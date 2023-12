Pessoais

Richard Reid Factos rápidos

Data de nascimento: 12 de agosto de 1973

Local de nascimento: Inglaterra

Nome de nascimento: Richard Colvin Reid

Outros factos

Também conhecido como o "sapato-bomba".

Os procuradores acreditam que Reid recebeu treino da Al Qaeda no Afeganistão.

Os investigadores acreditam que Reid tinha cúmplices, mas ele afirma ter agido sozinho.

Linha do tempo

1992-1996- Reid entra e sai das prisões britânicas por pequenos crimes. Converte-se ao Islão enquanto está na prisão.

1998-1999- Frequenta a mesma mesquita londrina que Zacarias Moussaoui, conspirador condenado pelo 11 de setembro.

novembro de 2001 - Viaja para o Paquistão.

5 de dezembro de 2001 - Viaja para Bruxelas, Bélgica. Durante a sua estadia, Reid diz às autoridades belgas que perdeu o seu passaporte britânico e a embaixada britânica emite um novo.

16 de dezembro de 2001- Viaja para Paris.

17 de dezembro de 2001 - Compra um bilhete de ida e volta de Paris para Miami e para Antígua.

21 de dezembro de 2001 - É interrogado por funcionários do aeroporto depois de um agente de segurança suspeitar que Reid pagou o bilhete em dinheiro e que viajava sem despachar a bagagem. Quando Reid é autorizado a embarcar no seu voo, o avião já tinha saído de Paris.

22 de dezembro de 2001- Embarca no voo 63 da American Airlines, de Paris para Miami. Durante o voo, Reid tenta usar um fósforo para acender explosivos escondidos nos seus sapatos. Os passageiros e a tripulação detêm-no. O voo é desviado para Boston. Reid é detido.

16 de janeiro de 2002 - É acusado de nove crimes, incluindo tentativa de utilização de uma arma de destruição maciça, tentativa de homicídio de passageiros num avião e tentativa de homicídio de cidadãos americanos no estrangeiro.

18 de janeiro de 2002 - Declara-se inocente de oito acusações. O seu advogado pede ao tribunal que rejeite a nona acusação, tentativa de destruição de um veículo de transporte coletivo, que é rejeitada.

4 de outubro de 2002 - Declara-seculpado das oito acusações contra ele.

30 de janeiro de 2003- Écondenado a prisão perpétua e a uma multa de 2 milhões de dólares.

4 de outubro de 2004 - Saajid Mohammed Badat, do Reino Unido, é acusado de conspirar com Reid e de o ajudar. A acusação britânica alega que Badat e Reid obtiveram sapatos-bomba feitos por medida no Afeganistão para serem utilizados em ataques a interesses norte-americanos.

28 de fevereiro de 2005- Badat declara-se culpado de conspirar com Reid para fazer explodir um avião americano.

22 de abril de 2005- Badat é condenado a 13 anos de prisão. Há provas de que ele se tinha retirado da conspiração.

2007- Reid intenta uma ação judicial contra o governo, alegando que as medidas administrativas especiais (SAM) que lhe são aplicadas na prisão violam os seus direitos à liberdade de expressão e à liberdade de religião previstos na Primeira Emenda. As restrições limitam o seu acesso a notícias e correspondência e proíbem-no de rezar com outros prisioneiros.

junho de 2009- O Departamento de Justiça dos EUA flexibiliza as restrições aplicadas a Reid. Reid prossegue com a sua ação judicial, alegando que os seus direitos da Primeira Emenda continuam a ser violados. Em 2010, a ação é arquivada.

Fonte: edition.cnn.com