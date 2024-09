Ryan Wesley Routh não disparou balas.

O indivíduo suspeito de ter mirado em Donald Trump durante um incidente na Flórida não disparou nenhum tiro, segundo o diretor interino da Secret Service. O suspeito, Ryan Wesley Routh, que estava nas proximidades do campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, tinha uma arma escondida.

O suspeito preso pela suposta tentativa de assassinato de Trump foi identificado como Ryan Wesley Routh, um homem com ficha criminal. De acordo com as informações, Routh trabalhava como contratante de construção no Havaí e tinha uma ficha cheia de problemas legais. Ele frequentemente expressava suas opiniões políticas nas redes sociais, incluindo críticas a Trump.

De acordo com a CNN, Routh já teve problemas com sonegação fiscal no passado. Em 2002, ele foi processado em North Carolina por posse de uma arma proibida. Oito anos depois, ele também foi acusado de posse ilegal de propriedade roubada em North Carolina.

Na segunda-feira, Routh compareceu perante um juiz federal na Flórida e enfrentou acusações de porte de arma sem a devida autorização, o que pode resultar em uma pena de prisão de até 15 anos. Sua próxima aparição em tribunal está marcada para 23 de setembro, com acusações formais previstas para seguir uma semana depois.

Durante a audiência de segunda-feira, Routh foi acusado de posse ilegal de uma arma, que supostamente tinha um número de série ilegível. Durante a breve audiência, Routh respondeu com "sim" a algumas perguntas, mas permaneceu em silêncio caso contrário.

Questionamentos sobre as Medidas de Segurança

A investigação sobre a tentativa de assassinato está sendo conduzida pelo FBI. Após o incidente, surgiram questionamentos sobre como o homem conseguiu se aproximar de Trump sem ser detectado. "Precisamos questionar como outro ameaça chegou tão perto do presidente Trump", afirmou a congressista republicana Elise Stefanik, pedindo uma explicação sobre o incidente na Flórida.

A Secret Service, responsável pela proteção tanto do presidente atual quanto do ex-presidente, foi criticada após a primeira tentativa de assassinato de Trump na Pensilvânia em julho. Um homem atirou em Trump durante um comício político em Butler, mas ele não ficou ferido. Como consequência, a então chefe da Secret Service, Kimberly Cheatle, renunciou, e pelo menos cinco agentes foram suspensos temporariamente.

Apreciação de Trump pela Secret Service

Apesar da suposta tentativa de assassinato, Donald Trump expressou seu desejo de concluir sua partida de golfe contra seus oponentes. "Eu estava torcendo para fazer o último putt, mas achamos que deveríamos ir embora", disse o homem de 78 anos durante uma conversa na plataforma X Spaces.

Trump costuma jogar golfe aos fins de semana em um de seus clubes. No domingo à tarde, ele jogou com o investidor imobiliário e doador do Partido Republicano Steve Witkoff. Na época, tudo estava correndo bem, disse Trump. "De repente, ouvimos tiros no ar." Trump reconheceu os tiros, e a Secret Service decidiu imediatamente deixar o campo de golfe. Uma foto do veículo do suspeito feita por um testemunha também ajudou a localizar o carro. "Os esforços dos civis foram verdadeiramente notáveis", elogiou Trump, que também elogiou a Secret Service por suas ações - eles prenderam o homem. "Esperamos que ele fique preso por muito tempo. Uma pessoa muito perigosa, de fato - muito perigosa."

Retórica Aquecida na Eleição Presidencial dos EUA

Dois dias após a suposta tentativa de assassinato na Flórida, o candidato republicano Donald Trump continuou com sua campanha. Trump falaria para seus apoiadores em Michigan na terça-feira. A tentativa de ataque a Trump serviu para intensificar ainda mais a já tensa disputa presidencial dos EUA. O candidato republicano acusou seus rivais democratas, Kamala Harris e o presidente em exercício Joe Biden, de incitar violência contra ele através de sua linguagem.

O atacante "foi influenciado pela retórica de Biden e Harris e levou suas ameaças adiante", afirmou Trump ao Fox News Digital. "Sua linguagem desperta a violência contra mim", acusou Trump o presidente Biden e a vice-presidente Harris, sem fornecer mais detalhes. Conhecido por sua fala divisiva, o populista de direita frequentemente inflama as tensões políticas com declarações polêmicas e provocativas.

Harris participará de um evento organizado pela Associação Nacional de Jornalistas Negros (NABJ) na Pensilvânia na terça-feira. Michigan e Pensilvânia são dois estados "cruciais" com grande potencial para influenciar a eleição de novembro.

Trump e Harris expressaram gratidão no domingo por Trump ter saído ileso. "A violência nunca deve ser tolerada nos Estados Unidos", afirmou Harris, que enfrentará Trump na eleição presidencial em 5 de novembro.

Na segunda-feira, Biden condenou todas as formas de violência política pela enésima vez. "Eu sempre me opus à violência política e continuarei a fazê-lo", afirmou Biden em um evento em Filadélfia. Os cidadãos devem resolver suas discordâncias pacificamente por meio de votos, enfatizou, não por meio de armas.

