- Rússia prende mais um oficial militar de alto escalão por acusações de corrupção

Na Rússia, alega-se que o ex-subsecretário de Defesa Pavel Popov está detido, suspeito de envolvimento em corrupção, conforme relatado oficialmente. Os investigadores afirmam que, durante seu mandato de 2021 a 2024, ao gerenciar a construção, manutenção e funcionamento do parque 'Patriot', Popov teria lucrado pessoalmente às custas do parque. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou isso em seu canal do Telegram. Situado a oeste de Moscou, o Parque Patriot é um parque temático de propaganda militar caro e operado pelo governo.

Atualmente, a acusação é de que Popov teria coagido empresas construtoras que trabalhavam no parque a realizar serviços em sua propriedade pessoal. Popov deixou seu cargo de subsecretário em junho, após a demissão do ministro da Defesa Sergei Shoigu, um mês antes. Shoigu e Popov eram associados de longa data, tendo servido juntos nos serviços de emergência nos anos 90 e 2000, e depois no Ministério da Defesa juntos em 2013, onde Popov chegou ao cargo de vice-ministro.

Vários funcionários de alto escalão, como o diretor do parque e um alto funcionário do departamento do Ministério da Defesa, já foram detidos em relação ao escândalo envolvendo o mau uso de fundos destinados à construção do Parque Patriot. Até agora, os investigadores não revelaram as perdas exatas, mas divulgaram a descoberta de bens imóveis estimados em cinco milhões de euros na posse de Popov e de sua família, muito além de seu salário oficial como vice-ministro.

Desde a reorganização do departamento, uma série de casos de corrupção envolvendo outros subordinados de Shoigu têm surgido. Notavelmente, Shoigu, um seguidor de confiança do líder do Kremlin, Vladimir Putin, recebeu uma saída favorável como Secretário do Conselho de Segurança Nacional.

A União Europeia expressou preocupação com as alegações de corrupção contra o ex-subsecretário de Defesa Pavel Popov na Rússia. Devido a essas acusações, houve chamados para que a Rússia cumpra seus compromissos internacionais de combate à corrupção e garanta transparência no exercício do cargo público.

