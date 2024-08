Reul propõe revogar os privilégios de condução de indivíduos condenados por homicídios relacionados com facas.

Violência relacionada a facas na Renânia do Norte-Vestfália experimentou um aumento significativo - as autoridades notaram aproximadamente 40% mais casos em 2023. O Ministro do Interior Reul está tentando reverter essa tendência. Para alcançar resultados imediatos, o político do CDU está se concentrando na revogação das carteiras de motorista de ofensores habituais de facas.

Reul discutiu essa estratégia durante conversas sobre como combater crimes de facas em ascensão. Ele enfatizou: "Há o problema da aptidão moral". Indivíduos com histórico criminal devem ser relatados às autoridades de trânsito com o objetivo de revogar ou negar uma carteira de motorista, de acordo com a equipe de Reul. "A mudança efetiva também pode ser alcançada por meio de métodos indiretos", acrescentou Reul. As autoridades poderiam então analisar se um ofensor é apto para ter privilégios de direção ou não.

Reul propôs uma série de medidas para combater a violência com facas, que as agências de aplicação da lei locais podem empregar. Simultaneamente, Reul lançou uma análise de dados de crimes com facas na NRW. "A análise mostra que a violência com facas é prevalente entre a juventude e a população masculina", observou o ministro. Os incidentes públicos de violência com facas aumentaram alarmantemente em 42,6% para 3.536 casos em 2023 na NRW.

A maioria dos ofensores, 55%, eram nacionais alemães, enquanto 45% não tinham passaporte alemão. "Estou alarmado com a representação desproporcionalmente alta de cidadãos não alemães entre os suspeitos", afirmou Reul. Ele também mencionou uma ligação entre o porte de armas e a percepção de masculinidade, que é prejudicial à sociedade.

Propostas do 'Coalizão Sinal de Trânsito' para plano de ação rápido

Reul também sugeriu fortalecer o engajamento da polícia com jovens refugiados de sociedades marcadas pela violência, educando-os sobre as normas sociais contra a posse pública de facas devido ao direito exclusivo do estado de utilizar a força.

Após o ataque com faca em Solingen, o governo federal prometeu medidas para combater incidentes semelhantes. A 'Coalizão Sinal de Trânsito' planeja apresentar um plano de ação rápido, de acordo com o porta-voz do governo Steffen Hebestreit. "As discussões com o governo estão em andamento desde sábado e estamos atualmente na fase de edição final", compartilhou Hebestreit. Ele espera que a resolução seja rápida.

No entanto, Hebestreit não revelou detalhes sobre o conteúdo. Além disso, a 'Coalizão Sinal de Trânsito' vai conferir com os partidos de oposição e os estados federais sobre as consequências do ataque suspeito de islamismo. A data exata para a primeira reunião da força-tarefa estabelecida pelo Chanceler Federal Olaf Scholz remains indeterminada, Hebestreit mencionou. As discussões girarão em torno do deportação de requerentes de asilo rejeitados, luta contra o terrorismo islâmico e controle de armas.

Após a estratégia de Reul para combater a violência relacionada a facas, as autoridades estão considerando a revogação das carteiras de motorista de ofensores habituais de facas, como visto após o ataque com faca em Solingen. A 'Coalizão Sinal de Trânsito', em resposta a esse incidente, está prestes a propor um plano de ação rápido para combater incidentes semelhantes.

Leia também: