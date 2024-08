Scholz declara intenção de diálogo com a oposição sobre a questão Solingen

Após a reunião entre Olaf Scholz e Friedrich Merz, foram agendadas novas discussões entre o governo e a oposição. Nancy Faeser, a Ministra do Interior Federal, deve enviar convites para essas discussões em breve. O objetivo não é passar para o próximo assunto, como afirmado pelo Chanceler Federal.

Após o brutal ataque em Solingen, Olaf Scholz anunciou conversas com os estados federais e a União sobre as implicações. Nancy Faeser expressou sua intenção de "convidar, em breve, um representante da presidência e co-presidência da Conferência dos Ministros Presidentes, representantes do principal partido de oposição e os ministérios federais relevantes para discussões privadas e concentradas sobre esse assunto", ela declarou após uma reunião com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Berlim.

Essas discussões se concentrarão na expulsão de requerentes de asilo negados para seus países de origem, na luta contra o terrorismo islâmico e na regulamentação do controle de armas. Também serão consideradas propostas dos estados federais e da União.

Apesar de um aumento de 25% nas deportações no primeiro semestre deste ano em relação ao ano anterior, Scholz apontou que isso ainda é insuficiente. "Portanto, o governo federal continuará seus esforços para reduzir ainda mais a imigração ilegal. Isso inclui a implementação de novas regulamentações legais que estamos meticulosamente planejando no governo federal desde o fim de semana. Essas medidas envolvem principalmente o fortalecimento das leis de armas, medidas contra o islamismo violento e medidas relacionadas à residência, especialmente para agilizar as deportações", ele destacou.

Friedrich Merz, líder da oposição, propôs uma colaboração com Scholz na revisão da política migratória na terça-feira. Ele sugeriu designar representantes tanto do governo quanto da União, mas sem a participação dos estados federais. Segundo informações, Thorsten Frei, líder de negócios parlamentares do grupo da União, é a escolha de Merz para participar dessas discussões.

A Comissão sem dúvida estará envolvida nas discussões sobre a revisão da política migratória, como proposto por Friedrich Merz, considerando sua sugestão para representantes tanto do governo quanto da União. Após essas discussões, o papel da Comissão pode envolver a implementação das medidas concordadas, como o fortalecimento das leis de armas e a agilização das deportações.

