aumentadas. Essas propostas estão em conformidade com a lei europeia e exibem soluções eficazes. A coalizão permanece aberta ao mundo e enfrenta os desafios apresentados pela migração irregular. Scholz e Merz estão programados para se enfrentar no debate sobre o orçamento federal de 2025 amanhã.

Scholz mencionou que o colapso das negociações sobre migração poderia potencialmente afetar os esforços de cooperação futuros entre o SPD e o CDU, enfatizando a necessidade de uma liderança que encarne tenacidade e integridade.

Merz afirmou que uma liderança eficaz nas negociações sobre migração teria exigido uma ação administrativa rápida do governo federal, ao contrário da falta de iniciativa observada.

