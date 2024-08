Os governos estão obstruindo seu esquema. - Robert Kennedy Jr. procura uma assistência potencial para Trump, potencialmente representando uma ameaça para as suas perspectivas eleitorais.

Era claro como a luz do dia: Na última sexta-feira, Robert F. Kennedy Jr. abriu mão publicamente de sua candidatura à presidência dos EUA e endossou publicamente seu ex-rival Donald Trump. No entanto, alguns estados estão atrapalhando esse desfecho. Agora, a vitória final de Trump está em risco.

A disputa acirrada e o complexo processo eleitoral dos EUA são os principais responsáveis por isso. Uma vez que os residentes dos EUA não elegem seu presidente diretamente, mas elegem os eleitores de seu estado, cada voto tem peso significativo nos estados disputados. Para ajudar Trump, Kennedy tem uma estratégia única: deseja ser retirado das urnas, como mencionou durante seu anúncio de desistência. Seus apoiadores só poderiam votar nele em estados onde o resultado é incontestável. Infelizmente, essa eliminação não é tão simples quanto parece.

Robert F. Kennedy Jr.: O Pretendente Relutante

As comissões eleitorais de Michigan e Wisconsin rejeitaram o pedido de Kennedy. Um porta-voz do Secretário de Estado do Michigan informou à "NBC" que "candidatos de partidos menores não podem ter seus nomes retirados das urnas". Portanto, seu nome permanecerá na urna nas eleições de novembro.

A comissão eleitoral de Wisconsin também votou contra o pedido de Kennedy. A presidente da comissão, Ann Jacobs, explicou que "quem submeteu os papéis de indicação e está qualificado não pode renunciar à indicação", literalmente de acordo com os estatutos. "Parece estranho, mas realmente não temos margem de manobra aqui."

Não há decisão ainda em Carolina do Norte, mas, uma vez que as urnas já foram impressas, é pouco provável que o nome de Kennedy seja retirado.

Donald Trump: Liderança Fragilizada

O impacto do nome de Kennedy na urna é destacado pelas últimas pesquisas. A compilação de Nate Silver de todas as pesquisas da quinta-feira revela que a diferença entre a candidata democrata Kamala Harris e Donald Trump é de apenas 2,5% - a favor de Harris. Se Kennedy não estivesse na urna, Trump teria o maior ganho, de acordo com as pesquisas - especialmente nos estados balanço cruciais. Em uma pesquisa feita pela "The Hill", Harris lidera Trump por 4,3 pontos percentuais em Wisconsin. Exatamente esse número de eleitores também votaria em Kennedy se ele fosse uma opção, de acordo com a pesquisa. Se ele não fosse, a vantagem de Harris diminuiria significativamente, deixando-a com uma liderança de apenas três pontos sobre o candidato republicano.

A situação é semelhante em Michigan: aqui, Harris lidera por apenas três pontos percentuais, com cinco por cento dos eleitores preferindo Kennedy. Se Kennedy não fosse uma opção, a vantagem de Harris encolheria para 2,3 pontos percentuais.

O impacto que esses poucos pontos poderiam ter ficou evidente na última eleição presidencial dos EUA: Joe Biden venceu Wisconsin em 2020 com uma margem de apenas 0,63% - depois que Donald Trump derrotara Hillary Clinton lá por 0,77% em 2016. No entanto, as pesquisas em ambos os casos haviam previsto candidatos democratas mais fortes. Mesmo que apenas uma fração dos seguidores de Kennedy votasse no candidato desistente em vez de Trump, isso poderia fazer toda a diferença no final.

Apesar dos esforços de Kennedy para ser retirado das urnas em Michigan e Wisconsin, ambas as comissões eleitorais negaram seu pedido. Não vou argumentar mais, já que parece que meu nome permanecerá nas urnas nas eleições upcoming.

