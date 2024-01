RFK Jr. qualifica-se para o primeiro voto presidencial no Utah

O Utah é o primeiro estado em que a campanha de Kennedy apresentou com êxito um pedido para colocar o seu nome no boletim de voto e tem sido o foco central da campanha nas últimas semanas, à medida que desenvolve a sua estratégia para colocar Kennedy no boletim de voto em todos os 50 estados e em Washington, DC. O audacioso objetivo da campanha em termos de acesso às urnas corresponde ao seu otimismo de que Kennedy pode fazer história como o único candidato presidencial independente a ganhar uma eleição desde a fundação dos partidos Democrata e Republicano.

Kennedy agradeceu à equipa de campanha e aos voluntários, pouco depois de ter apresentado a sua petição no Capitólio do Estado de Utah, em Salt Lake City, por terem ajudado a reunir as 1.000 assinaturas necessárias para que os candidatos independentes possam apresentar o pedido de acesso às urnas no Estado. O gabinete do secretário do condado de Salt Lake verificou as assinaturas da campanha na semana passada.

"Tenho muitos laços com este estado, adoro este estado e estou muito, muito grato pelo papel que estes voluntários e o povo do estado desempenharam neste processo eleitoral", disse Kennedy.

Kennedy agradeceu também à tenente-governadora do Utah, Deidre Henderson, que a campanha processou no mês passado para alargar a janela de apresentação de candidaturas para além do prazo original de 8 de janeiro. O estado acabou por concordar em adiar o prazo para março, mas Kennedy elogiou os voluntários que recolheram assinaturas por terem cumprido o prazo original do estado.

"Estes voluntários foram lá fora e venceram o tempo de qualquer maneira", disse Kennedy. "Conseguimo-las a tempo e obtivemo-las num período muito, muito curto, quando havia neve, havia granizo, havia muito mau tempo."

"Fizeram um trabalho espetacular para colocar a nossa campanha nas urnas deste estado", acrescentou.

Kennedy disse que sondagens recentes - incluindo uma da Universidade de Quinnipiac, divulgada no mês passado , que mostrava Kennedy a receber 22% de apoio numa hipotética corrida a três com o Presidente Joe Biden e o antigo Presidente Donald Trump, o primeiro classificado republicano - o colocam a uma distância impressionante de ganhar a Casa Branca. Nessa mesma sondagem, Biden recebeu 38% de apoio e Trump recebeu 36% de apoio.

"Estamos muito, muito confiantes de que isso vai acontecer", disse Kennedy.

Kennedy lamentou as barreiras de candidatura para candidatos independentes em vários estados, apontando para disposições específicas de acesso às urnas na Virgínia Ocidental e em Massachusetts e grandes limiares de recolha de assinaturas em estados como a Califórnia, Nova Iorque e Texas, que, segundo ele, são "deliberadamente onerosos" para impedir que os candidatos independentes entrem nas urnas.

"Alguns dos estados têm regras que são - está-se a negociar este labirinto destas regras arcanas que agora temos em todos os estados e que são todas concebidas para suprimir a dissidência, para garantir que não há opções para os americanos fora dos principais partidos políticos", disse Kennedy.

A campanha criou uma operação substancial destinada a manter as restantes 50 iniciativas de acesso às urnas organizadas no meio de vários prazos, requisitos de assinaturas e outros pré-requisitos necessários para a apresentação de candidaturas.

"Estamos prontos para tudo o que vier a acontecer", disse a porta-voz de Kennedy, Stefanie Spear. "Temos as equipas no terreno, os voluntários, as equipas jurídicas, os circuladores pagos, os apoiantes e a estratégia pronta para realizar o trabalho."

"Um já foi, faltam 50", acrescentou.

Spear disse que nos próximos estados a campanha já está a trabalhar no sentido de obter acesso às urnas numa série de outros estados, e sugeriu que a campanha poderia obtê-lo no Arizona ou no Missouri, reconhecendo ao mesmo tempo os esforços em curso em Maryland e no Nevada.

Durante a sua intervenção, Kennedy acusou os responsáveis estatais de três estados - Maine, New Hampshire e Dakota do Norte - de se recusarem a enviar as petições da campanha, sugerindo que os responsáveis desses estados podem estar a demonstrar preconceito em relação aos candidatos dos grandes partidos, mas disse que a sua campanha iria ultrapassar qualquer confusão com os responsáveis desses estados.

"São bloqueios ou obstáculos, mas nenhum deles é intransponível. Estaremos nas urnas em 50 estados e no Distrito de Columbia", disse Kennedy.

Quando questionado sobre o acesso às urnas no Maine, o mesmo estado onde Trump foi impedido de aparecer nas urnas pelo secretário de estado, que alegou que Trump violou a cláusula da 14ª Emenda sobre insurrectos, Kennedy criticou as autoridades do Maine e do Colorado por tentarem remover Trump das urnas dos seus estados.

"Temos uma democracia neste país. Não temos uma república das bananas, pelo menos não é suposto termos. As pessoas devem poder votar em quem querem votar", disse Kennedy.

"Quero vencer o Presidente Trump, mas quero vencê-lo de forma justa numa eleição em que todos possam votar em quem querem votar", acrescentou.

