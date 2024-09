Retorno antecipado do crescimento económico, que se acredita iminente no final do ano.

A economia alemã não deve se recuperar imediatamente, segundo o governo alemão. De acordo com o relatório mensal do Ministério Federal da Economia, "uma recuperação econômica só pode ocorrer no final do ano". A redução dos estoques e a tendência de novos pedidos cada vez mais fracos têm afetado negativamente a indústria dependente das exportações. Também se espera que o estado dos setores voltados para o consumo, como varejo, transporte e hospitalidade, permaneça desfavorável.

A inflação diminuiu e houve um aumento significativo do poder de compra, mas a confiança do consumidor caiu. O Campeonato Europeu de Futebol, realizado na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho, não pareceu ter um impacto significativo no gasto do consumidor, como observado.

A fraqueza da economia está cada vez mais afetando o mercado de trabalho, conforme enfatizado pelo ministério, liderado pelo ministro Robert Habeck. "Os indicadores não sugerem uma recuperação imediata, então não há indicação de uma recuperação do mercado de trabalho no segundo semestre do ano." Mesmo com aumentos significativos nos salários reais, a confiança do consumidor não está melhorando devido às preocupações com a insegurança no emprego.

O PIB da Alemanha, a maior economia da Europa, contraiu 0,1% na primavera. Ainda havia crescido 0,2% no primeiro trimestre. As instituições principais revisaram suas previsões econômicas para baixo em suas projeções para o outono.

Por exemplo, o Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW) agora prevê que o PIB da Alemanha encolha 0,1% neste ano. Eles haviam previsto um crescimento de 0,2% em junho. Para o próximo ano, o IfW reduziu drasticamente sua previsão - de 1,1 para 0,5%.

O relatório do Ministério Federal da Economia indica que a recuperação econômica deve ocorrer no final do ano, encerrando o ano com algumas mudanças positivas na economia. Apesar da diminuição da inflação e do aumento do poder de compra, a confiança do consumidor permaneceu baixa, sugerindo desafios mesmo no final do ano.

