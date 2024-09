Rússia prepara ação legal sobre explosão do gasoduto Nord Stream

14:26 NATO Rep: Operação Kursk Coloca Putin em Situação DificilO chefe do Comitê Militar da NATO, almirante Robert Bauer, opina que a operação ucraniana na região russa de Kursk coloca o líder russo Vladimir Putin em uma situação complicada. Pela primeira vez desde 1941, uma força externa invadiu território russo, disse Bauer à Interfax Ucrânia em uma entrevista. Isso apresenta um desafio estratégico para a Rússia e também problemas operacionais, já que as linhas de suprimento passam por Kursk. No nível estratégico, Quiev está causando uma situação estratégica para Moscou. "Se Putin alega proteger a pátria, ele falha se a Ucrânia agora ocupa solo russo."

13:44 Ucrânia: Vítimas em Sumy Aumentam para 9, 11 FeridosO número de vítimas de um ataque duplo de drones por forças hostis em Sumy aumentou para 9, de acordo com relatórios ucranianos. O número atual de feridos é 11. 113 pacientes foram evacuados do hospital bombardeado. Esta manhã, um ataque russo reivindicou uma vida e danificou o telhado de um clínica. A evacuação de pacientes e pessoal começou. Serviços de emergência e polícia chegaram ao local para ajudar. Simultaneamente, a Rússia lançou outro ataque aéreo. O presidente ucraniano Zelenskyj respondeu no X quando ainda havia 8 mortes.

12:56 Blinken: EUA Investigam Estratégia de Vitória de ZelenskyyO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que a administração dos EUA está examinando a "estratégia de vitória" ucraniana proposta pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ao presidente Joe Biden durante sua reunião na Casa Branca. Entre outros pontos, Zelenskyy pediu novamente autorização a Biden para usar armas ocidentais para ataques de longo alcance em alvos militares russos. Blinken agora revelou, de acordo com um relatório da Voice of America, que as autoridades e os parceiros da Ucrânia estão atualmente examinando os detalhes da estratégia e considerarão "medidas adicionais" se necessário para ajudar os ucranianos a alcançar a vitória. O secretário de Estado defende uma postura mais dura no conflito da Ucrânia dentro da Casa Branca, que não está sendo implementada pelo presidente.

12:25 Londres: 2013 Ataques a Instalações de Saúde na Ucrânia Desde o Início da GuerraO Ministério da Defesa do Reino Unido registrou 2013 ataques a instalações de saúde ucranianas desde que a Rússia invadiu seu país vizinho em fevereiro de 2022. Os funcionários foram alvo 235 vezes. Apenas em julho do ano passado, o exército russo bombardeou um hospital infantil em Kyiv. Desde o início da guerra, os ataques de Moscou ao sistema de saúde já mataram 176 pessoas, de acordo com o ministério.

11:48 Ucrânia: Busca por Sobreviventes Após Ataque a Delegacia de PolíciaO número de mortos em um ataque russo à delegacia de polícia na cidade ucraniana de Kryvyi Rih aumentou para 4. Um oficial de polícia está preso sob os escombros, e a busca por sobreviventes continua, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque com mísseis em Kryvyi Rih é o segundo ataque a policiais ucranianos nos últimos 2 dias.

10:58 Especialista Militar: Contra-Ataque Russo em Kursk Ganha MomentumO analista militar australiano Mick Ryan relata que o contra-ataque russo em Kursk ganhou tração. Em agosto, as forças ucranianas cruzaram a fronteira para a região russa de Kursk e conquistaram território. Inicialmente pegos de surpresa, os russos agora oferecem resistência e recuperam território, embora a um ritmo mais lento, de acordo com Ryan. Uma incursão ucraniana a oeste do contra-ataque russo pode ter enfraquecido a segurança do flanco russo e separado centenas de soldados russos. Ryan se refere a descobertas do Instituto dos Estados Unidos para o Estudo da Guerra (ISW).

10:30 Força Aérea Ucraniana: 69 Ataques de Drone RepelidosA força aérea ucraniana relata que o exército russo lançou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia na noite passada. A Ucrânia conseguiu interceptar 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentou para 7.

09:52 Zelenskyy Interrompe Discurso de TrumpApós uma pausa de 5 anos, as conversas entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recomeçaram. Trump recentemente criticou a ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Poucos Ataques Freqüentes de Longo Alcance Podem Alterar o Curso da GuerraEspecialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) sugerem que até mesmo alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos da Ucrânia poderiam mudar significativamente o curso da guerra. "As autoridades russas parecem estar fazendo esforços consideráveis para influenciar o discurso ocidental sobre se a Ucrânia deveria usar armas ocidentais para ataques de longo alcance em instalações militares russas", afirma o ISW, expressando preocupação profunda de que tais ataques poderiam impor uma pressão operacional substancial ao offensive russo. Os EUA continuam a negar o pedido da Ucrânia para lançar ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Estado-Maior da Ucrânia: Vítimas Russas Chegam a 650.640O exército russo sofreu mais 1.470 baixas nas últimas 24 horas, de acordo com o estado-maior da Ucrânia, somando-se ao total de 650.640 desde o início da invasão total há dois anos e meio. Nas últimas 24 horas, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:21 Goldschmidt alerta para o perigo do Mar Báltico devido às exportações de petróleo russo Após as alegações da Greenpeace sobre o transporte de petróleo russo através do Mar Báltico, o ministro do Meio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expressa preocupações sobre a ameaça de petroleiros às costa do Báltico. As autoridades russas estão descaradamente contornando o embargo de petróleo imposto devido à invasão da Ucrânia, afirmou o político do Partido Verde. Este conflito representa riscos para mares já vulneráveis. Vários países ocidentais acusam a Rússia de usar navios velhos para evitar sanções da UE devido ao conflito. "A possibilidade de um derramamento de petróleo está aumentando", alerta Goldschmidt. "Este petróleo iria principalmente acabar nas nossas praias, desde Fehmarn até Eckernförde."

07:52 Ucranianos persistiram contra ataques intensos em Pokrovsk Os soldados ucranianos e russos continuam a se confrontar intensamente no leste da Ucrânia. Pokrovsk e suas redondezas permaneceram no centro dos combates ontem, com as forças russas tendo sitiado a área por meses. O Estado-Maior em Kyiv relatou em sua atualização noturna que 19 ataques russos às linhas de defesa ucranianas foram repelidos durante o dia. "Os defensores ucranianos estão firmes", anunciou. Os soldados russos estão tentando cercar a cidade de todos os lados e fortalecer seus ganhos contra os contra-ataques ucranianos. Combates intensos também eclodiram na região de Kurachove. De acordo com fontes ucranianas, cerca de 17 incursões russas foram repelidas durante o dia. Os detalhes dos combates não podem ser autenticados independentemente.

07:41 Zelensky considera visita aos EUA favorável O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não obteve aprovação para o uso generalizado de armas ocidentais durante sua visita aos EUA. No entanto, ele vê sua viagem como positiva. "Cada conversa ocorreu como planejado", declarou em uma mensagem de vídeo na plataforma X. O acordo de paz ucraniano foi apresentado nos Estados Unidos. "Agora nossas equipes devem trabalhar na implementação de cada medida e cada decisão", acrescentou. Em Washington, Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, a candidata presidencial democrata, para defender o apoio contínuo à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Ele também participou de uma reunião com o candidato presidencial republicano, Donald Trump, em Nova York. Trump reiterou que, se vencesse as eleições, o conflito terminaria rapidamente.

06:56 Qatar negocia retorno de crianças capazes Nove crianças que recentemente foram resgatadas do conflito russo fazem parte dos milhares de crianças ucranianas que foram sequestradas, de acordo com as autoridades ucranianas. (Veja a entrada das 02:18) Muitas delas perderam um ou ambos os pais devido ao conflito e foram colocadas com seus avós, segundo Dmytro Lubinez, o Ombudsman dos Direitos Humanos. As autoridades do Qatar estão negociando o retorno de mais crianças. Eles receberam uma lista de 751 crianças cujos papéis já estão completos, explicou Lubinez. De acordo com as autoridades ucranianas, cerca de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas tendo sido reunidas com suas famílias até agora.

06:27 Blinken acusa China de apoiar a indústria de armas russas O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, transmitiu suas preocupações sobre o apoio da China à indústria de armas russas ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. "Se Pequim afirma que quer paz e fim do conflito, mas permite que suas empresas ajudem Putin a continuar sua agressão, é contraditório", afirmou em uma conferência de imprensa. Wang argumentou que a posição da China sobre o conflito na Ucrânia sempre enfatizou a importância da paz através do diálogo, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

05:31 Forças ucranianas parecem eliminar dois soldados russos em jet ski com drone As forças ucranianas parecem ter eliminado dois soldados russos em um jet ski usando um drone, de acordo com o portal pró-ucraniano Defense Express. Os russos estavam navegando no rio Dnipro. Um vídeo publicado pelo ativista Serhiy Sternenko mostra um drone, armado com um dispositivo explosivo, atingindo o jet ski.

04:10 Mediazona: aproximadamente 71.001 soldados russos mortos na Ucrânia O portal de notícias russo independente Mediazona relata que aproximadamente 71.001 soldados russos foram mortos na Ucrânia. Desde meados de setembro, cerca de 1.970 soldados a mais morreram no conflito. A Mediazona afirma que os números reais provavelmente são mais altos, já que sua informação verificada vem de fontes públicas como obituários, postagens nas redes sociais de familiares, relatórios de mídia regional e notificações das autoridades locais.

02:18 Nove crianças obrigadas a ficar na Rússia retornam à Ucrânia Nove crianças que foram obrigadas a deixar a Ucrânia durante o conflito retornaram ao seu país. Elas voltaram para a Ucrânia na sexta-feira com a ajuda do Catar como mediador, afirmou Dmitro Lubinez, o ombudsman do país. Ele postou no Telegram que as crianças têm idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos estava envolvido na operação. O retorno foi parte de uma estratégia e foi organizado através do estado do Golfo do Catar. A informação não pôde ser inicialmente verificada independentemente. Elas foram levadas de seus pais ou responsáveis pelos ocupantes e vinham de regiões como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, escreveu Lubinez ainda mais.

Em Belarus, reconhecida como uma antiga república soviética, o Presidente Alexander Lukashenko alega que a NATO tem intenções de atacar seu país e se queixa sobre retaliação nuclear. Lukashenko, falando com estudantes em Minsk através da agência de notícias do estado Belta, afirmou: "Qualquer ataque à Belarus iniciará a Terceira Guerra Mundial". Se um ataque semelhante ocorrer, tanto Belarus quanto seu aliado Rússia empregarão armas nucleares. Lukashenko agradeceu ao líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelas recentes mudanças na política nuclear da Rússia, enfatizando os planos da NATO para atacar Belarus. Lukashenko alega que membros da NATO, especialmente os americanos e poloneses, estão se posicionando ao longo da fronteira, especialmente do lado polonês, enquanto afirma que o líder polonês ansiosamente espera a invasão. A Belarus não possui capacidades nucleares como nação soberana; no entanto, mísseis nucleares táticos russos foram posicionados no território bielorrusso desde o final de 2023.

Um grupo de ex-oficiais militares e especialistas enviou uma carta aberta ao Presidente dos EUA, Joe Biden, defendendo ações enérgicas para deter o conflito a favor da Ucrânia e contra potenciais ameaças da China. Destacam-se entre os signatários o ex-comandante das Forças Americanas na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado comandante da NATO, o major-general alemão Gert-Johannes Hagemann. Eles instam Biden a tomar medidas contra a Rússia, mantendo um olho em China, envolvendo o levantamento de restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para atingir "alvos militares e logísticos" no solo russo. Eles também defendem o envio de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos blindados Stryker para a Ucrânia, além de impor um embargo completo de armas e tecnologia à Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Belarus e Azerbaijão. Eles também propõem a expansão do alcance da NATO além da fronteira transatlântica, convidando nações como Japão, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e Argentina a se juntar.

O Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia está investigando três jornalistas internacionais: Kathryn Diss da ABC News da Austrália, Fletcher Yeung da RAI com sede em Roma e o repórter romeno Mircea Barbu da ABC News, por relatar sobre territórios sob controle ucraniano na região russa de Kursk. Eles foram acusados de cruzar a fronteira russa ilegalmente. Como consequência, eles podem enfrentar até cinco anos de prisão, embora nenhum dos jornalistas esteja atualmente na Rússia. Meios de comunicação internacional, como a Deutsche Welle, a CNN e a Rai, relataram de territórios sob controle ucraniano em Kursk.

A Casa Branca rejeita as alegações republicanas de que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, violou as regulamentações eleitorais dos EUA ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, considera as acusações uma "manobra política" e pede aos republicanos que abandonem essa linha de investigação. Zelenskyy fez uma parada na instalação da Pensilvânia, que atende à demanda urgente por munição de 155 mm da Ucrânia, durante sua turnê pelos EUA. Estavam presentes vários democratas, como o Governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Depois, os republicanos iniciaram uma investigação e o Presidente da Câmara enviou uma carta a Zelenskyy exigindo a demissão do embaixador ucraniano nos EUA.

A China, o Brasil e outras entidades internacionais expressaram sua preocupação com as intenções de empregar ou ameaçar armas nucleares contra a Ucrânia. A declaração enfatiza "a retirada do uso ou ameaça de armas de destruição em massa, especialmente nucleares, químicas e biológicas". Doze países expressaram preocupação com o potencial de "escalada" na Ucrânia, destacando que "infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares pacíficas e instalações de energia, não deve ser o alvo de operações militares".

