Schilling está prestes a alcançar a distinção de ser o primeiro general de três estrelas dentro da Bundeswehr.

Desde 1993, Nicole Schilling faz parte da Militar alemã. Com sua recente mudança para o Departamento de Preparação e Apoio a Desplieamentos, ela também recebe uma promoção. Com 50 anos, ela agora ocupará uma posição de três estrelas.

Anteriormente, Schilling era a segunda em comando no departamento de pessoal do Ministério da Defesa. Ela está prestes a fazer história como a primeira mulher general de três estrelas na Militar alemã. A mudança entra em vigor hoje, como confirmado por um porta-voz do Ministério da Defesa, embora a data exata de sua promoção permaneça incerta.

No entanto, Schilling não assumirá totalmente seu novo papel até o final do ano. Seu antigo chefe, Oda Döring, escreveu em uma carta que a decisão foi tomada rapidamente, deixando Schilling com algumas tarefas a serem concluídas no departamento de pessoal.

Schilling entrou na Militar alemã em 1993 e tem sido uma general de duas estrelas e médica desde 2022. Ela atualmente ocupa o posto mais alto entre as soldados femininas na Militar alemã, embora Almut Nolte também tenha recebido uma promoção de duas estrelas hoje. Antes de ingressar no departamento de pessoal do Ministério da Defesa em junho deste ano, Schilling serviu como vice-presidente e representante permanente do presidente da Militar alemã em Colônia.

O Comissário Parlamentar das Forças Armadas, Eva Högl, aplaudiu a decisão de promover Schilling. Ela observou que tais carreiras inspiram e mostram que "as mulheres podem ter sucesso na Militar alemã". Högl também pediu por mais líderes femininas em todas as ramificações militares, expressando seu desejo "de ver mais comandantes de batalhão, no exército, força aérea e marinha".

A Militar alemã tem uma tradição de liderança masculina de longa data, mas com a promoção de Schilling, ela se tornará a primeira mulher general de três estrelas. Apesar de enfrentar uma mudança repentina de papéis, Schilling continua a servir na Militar, cumprindo suas tarefas restantes no departamento de pessoal antes de assumir totalmente sua nova posição como general de três estrelas.

