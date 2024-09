- Scholz comunica à União: "A porta permanece aberta" ou "A oportunidade não foi totalmente desperdiçada"

Após as negociações infrutíferas sobre questões migratórias entre o governo e a oposição, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) e a União trocaram farpas no Bundestag. Durante o debate geral da semana orçamentária, Scholz apontou o dedo para a CDU e CSU, rotulando suas políticas migratórias como "pontos de discussão" e "performances dramáticas". Ele também sugeriu a continuação das negociações, afirmando: "A porta não está trancada".

Anteriormente, o líder do grupo parlamentar da CSU, Alexander Dobrindt, criticou Scholz e o governo do semáforo por potencialmente colocar em risco a harmonia social na Alemanha com suas políticas migratórias. Ao não fornecer uma rejeição abrangente de requerentes de asilo nas fronteiras alemãs, Scholz e o governo do semáforo ignoraram as preocupações dos cidadãos, segundo Dobrindt. "Essa recusa significa uma rendição à pressão sobre nossos bairros, escolas e a situação de segurança em nosso país", afirmou ele.

A coalizão do semáforo teve conversas com a União e os estados federados na semana passada e na terça-feira sobre uma possível estratégia conjunta em políticas migratórias. Após a segunda rodada, o líder da CDU, Friedrich Merz, declarou que as conversas foram um fracasso. Segundo ele, a coalizão não é capaz de executar uma rejeição abrangente de migrantes nas fronteiras do estado alemão. "Com isso, a tentativa de encontrar um caminho comum falhou", afirmou Merz.

Scholz condenou fortemente o fracasso das conversas. "Você desapareceu", disse ele a Merz. Ao contrário, sua coalizão do semáforo engenhou "a maior transformação no tratamento da migração irregular". Scholz se referiu ao aumento do ritmo de deportações, ao pacote de segurança do governo federal a ser discutido no Bundestag no dia seguinte e ao sistema de asilo europeu planejado. "Não reclamem, agam e sigam em frente. Esse é o lema", disse Scholz.

Tática surpreendente da União: Dobrindt fala primeiro

O debate geral foi surpreendentemente aberto pelo líder do grupo parlamentar da CSU, Alexander Dobrindt. Normalmente, a maior partido de oposição tem o direito de fala inicial. Merz permitiu que Dobrindt tomasse a palavra primeiro, dando-lhe a oportunidade de responder a Scholz. Em debates gerais anteriores, Scholz falou após Merz e costumava atacar o líder da oposição sem chance de retrucar.

Dobrindt utilizou seu discurso para criticar a coalizão do semáforo. "Não uma coalizão de progresso, mas uma coalizão de regresso neste país", disse ele. "O público está cansado das desculpas do semáforo", criticou Dobrindt e acrescentou que o público percebeu "quem estiver no comando aqui, eles só oferecerão desculpas. Mas isso atrapalha a segurança e a harmonia social em nosso país".

Scholz já havia preparado o debate geral na noite anterior, em um festival de verão do SPD, e criticou a União por "decepção e produção teatral provincial" em políticas migratórias.

No momento, o futuro permanece incerto. O líder do FDP, Christian Lindner, está defendendo outra tentativa no mais alto nível. O líder da fração da União, Friedrich Merz, deveria negociar com o Chanceler Olaf Scholz (SPD), o Ministro da Economia Robert Habeck (Verdes) e Lindner pessoalmente, escreveu Lindner na plataforma X. "A rejeição da União à cimeira de refugiados não deve ser a palavra final". Ele concluiu: "Vamos enfrentar esse problema juntos". A Alemanha precisa de controle e consequências na migração.

Após o fracasso das negociações migratórias, Scholz criticou as políticas migratórias da União como meramente "pontos de discussão" e "performances dramáticas". Quanto ao futuro, o líder do FDP, Christian Lindner, sugeriu outra tentativa de negociações no mais alto nível para abordar a questão migratória, reconhecendo a necessidade de controle e consequências.

Após as negociações infrutíferas, Dobrindt criticou o governo do semáforo por potencialmente colocar em risco a harmonia social na Alemanha com suas políticas migratórias, rotulando sua abordagem como uma "rendição à pressão" em vários setores.

