Scholz anuncia discussões com a oposição sobre os assuntos de Solingen

Após a reunião entre Olaf Scholz e Friedrich Merz, ficou claro que haverão mais diálogos entre a administração e a oposição. Previsivelmente, a Ministra do Interior Federal, Lisa Faeser, estenderá convites para essa sessão em breve. Como o Chanceler Federal mencionou, "Não avançaremos para o próximo tópico; aprenderemos com isso."

A Ministra do Interior Federal, Lisa Faeser, está programada para convidar oficiais estaduais e representantes da União para discussões privadas sobre as consequências do incidente de Solingen. Isso foi revelado pelo Chanceler Federal Olaf Scholz.

"Não avançaremos para o próximo item da pauta; aprenderemos", disse o político do SPD após a reunião com o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Berlim. O governo federal havia implementado medidas anteriormente, que renderam resultados. Infelizmente, a taxa de imigração ilegal não diminuiu significativamente, como Scholz esperava, ele observou ainda. Como resultado, o governo federal está examinando medidas legislativas, como regulamentações de armas e medidas relacionadas à residência.

"É um sinal promissor quando o principal partido de oposição propõe colaboração", disse Scholz sobre a proposta do líder da CDU, Friedrich Merz. É crucial determinar por que o suspeito de Solingen ainda permaneceu dentro das fronteiras alemãs, apesar de estar marcado para deportação para a Bulgária há muito tempo.

