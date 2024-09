Retardo no Anúncio sobre Mísseis de Longo Alcance: Decisão não prevista por mais quinze semanas

Decisão sobre mísseis ocidentais de longo alcance na Ucrânia pode demorar A decisão sobre o envio de mísseis ocidentais de longo alcance para a Ucrânia pode demorar um pouco mais. Uma decisão antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde estarão presentes cerca de 150 chefes de Estado e de governo, parece improvável, segundo o Bloomberg. A fonte cita o Secretário Britânico das Relações Exteriores Lammy, que acredita que a reunião da ONU será a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance. O Presidente ucraniano Zelenskyy está determinado a reiterar seu pedido durante o evento. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para ouvir os planos de Zelenskyy para ataques em território russo. Blinken planeja discutir isso com o Presidente Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também deve se encontrar com Biden no mesmo dia.

Blinken faz parada em Polônia após visita a Kyiv O Secretário de Estado dos EUA Blinken faz uma parada na Polônia, forte apoiadora da Ucrânia, ao regressar de Kyiv. Reuniões agendadas com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão previstas. Blinken provavelmente discutirá a colaboração adicional com a Polônia, que serve como principal hub logístico para a ajuda militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e encomendou 96 helicópteros de combate Apache, no valor de $10 bilhões, da gigante americana Boeing.

Ucrânia relata ataque russo com drones e mísseis A força aérea ucraniana informou sobre um ataque russo à Ucrânia durante a noite, utilizando 5 mísseis e 64 drones iranianos. Apesar do sucesso parcial na derrubada de 44 drones, o exército não tem verificação detalhada. Ao redor de Kyiv, a defesa aérea foi ativada várias vezes para abater drones em aproximação.

Expert russo defende fortalecimento da ameaça nuclear O especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve fortalecer sua ameaça nuclear, demonstrando sua disposição em usar armas nucleares. Karaganov enfatiza que o objetivo da doutrina nuclear russa é "convencer todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está preparada para utilizar armas nucleares". Em sua opinião, Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear um conflito nuclear total. O EUA estaria sendo enganador se afirmasse que está garantindo proteção nuclear para seus aliados. Anteriormente, Karaganov defendia que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo como meio de intimidar seus adversários. Alguns especialistas ocidentais consideram que Karaganov serve um papel benéfico para o Kremlin ao expressar opiniões que inquietam o Ocidente e fazem Putin parecer menos agressivo em comparação.

Otimismo cresce na Ucrânia sobre aprovação de armas ocidentais de longo alcance Uma onda de esperança está sendo fomentada na Ucrânia de que eles podem ser autorizados a realizar ataques mais profundos no território russo usando armas ocidentais no futuro. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA enfatizou sua intenção de garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". No Reino Unido, há sinais iniciais de apoio.

Inteligência ucraniana alega derrubada de caça russo Após postar ontem sobre um caça russo Su-30SM desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que as forças ucranianas conseguiram derrubar um tal avião durante um engajamento no Mar Negro. O Independent do Kyiv relatou isso. O caça a jato de $50 milhões estava supostamente baseado na península da Crimeia e foi destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

Ataque de drone em massa em Konotop causa danos Após um ataque em massa de drones russos na infraestrutura energética da cidade de Konotop, na região de Sumy, foram registrados 13 feridos, segundo a agência de notícias ucraniana Ukrinform, citando a administração militar regional. Entre os alvos estava um prédio residencial no centro da cidade.

Parlamento alemão debaterá pacote de segurança O Bundestag alemão deve debater hoje o pacote de segurança proposto pelo governo, que inclui medidas como a proibição de facas e a retirada do status de refugiado para aqueles que viajam para seus países de origem. No entanto, há exceções, incluindo para refugiados ucranianos.

TV estatal russa acusa parcialidade contra Trump em debate Na televisão estatal russa, vários comentaristas estão alegando "sabotagem" contra Trump durante seu debate contra Kamala Harris, segundo o Independent do Kyiv. Trump afirmou que foi desvantajado. Os comentários de Trump foram altamente questionados. Muitos observadores consideraram que Trump perdeu o debate. No caso de sua vitória, Trump anunciou que planeja encerrar rapidamente a guerra na Ucrânia.

Ataque russo em Konotop causa danos graves à infraestrutura energética Vários civis ficaram feridos em um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy, segundo o prefeito Artem Semenikhin. A interrupção temporária do suprimento de água da cidade, além de danos graves à sua infraestrutura energética, não têm data prevista para restauração nas residências. Vários incêndios eclodiram no centro da cidade, afetando edifícios educacionais e residenciais. Dois indivíduos foram hospitalizados, ambos em estado crítico.

Letônia promete mais ajuda militar à Ucrânia A Primeira-Ministro letã Eva Kvilina anunciou um pacote de ajuda militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv, incluindo veículos de combate à infantaria, confirmado pelo Primeiro-Ministro ucraniano Denys Shmyhal. Ambos os países também estão em negociações para expandir a cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido critica empresário iraniano por supostas entregas de mísseis à Rússia De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, um empresário iraniano foi convocado devido a suspeitas de enviar mísseis à Rússia. O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma ameaça potencial e provocaria uma reação firme. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram mais sanções à Teerã em resposta às supostas entregas de mísseis, especificamente para suspender os acordos bilaterais de transporte aéreo. Anteriormente, a União Europeia havia citado "provas sólidas" de mísseis iranianos sendo enviados à Rússia.

00:14 Ucrânia: Tropas Russas Inexperientes no Front de KharkivInformações do Exército Ucraniano indicam que a Rússia está enviando soldados mal treinados para o front de Kharkiv. De acordo com Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo tático operacional das forças em Kharkiv, os soldados que participam de operações ofensivas em Vovchansk estão inadequadamente treinados. Supõe-se que os reforços recentemente enviados pela Rússia fazem parte de uma reserva de mobilização. Não está claro se esses soldados são ex-prisioneiros ou recrutas de países estrangeiros, como o Centro da Ásia, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Introduz Patrulhas do Idioma RussoO prefeito de Ivano-Frankivsk, uma cidade no oeste da Ucrânia, anunciou a criação de patrulhas para supervisionar o uso do idioma russo. "Isso é uma iniciativa da comunidade, e qualquer pessoa pode se inscrever para ser um inspetor de linguagem", diz o prefeito da cidade, Ruslan Martsinkiv, ao canal de televisão NTA. Muitos deslocados do leste da Ucrânia, que falam principalmente russo como língua nativa, se estabeleceram na cidade. Martsinkiv espera cerca de 100 desses inspetores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já se registrando. Ele também forneceu informações de contato para uma linha direta onde os cidadãos podem relatar casos de falantes de russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e no sul, se mudaram para o oeste da Ucrânia, relativamente seguro.

21:42 Erdogan Pede a Retirada da Crimeia da RússiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu a devolução da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. A devolução da Crimeia à Ucrânia é uma demanda do direito internacional", diz o líder turco em uma mensagem de vídeo para a cúpula da Crimeia. Estabelecida em 2021, a Plataforma da Crimeia foi criada para elevar a conscientização internacional sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Kyiv se Preparando para Compartilhar Estratégia Militar com os EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy destacou o apoio dos Estados Unidos como um aspecto crucial para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos Estados Unidos e de outros aliados", afirmou Zelenskyy em uma entrevista coletiva em Kyiv. A estratégia, que será apresentada detalhadamente antes da conferência planejada para a paz na Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy antes de levantar restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário do Exterior do Reino Unido, Lammy, são esperados em Kyiv para discutir uma estratégia de longo prazo para o ano que vem e entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma o Apoio de Biden ao Uso de Armas de Longo Alcance pela Ucrânia Contra a RússiaDe acordo com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, os EUA estão trabalhando diligentemente para atender às necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas ocidentais de longo alcance para ataques a alvos russos. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão esses pedidos na sexta-feira, de acordo com Blinken, em uma entrevista coletiva conjunta ao lado do secretário do Exterior do Reino Unido, David Lammy, e do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kyiv. "Estamos trabalhando urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha os meios para se defender efetivamente", acrescentou Blinken, enfatizando: "Queremos que a Ucrânia vença".

Você pode acompanhar os desenvolvimentos anteriores aqui.

Apesar das discussões em andamento sobre o deployment de mísseis ocidentais na Ucrânia, o ataque em andamento das forças russas à Ucrânia continua, com relatórios de 5 mísseis e 64 drones iranianos usados em um ataque noturno. Esse ataque ocorre enquanto o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visita a Polônia após sua visita a Kyiv, onde deve discutir colaboração e apoio logístico adicional com oficiais poloneses. Enquanto isso, o presidente ucraniano Zelenskyy está determinado a reiterar seu pedido de aprovação para realizar ataques mais profundos no território russo usando armas ocidentais durante a Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro.

here.

Leia também: