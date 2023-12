Pessoais

Rudy Giuliani Factos rápidos

Data de nascimento: 28 de maio de 1944

Local de nascimento: Brooklyn, Nova Iorque

Nome de nascimento: Rudolph William Louis Giuliani

Pai: Harold Giuliani, dono de uma taberna

Mãe: Helen (D'Avanzo) Giuliani, secretária

Casamentos: Judith Nathan (24 de maio de 2003-2019, divorciada); Donna Hanover (15 de abril de 1984 - 10 de julho de 2002, divorciada); Regina Peruggi (26 de outubro de 1968-1982, anulado)

Filhos: com Donna Hanover: Caroline e Andrew

Formação académica: Manhattan College, B.A., 1965; Faculdade de Direito da Universidade de Nova Iorque, J.D., 1968 (magna cum laude)

Religião: Católica Romana

Outros factos

Atribui-se-lhe a revitalização de Nova Iorque durante a década de 1990, altura em que a criminalidade diminuiu significativamente e a economia prosperou.

Enquanto presidente da Câmara, Giuliani era a favor dos direitos dos homossexuais, do controlo das armas e do direito ao aborto.

Após os ataques de 11 de setembro, Giuliani foi amplamente elogiado pela sua reação ao desastre.

O seu primeiro casamento, com Regina Peruggi, foi anulado ao fim de 14 anos, quando Giuliani descobriu que ele e a mulher eram primos em segundo grau.

O seu pai, Harold Giuliani, cumpriu pena de prisão por assalto à mão armada na década de 1930.

Cronologia

1968-1970 - Depois de se licenciar em Direito, Giuliani trabalha para o Juiz Lloyd MacMahon, do Distrito Sul de Nova Iorque.

1970 - Entra para o gabinete do Procurador-Geral dos Estados Unidos.

1975-1977 - Muda-se para Washington, DC, depois de ter sido nomeado procurador-geral adjunto e chefe de gabinete do procurador-geral adjunto Harold Tyler.

1977-1981 - Regressaa Nova Iorque e entra para a firma de advogados Patterson, Belknap, Webb e Tyler.

1981-1983 - Exerce o cargo de procurador-geral adjunto, o terceiro cargo mais elevado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

1983-1989 - Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque. Durante este período, Giuliani ganha proeminência nacional por ter processado Ivan Boesky, Michael Milken e várias figuras da máfia.

1989 - Giuliani demite-se do cargo de Procurador dos Estados Unidos e candidata-se pela primeira vez a Presidente da Câmara de Nova Iorque. Perde para David Dinkins numa corrida renhida.

1993 - Torna-se o primeiro presidente republicano da Câmara de Nova Iorque em 20 anos, depois de derrotar Dinkins.

1 de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 2001 - Presidente da Câmara de Nova Iorque.

1997 - É reeleito presidente da câmara por uma larga margem, conquistando quatro dos cinco distritos de Nova Iorque.

27 de abril de 2000 - Revela que sofre de cancro da próstata.

19 de maio de 2000 - Anuncia a sua desistência da corrida ao Senado dos EUA para se concentrar no tratamento do cancro.

2001 - É nomeado Pessoa do Ano pela Time.

15 de outubro de 2001 - É nomeado Cavaleiro Comandante honorário do Império Britânico pela Rainha Isabel II.

2002 - É publicado o seu livro "Leadership".

janeiro de 2002 - Deixa o gabinete do presidente da Câmara e funda a Giuliani Partners, uma empresa de consultoria de segurança.

8 de março de 2002 - Recebe o Ronald Reagan Presidential Freedom Award das mãos de Nancy Reagan.

30 de agosto de 2004 - Discursana Convenção Nacional Republicana em Nova Iorque e posteriormente faz campanha para a reeleição do Presidente George W. Bush .

março de 2005 - Entra para a firma de advogados Bracewell & Patterson, no Texas, como sócio. A firma passa então a chamar-se Bracewell & Giuliani.

2006 - Bush nomeia Giuliani para chefiar a delegação a Turim, Itália, para as cerimónias de encerramento dos Jogos Olímpicos de inverno de 2006.

5 de fevereiro de 2007 - Apresenta uma declaração de candidatura à FEC para as eleições presidenciais de 2008.

30 de janeiro de 2008 - Desiste das eleições presidenciais de 2008 e apoia John McCain.

23 de maio de 2009 - Discute com o editor e cineasta John McCluskey, que é posteriormente detido por alegadamente ter ameaçado dar um murro a Giuliani.

19 de janeiro de 2016 - A sociedade de advogados internacional Greenberg Traurig afirma que Giuliani se junta à empresa como presidente global da sua prática de cibersegurança, privacidade e gestão de crises e como conselheiro sénior do CEO Richard A. Rosenbaum.

12 de janeiro de 2017 - A equipa de transiçãodo Presidente eleito Donald Trump anuncia que Giuliani se juntará a eles como conselheiro "relativamente aos problemas de cibersegurança do sector privado e às soluções emergentes que se desenvolvem no sector privado".

19 de abril de 2018 - Entra para a equipa jurídica pessoal de Trump.

10 de maio de 2018 - Anuncia que se demitiu do seu escritório de advogados, Greenberg Traurig, para se concentrar no seu trabalho jurídico para Trump durante a investigação do conselho especial sobre a ingerência russa nas eleições de 2016.

16 de janeiro de 2019 - Numa entrevista a Chris Cuomo, da CNN, Giuliani afirma que nunca negou que a campanha de Trump tivesse conspirado com o governo russo durante a campanha de 2016, mas apenas que o próprio presidente não estava envolvido no conluio.

9 de maio de 2019 - O New York Times publica uma reportagem em que Giuliani diz que planeia viajar para a Ucrânia para investigar o filho do ex-vice-presidente Joe Biden, Hunter Biden, que trabalhou para uma empresa de gás chamada Burisma Holdings, que era propriedade de um oligarca. Giuliani alega que, em 2016, o vice-presidente pressionou indevidamente a Ucrânia a destituir um procurador que estava a investigar a Burisma. A alegação de Giuliani é minada por um relatório da Bloomberg, que descreve a investigação da Burisma como "adormecida" em 2016. Giuliani diz ao Times que é apropriado que ele investigue Biden, mesmo quando o ex-vice-presidente está a fazer campanha para a nomeação democrata de 2020.

11 de maio de 2019 - Giuliani inverte o rumo, dizendo que já não viajará para a Ucrânia para pressionar os dirigentes do país a investigarem Biden e o seu filho.

19 de setembro de 2019 - Giuliani aparece na CNN e diz que pediu às autoridades ucranianas que investigassem Biden.

9 de outubro de 2019 - Dois associados de Giuliani, Igor Fruman e Lev Parnaso, são detidos pelas autoridades no Aeroporto Internacional de Dulles antes de embarcarem num voo para Viena com bilhetes só de ida. Os homens, que estavam a ajudar Giuliani a pesquisar Biden, são acusados de múltiplas acusações, incluindo conspiração, falsas declarações e violações de financiamento de campanha. Parnaso era o intermediário de Giuliani na Ucrânia, ajudando o antigo presidente da câmara a estabelecer contactos com actuais e antigos funcionários no estrangeiro. Parnas e Fruman canalizaram centenas de milhares de dólares em donativos ilegais de cidadãos estrangeiros para um super PAC aliado de Trump, de acordo com a acusação. Os homens também estiveram envolvidos num esquema bem-sucedido para destituir a embaixadora dos EUA na Ucrânia, Marie Yovanovitch.

10 de outubro de 2019 - Giuliani diz ao The Atlantic que tinha planeado viajar para Viena, mas que não tencionava encontrar-se com Fruman e Parnaso até que todos regressassem da Europa. Em separado, Trump diz que não conhecia Parnaso e Fruman, apesar de Parnaso ter publicado várias fotografias suas com Trump, o vice-presidente Mike Pence e Donald Trump Jr.

15 de outubro de 2019 - O vice-secretário de Estado adjunto dos EUA para os Assuntos Europeus e Euroasiáticos, George Kent, testemunha que, por volta de janeiro de 2019, Giuliani solicitou um visto ao Departamento de Estado e à Casa Branca para que o antigo procurador-geral ucraniano Viktor Shokin viajasse para os Estados Unidos.

7 de dezembro de 2019 - Depois de Giuliani regressar de uma viagem à Ucrânia, onde se terá reunido com vários antigos funcionários e filmado cenas para um programa de televisão na One America News Network, Trump anuncia que o seu advogado pessoal vai apresentar um relatório ao Congresso e ao Procurador-Geral sobre as suas conclusões.

16 de dezembro de 2019 - The New Yorker publica um artigo em que Giuliani é citado a dizer que a destituição de Yovanovitch foi uma parte fundamental do seu esforço para desenterrar podres sobre os democratas em nome de Trump.

23 de dezembro de 2019 - A revista New York publica uma entrevista com Giuliani em que este acusa o financeiro judeu George Soros de nomear embaixadores dos EUA, empregar agentes do FBI e ser inimigo de Israel. Giuliani afirma que a sua oposição a Soros não tem raízes no antissemitismo. "Soros não é um judeu", diz Giuliani. "Eu sou mais judeu do que Soros".

10 de fevereiro de 2020 - OProcurador-Geraldos EUA, William Barr, confirma que o Departamento de Justiça dos EUA tem recebido informações de Giuliani sobre a sua operação na Ucrânia.

15 de outubro de 2020 - O Washington Post relata que a Casa Branca foi avisada em 2019 de que Giuliani "estava a ser usado para alimentar o presidente com desinformação russa". Citando conversas com quatro ex-funcionários familiarizados com o assunto, o Post diz que as agências de inteligência dos EUA avisaram a Casa Branca que Giuliani "era o alvo de uma operação de influência da inteligência russa", na qual Trump era o destinatário pretendido da desinformação.

14 de novembro de 2020 - Trump escreve no Twitter que encarregou Giuliani das acções judiciais pós-eleitorais da sua campanha.

6 de dezembro de 2020 - Giuliani é internado no Hospital da Universidade de Georgetown depois de ter testado positivo para a Covid-19, confirma uma fonte familiarizada com o assunto à CNN. Anteriormente, Giuliani pareceu confirmar o seu diagnóstico positivo, horas depois de ter sido anunciado no Twitter por Trump, ao twittar que está "a receber grandes cuidados e a sentir-se bem". Ele deixa o hospital após quatro dias.

25 de janeiro de 2021 - A empresa de tecnologia eleitoral Dominion Voting Systems entra com uma ação judicial contra Giuliani no valor de 1,3 mil milhões de dólares devido às suas alegações de fraude eleitoral.

29 de abril de 2021 - Agentes federais executam um mandado de busca no apartamento e escritório de Giuliani em Manhattan. Robert Costello, advogado de Giuliani, afirma que o mandado descrevia uma investigação sobre uma possível violação das leis sobre lobbying estrangeiro e que procurava obter comunicações entre Giuliani e pessoas, incluindo um antigo colunista do The Hill, John Solomon.

17 de maio de 2021 - É divulgada uma carta dos advogados de Giuliani dirigida ao tribunal. Nela se argumenta que a revisão pelas autoridades federais do material apreendido numa busca secreta da conta iCloud de Giuliani em 2019 foi ilegal e sugere que os mandados de busca executados no final do mês passado na sua casa e escritório em Manhattan foram o "fruto desta árvore envenenada".

24 de junho de 2021 - Giuliani é suspenso do exercício da advocacia no estado de Nova Iorque por um tribunal de recurso que considerou que ele fez "declarações comprovadamente falsas e enganosas" sobre as eleições de 2020. Mais tarde, a sua licença de advogado é também suspensa em Washington, DC.

18 de janeiro de 2022 - A comissão restrita da Câmara dos Representantes que investiga o motim de 6 de janeiro intima Giuliani e três outros que promoveram várias conspirações de fraude eleitoral em nome de Trump.

2 de fevereiro de 2022 -Os jurados Robin Thicke e Ken Jeong saem do palco depois de Giuliani se ter desmascarado como concorrente no programa "The Masked Singer", o popular reality show da Fox em que os concorrentes actuam vestidos a rigor até serem eliminados.

10 de junho de 2022 - O braço disciplinar dos advogados da Ordem dos Advogados de Washington instaura um processo contra Giuliani por ter apresentado acusações infundadas de fraude eleitoral num tribunal federal da Pensilvânia em nome de Trump após as eleições de 2020. O processo do gabinete disciplinar, denominado acusação, coloca ainda mais em risco o estatuto de Giuliani como advogado, uma vez que é acusado de violar as Regras de Conduta Profissional da Pensilvânia.

17 de agosto de 2022 - Giuliani comparece perante um grande júri da Geórgia que está a investigar os esforços de Trump e dos seus aliados para subverter os resultados das eleições de 2020.

9 de janeiro de 2023 - A CNN informa que os procuradores intimaram Giuliani, pedindo-lhe que entregasse registos a um grande júri federal no âmbito de uma investigação sobre a angariação de fundos de Trump após as eleições de 2020.

14 de agosto de 2023 - É indiciado, juntamente com Trump e 17 outras pessoas, na Geórgia, por acusações estatais decorrentes dos seus esforços para anular a derrota eleitoral do antigo presidente em 2020. Mais tarde, declara-se inocente e renuncia ao seu direito a uma audiência de acusação.

30 de agosto de 2023 - Um juiz federal decide que Giuliani perdeu um processo por difamação movido por duas funcionárias eleitorais da Geórgia, Ruby Freeman e Shaye Moss, depois de não ter fornecido as informações solicitadas nas intimações. Em 15 de dezembro de 2023, um júri ordena a Giuliani que pague quase 150 milhões de dólares a Freeman e Moss. Três dias mais tarde, Freeman e Moss abrem outro processo contra Giuliani, pedindo a um juiz federal que o proíba permanentemente de mentir sobre eles.

26 de setembro de 2023 - HunterBiden intenta uma ação civil contra Giuliani e o antigo advogado de Giuliani, alegando que estes causaram a "aniquilação total" da sua privacidade digital e violaram as leis federais e estaduais sobre privacidade informática através dos seus alegados esforços para piratear os seus dispositivos.

4 de outubro de 2023 - Intenta uma ação judicialpor difamação contra Joe Biden por este lhe ter chamado "peão russo".

