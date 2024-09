- Scholz critica Merz, afirmando: "A liderança varia significativamente"

Chanceler Olaf Scholz repreendeu diretamente e com paixão o líder da CDU Friedrich Merz por ter cancelado as discussões sobre migração com a coalizão do tráfego de luz. No jantar de verão do Círculo de Seeheim dos social-democratas progressistas em Berlim, o Chanceler acusou o líder da cúpula da União de comportamento irresponsável e liderança ruim.

"Essa decisão estava predeterminada. E é uma fonte de embaraço para os envolvidos", afirmou Scholz com firmeza aos Seeheimers. "A liderança exige integridade, honestidade e resistência inabalável por este país. Não esquemas mesquinhos e atos de teatro de cidade pequena", argumentou Scholz.

A liderança envolve ficar firme, acrescentou ele. "E a liderança requer a capacidade de fazer concessões. Mas é preciso ter a vontade de fazê-lo", enfatizou Scholz.

O líder da União Friedrich Merz declarou que as negociações com a administração do tráfego de luz foram infrutíferas. Parece que a coalizão não consegue impor rejeições nacionais de migração, afirmou o líder da CDU. "Portanto, a tentativa de encontrar um caminho comum falhou", concluiu ele.

"Inversão drástica" na política de migração

O governo federal agora vai impulsionar o que propôs, afirmou o Chanceler. "Iniciamos uma mudança substancial na gestão eficiente da migração ilegal na Alemanha. E isso foi apropriado". Isso é exemplificado pela diminuição de entradas ilegais e pelo aumento significativo de deportações.

Scholz se referiu ao plano de segurança acordado pela coalizão do tráfego de luz após o ataque com faca em Solingen, que será discutido pela primeira vez no Bundestag na quinta-feira. Involucra medidas para intensificar as deportações de requerentes de asilo rejeitados, ações para combater mais decididamente o terrorismo islâmico e reforçar as regulamentações de armas. "Estamos executando, não apenas discutindo", destacou o chefe do governo.

Na quarta-feira, haverá um debate direto entre Merz e Scholz no Bundestag. No debate geral como parte das discussões orçamentárias, o líder da maior fração da oposição, ou seja, Merz, falará primeiro.then it's the Chancellor's turn.

Apesar das tensões contínuas entre o Chanceler Olaf Scholz e o líder da CDU Friedrich Merz, a Alemanha permanece comprometida em abordar questões de migração. A liderança do país continua a perseguir uma abordagem estratégica, equilibrando ações firmes com concessões necessárias.

