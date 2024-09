Scholz defende que as democracias extraam directamente matérias-primas como o lítio.

O Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, incentiva países democráticos a intensificarem seus próprios esforços de extração de minerais. Em um discurso à associação química VCI em Berlim, Scholz pediu essa medida para reduzir a dependência de importações de regimes autoritários. Ele enfatizou: "Podemos gerenciar isso de maneira responsável", reconhecendo movimentos de protesto em vários países. Especificamente mencionando a mineração de lítio na Saxônia ou no Vale do Reno, Scholz sugeriu: "Devemos facilitar isso também em Portugal e incentivar o progresso lá". Como Chanceler da Alemanha, Scholz expressa seu apoio.

No meio de protestos contra mineração na Sérvia, Scholz garantiu ao Presidente sérvio Aleksandar Vucic ajuda durante uma ligação telefónica. O lítio é vital para a produção de baterias, e a Alemanha e a UE pretendem reduzir a dependência do processamento adicional chinês. A Sérvia visa estabelecer-se como um centro europeu para a produção de lítio e baterias, mas ativistas ambientais se opõem fortemente a esse plano.

Reconhecendo a importância estratégica do lítio para a produção de baterias, Scholz propôs expandir os próprios esforços de extração de lítio da Alemanha, incluindo potenciais sites na Saxônia ou no Vale do Reno, para reduzir a dependência de importações. Diante da produção de matérias-primas, é crucial que países democráticos melhorem suas capacidades de extração de minerais.

