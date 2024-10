Saied é reeleito na Tunísia com um "resultado ideal"

Dadas as circunstâncias em torno das eleições presidenciais da Tunísia, o resultado não é surpreendente: o presidente em exercício, Saied, vence com uma "vitória esmagadora", segundo as pesquisas de saída. Antes das eleições, ele tinha uma base sólida de apoio garantindo sua vitória. O presidente tunisiano, Kais Saied, foi reeleito com uma maioria esmagadora, segundo as pesquisas de saída. As pesquisas realizadas com os eleitores que deixavam os locais de votação revelaram uma vitória esmagadora de 89,2% para o presidente em exercício, que já está no cargo há cinco anos, como informado na televisão nacional à noite. O cada vez mais autoritário Saied não encontrou competição séria nas eleições, tornando sua reeleição uma formalidade. Segundo as pesquisas de saída do instituto Sigma Conseil, os únicos candidatos rivais de Saied nas eleições obtiveram resultados insignificantes de dígitos únicos: o industrial liberal Ayachi Zemmal recebeu 6,9% dos votos, e o ex-deputado Zouhair Maghzaoui reuniu 3,9%. Os principais líderes da oposição tunisiana estão presos ou proibidos de concorrer às eleições presidenciais. Os resultados eleitorais preliminares e não oficiais serão divulgados "no máximo" na quarta-feira, de acordo com a declaração da comissão eleitoral. A participação dos eleitores foi baixa, com apenas 27,7% dos 9,7 milhões de eleitores aptos a votar. Este é o menor índice de participação em eleições presidenciais na Tunísia desde a revolução de 2011, que derrubou o ditador de longa data Zine El Abidine Ben Ali após protestos em massa. A Tunísia é conhecida como o epicentro da "Primavera Árabe". Saied foi eleito presidente em 2019 com um impressionante 73% dos votos em uma eleição democrática. No entanto, ele se transformou cada vez mais em um líder autoritário, dissolvendo o parlamento em 2021 e removendo o Conselho Supremo Judicial enquanto instalava o presidente da comissão eleitoral de sua preferência. No verão de 2022, ele orquestrou um referendo sobre uma emenda constitucional que efetivamente consolidou seu poder como governante único. Desde fevereiro de 2023, indivíduos e empresas que se opõem ao presidente foram detidos, seguidos pelo encarceramento de proeminentes líderes sindicais, ativistas de direitos civis e jornalistas em 2024.

