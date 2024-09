Sanções Eleitorais da Venezuela: Estados Unidos impõe sanções a funcionários por alegada corrupção eleitoral

Os Estados Unidos impuseram sanções a 16 oficiais venezuelanos, alegando a sua participação no auxílio à fraude eleitoral para reeleger o Presidente Nicolás Maduro. Essas penalidades são direcionadas a indivíduos do Tribunal Supremo e do Conselho Nacional Eleitoral, como anunciado pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Eles são acusados de frustrar "um processo eleitoral justo e a publicação de resultados confiáveis".

Oficiais do governo, das forças armadas e dos serviços de inteligência da Venezuela também estão sob essas sanções devido ao seu papel no "aumento da repressão através de intimidação, detenções arbitrárias e censura". A administração dos EUA visa atingir aqueles responsáveis pelo "resultado fraudulento" das eleições e pela "supressão severa da liberdade de expressão" na Venezuela.

Maduro, um líder de esquerda que exerce um governo autoritário sobre a Venezuela desde 2013, foi declarado vencedor das eleições de 28 de julho, apesar das objeções internacionais e das alegações de fraude da oposição. O Conselho Nacional Eleitoral e depois o Tribunal Supremo da Venezuela endossaram o resultado das eleições. Após as eleições, protestos em massa ocorreram na nação sul-americana rica em petróleo, resultando em 27 mortes e na detenção de 2.400 manifestantes, segundo a justiça.

Vários países, incluindo os Estados Unidos, Peru e Argentina, reconheceram o político da oposição Edmundo González Urrutia como o verdadeiro vencedor das eleições. O homem de 75 anos entrou em esconderijo após as eleições, procurando refúgio na embaixada espanhola em Caracas. Recentemente, deixou para o exílio na Espanha no fim de semana.

Os Estados Unidos da América juntaram-se ao Peru e à Argentina em não reconhecer o Presidente Maduro como o verdadeiro vencedor das eleições, apoiando em vez disso o político da oposição Edmundo González Urrutia. Os Estados Unidos da América têm uma longa história de impor sanções a países e indivíduos que considera violarem os princípios democráticos, como demonstrado nas suas ações contra oficiais venezuelanos envolvidos nas eleições contestadas.

