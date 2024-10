Resumo das conclusões da Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Segurança relativas à situação na Ucrânia.

Ucrânia persevera na recuperação dos territórios tomados pela Rússia nos últimos dez anos. No entanto, desafios como pessoal insuficiente, armas e apoio da aliança ocidental têm dificultado esse processo. O presidente Volodymyr Zelenskyy, da Ucrânia, agora menciona que Kyiv está preparando decisões significativas com Washington e outros países para a reunião do grupo de contato em Ramstein em 12 de outubro. A nova abordagem ucraniana, de acordo com o "Financial Times", envolve buscar apoio militar e diplomático dos aliados para incentivar a Rússia a participar de negociações. Diplomatas ocidentais e um número crescente de oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança legítimas poderiam servir de base para uma solução negociada, permitindo que a Rússia retivesse o controle efetivo, mas não o controle legal, sobre os territórios ucranianos que atualmente ocupa.

21:23 Analistas: Rússia sofre três vezes mais perdas de equipamento com a Ucrânia antecipando entregas de tanquesA Rússia sofre, em média, três vezes mais perdas de equipamento do que a Ucrânia e está continuamente reduzindo sua herança de equipamentos soviéticos, enquanto sua produção, como a da Ucrânia, cobre apenas uma fração do que está perdendo, diz Jakub Janowski, analista baseado em Praga que trabalha para a unidade de monitoramento de inteligência aberta Oryx, dos Países Baixos. Considerando o número de soldados, poder de fogo e capacidades de produção, a Rússia atualmente tem a vantagem, alerta Konrad Muzyka, analista polonês e diretor da Rochan Consulting. Janowski especula que, embora a Rússia tenha mais tropas e poder de fogo superior, ainda pode enfrentar problemas se o Ocidente intensificar seu apoio. Além disso, algumas entregas de equipamentos militares esperadas ainda não foram materializadas. De acordo com o Oryx, Kyiv ainda aguarda entregas prometidas de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate, 1.200 transportes de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

20:34 Ucrânia alega derrubada de bombardeiro russo, fotos de destroços disponíveisAs forças armadas ucranianas afirmam ter derrubado um avião de combate russo. O bombardeiro foi atingido no sábado perto da cidade de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, de acordo com o chefe da administração militar local. Fotos mostram os restos carbonizados de um avião que caiu em uma casa, incendiando-a.

20:16 Especialista: "Improbável que a Ucrânia supere a Rússia em força de trabalho"Para ter a vantagem no campo de batalha contra a Rússia, a Ucrânia deve recorrer a "estratégias não convencionais", sugere Dmytro Schmajlo, co-fundador e diretor-geral do think tank "Ukrainian Security and Cooperation Center", com sede em Kyiv. Isso inclui ataques de longo alcance. Ao empregar artilharia e ataques de mísseis, a Ucrânia poderia ter destruído rotas logísticas e bases por meses durante a contra-ofensiva no outono de 2022, forçando tropas russas a sair de certas regiões em Kherson e Kharkiv. "É improvável que a Ucrânia supere a Rússia em terms de força de trabalho", diz Schmajlo. Portanto, o foco está em desestabilizar os logísticos do inimigo e atacar o "centro do complexo militar-industrial" por trás dele. Atualmente, a Ucrânia usa seus próprios drones de longo alcance projetados para atacar alvos profundamente dentro da Rússia, a mais de mil quilômetros de distância. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirma que isso mostra a capacidade da Ucrânia de atacar território russo; no entanto, armas de precisão ocidentais com alcance estendido poderiam causar danos mais extensos. A aliança ocidental é relutante em permitir o uso de armas ocidentais para esse propósito devido aos temores de intensificar o conflito. De acordo com Schmajlo, seu uso poderia ter um impacto significativo nas linhas de frente em alguns meses.

20:02 Röttgen: "Uma solução política requer um pré-requisito militar"O especialista em política externa do CDU, Röttgen, reduz as expectativas de uma paz rápida. "A diplomacia só terá uma chance novamente quando Putin entender que não pode alcançar nada através da guerra", diz ao "Der Spiegel": "O Ocidente está fazendo muito pouco para garantir que isso ocorra", critica ele. "A solução será política. No entanto, depende de um pré-requisito militar: não consiste na recuperação de todos os territórios ucranianos. Em vez disso, envolve a Ucrânia alcançando a supremacia militar, fazendo com que Putin entenda: não há mais nada a ser alcançado através da guerra". Para isso, a Ucrânia precisa de apoio constante e eficaz.

19:50 Ucrânia: Limpa mais de meio milhão de bombas e minasAs equipes de desminagem da Ucrânia descobriram e desativaram mais de 533.200 dispositivos explosivos desde o início da invasão russa em grande escala, de acordo com o Serviço de Emergência. Eles limparam 148.858 hectares de terra de minas e 4.018 bombas aéreas. Nas últimas 24 horas, as unidades do Serviço de Emergência do Estado responderam a 173 chamados e neutralizaram e descartaram 293 dispositivos explosivos, incluindo duas bombas aéreas. As regiões mais afetadas foram Kharkiv (35.815 vezes), Kherson (16.560 vezes), Donetsk (14.826 vezes), Kyiv (11.393 vezes), Mykolaiv (9.360 vezes), Chernihiv (6.948 vezes) e Sumy (4.425 vezes). A Ucrânia é o país mais minado do mundo. Especialistas do Ministério da Defesa da Ucrânia limparam 30.000 quilômetros quadrados de minas nos últimos dois anos - uma área do tamanho da Bélgica ou Moldávia. Desde 2022, aproximadamente 174.000 quilômetros quadrados de território ucraniano foram contaminados com explosivos.

17:54 Antigo Secretário-Geral da NATO Stoltenberg Sugere Possível Entrada da Ucrânia Despite a Ocupação RussaAté agora, a entrada da Ucrânia na NATO foi proposta para o longo prazo, dependendo da conclusão de seu conflito com a Rússia. O objetivo da Ucrânia é controlar todo o seu território antes da adesão. Agora, Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da NATO, indica uma possível maneira para Kiev entrar antes disso. As fronteiras consideradas território da NATO não precisam necessariamente corresponder às internacionalmente reconhecidas. "Deve ser estabelecida uma fronteira que defina quando a Ativação do Artigo 5 ocorre, e a Ucrânia deve recuperar o controle de todas as terras até essa fronteira." O Artigo 5 é a cláusula de defesa, comprometendo outros estados membros a militarmente proteger o membro. A Alemanha Ocidental reconheceu a Alemanha Oriental como parte de uma Alemanha maior, Stoltenberg observou. "No entanto, a NATO só protegeu a Alemanha Ocidental." Da mesma forma, os EUA fornecem garantias de segurança ao Japão, não para as Ilhas Curilas contestadas. A Ucrânia apresentou seu pedido de adesão à NATO em 2022. Atualmente, aproximadamente 20% do território da Ucrânia está sob controle russo.

16:01 Röttgen Acusa Scholz de "Semear o Medo"O especialista em política externa da CDU, Norbert Röttgen, acusa o Chanceler Federal Olaf Scholz de alimentar a relutância da sociedade em continuar armando a Ucrânia devido à sua suposta semeadura do medo. Segundo Röttgen, o repetido rejeição de Scholz a medidas de apoio como muito arriscadas retrata a autodefesa da Ucrânia como a escalada, não a agressão russa. Rötten critica o fato de a retórica espelhar uma postura de beligerante e sua transmissão à sociedade alemã com a autoridade de Scholz. Segundo Rötten, um Chanceler não deve ser guiado pelo medo, mas sim pela coragem, orientando as ações políticas.

15:40 Ucrânia se Preparar para Possível Ataque em Cidade Principal SaporischschjaLíderes militares ucranianos esperam um iminente ataque russo contra a cidade principal de Saporischschja. Ao capturar essa cidade, as linhas de suprimento para setores de defesa orientais perto de Donbass provavelmente seriam cortadas. Vladislav Voloshin, o representante militar da região, revelou a difícil situação, notando a guerra de artilharia em andamento, o bombardeio e os ataques às forças ucranianas. A guerra de artilharia é fogo de artilharia contra posições de artilharia inimiga. Além disso, ocorrem pesados ataques aéreos e de mísseis nesta seção da frente ao sul de Saporischschja, resultando em condições turbulentas. Embora as tropas russas ocupem o sul da área com a usina nuclear do mesmo nome, ainda não conquistaram a cidade em si.

15:12 Rússia Perde Drone Stealth no Espaço Aéreo UcranianoAs forças russas são believed ter perdido um novo drone stealth, o S-70 Okhotnik, no espaço aéreo ucraniano. Canais do Telegram pró-russos e pró-ucranianos relatam que o avião não tripulado de combate caiu na região de Donetsk. De acordo com um membro da Força Aérea Ucraniana, o S-70 descarregou bombas de cluster em posições ucranianas antes de ser eliminado pelo fogo amigo russo para proteger a tecnologia de cair nas mãos ucranianas. O S-70 pode carregar até 2000 kg de armas e deve entrar em produção em massa neste ano, de acordo com fontes russas.

15:00 Quase Metade das Balas de Artilharia da Rússia Vem da Coreia do NorteDe acordo com "The Times", metade das balas de artilharia utilizadas pela Rússia na Ucrânia são importadas da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é saida fornecer a Moscou aproximadamente 3 milhões de balas anualmente, com uma grande porcentagem provavelmente sendo defeituosas. Apesar da baixa qualidade, as balas fornecidas tiveram um papel fundamental no avanço da Rússia no leste da Ucrânia, incluindo a captura de Wuhledar na região de Donetsk. Com os suprimentos de munição da Rússia diminuindo devido ao uso pesado na Ucrânia, a Coreia do Norte emergiu como o principal fornecedor externo de armas da Rússia. Em agosto, a Agência de Notícias Yonhap relatou que a Coreia do Norte recebeu tecnologia da Rússia em troca de balas de artilharia, potencialmente ajudando satélites espiões, tanques e aeronaves. Em junho, os dois países assinaram um acordo de defesa militar.

14:51 Rússia Usa Drones Desconhecidos contra a UcrâniaAlém de drones Shahed, o exército russo tem aumentado o uso de modelos de drones não identificados contra a Ucrânia, de acordo com o ex-falante da Força Aérea Yury Ihnat. Ihnat não especificou o tipo de drones não identificados. Nas últimas semanas, a Rússia aumentou seus ataques com drones contra cidades e povoados ucranianos, marcando a primeira instância desde a invasão total em setembro e outubro.

14:51 Kara-Mursa Reconhecido: "Luta Verdadeira entre o Direito e o Errado"Crítico do Kremlin russo Vladimir Kara-Mursa e sua esposa Yevgeniya estão sendo homenageados com o prêmio de direitos humanos da Fundação Bruno Kreisky em Viena. O casal defende a libertação de outros dissidentes presos em prisões russas. Para indivíduos como o membro do conselho distrital de Moscou Alexey Gorinov e a jornalista siberiana Maria Ponomarenko, isso é uma questão de vida ou morte. Ambos receberam longas sentenças por se manifestarem contra a invasão da Rússia na Ucrânia. Vladimir Kara-Mursa passou um tempo significativo na prisão russa e só foi libertado em agosto como parte de uma troca de prisioneiros. Os Kara-Mursas instam os políticos ocidentais a tomar uma posição mais ativa: "Se há uma luta autêntica entre o bem e o mal, os ditadores estão se unindo, e a sobrevivência da democracia está sendo ameaçada em todo o mundo, você não pode ficar neutro", explica Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Preocupação com mísseis de longo alcance? Relatos de deslocamento de tropas e equipamento da Rússia O grupo de resistência Atesh, ativo em territórios ucranianos sob controle russo, relata o deslocamento de equipamento militar e pessoal para locais seguros em Mariupol. "Devido à ameaça representada pelos mísseis de longo alcance do Exército Ucraniano, os comandantes militares russos estão muito preocupados com a segurança de suas tropas e são forçados a mudar suas posições", afirma o grupo. Eles pretendem rastrear rotas de movimento e compartilhar a informação com o Exército Ucraniano.

13:45 "Esforços significativos" - Ucrânia busca recuperar controle de plataformas de gás A guarda de fronteira ucraniana lançou um vídeo de uma operação conjunta com a inteligência militar para recuperar o controle de plataformas de gás no Mar Negro perto da Ilha da Cobra. "Com grande esforço, tomamos o controle de algumas dessas instalações estrategicamente significativas que servem como nossas fortalezas marítimas. Se mantivermos o controle, podemos controlar uma parte significativa da área aquática e fortalecer nossa defesa", lê-se na legenda.

13:18 Promotores russos pedem 7 anos para cidadão americano de 72 anos Promotores russos estão pedindo uma pena de sete anos de prisão para um cidadão americano de 72 anos por sua participação na defesa da Ucrânia contra a guerra da Rússia. Ele cumprirá sua pena em uma prisão de segurança máxima, segundo a agência de notícias russa Interfax, citando o pedido da acusação. A idade e a confissão do homem são consideradas agravantes. O julgamento está sendo realizado a portas fechadas. Fontes sugerem que o homem, originalmente de Michigan, reside na Ucrânia desde 2014. Após o ataque da Rússia ao país, ele se juntou a um batalhão de defesa territorial na cidade oriental ucraniana de Izium. A cidade na região de Kharkiv foi capturada pelas forças russas logo após o início do conflito. O americano foi capturado em abril de 2022 durante os combates.

12:50 Canal de propaganda russo famoso não está mais presente no X Um dos canais de propaganda russa mais populares, Rybar, não está mais disponível na plataforma X. O canal com mais de 1,3 milhão de assinantes compartilha no Telegram que foi bloqueado e critica Elon Musk. As razões são desconhecidas. Rybar se descreve como o "canal de Telegram russo mais frequentemente citado pela mídia estrangeira" e afirma se concentrar em análise militar, guerra informacional e propaganda visual.

12:03 Avião de combate russo relatado como abatido A Ucrânia pode ter abatido outro avião de combate russo com sucesso. Vídeos correspondentes estão circulando nas redes sociais, também relatados pelo meio do Leste Europeu Nexta. No entanto, ainda não há confirmação oficial. Suspeita-se que o jato tenha sido abatido sobre Kostyantynivka. O jornalista ucraniano Illia Ponomarenko sugere que pode ter sido fogo amigo, ou seja, atingido pelos russos.

11:44 TASS: Tropas russas relatam ter capturado vila no leste da Ucrânia Com base em informações do Ministério da Defesa russo, as tropas russas teriam tomado o controle da vila de Schelanne Druhe no leste da Ucrânia, segundo a agência de notícias estatal russa TASS. A vila fica na região de Donetsk, parcialmente sob controle russo. Esses relatórios sobre os combates não podem ser verificados independentemente.

11:32 Ordem Pós-Guerra: Merz Sugere Grupo Consultivo da Alemanha, França, Reino Unido e Polônia O candidato à chancelaria da União, Friedrich Merz, propõe um grupo consultivo composto pela Alemanha, França, Reino Unido e Polônia para criar propostas para uma ordem europeia pós-guerra após o conflito na Ucrânia. "Duas condições para a cooperação e o desenvolvimento de propostas são essenciais: as propostas para um plano de paz nunca devem ser apresentadas independentemente pela Alemanha, mas sempre em estreita coordenação com esses parceiros europeus", escreve o presidente da CDU em um e-mail circular. "E, nos Estados da Europa Oriental e Central, especialmente na Ucrânia, nunca deve parecer que o mapa político da Europa está sendo redesenhado acima de suas cabeças". Junto com os EUA, esses quatro países "política, economicamente e militarmente possuem potencial e capacidades suficientes" para moldar a ordem política da Europa após o conflito na Ucrânia.

11:15 Ucrânia se prepara para posição firme na reunião de Ramstein Na próxima semana, ocorrerá a 25ª reunião de Ramstein, pela primeira vez no nível de chefes de estado e de governo. O presidente ucraniano Zelensky planeja apresentar seu "plano de vitória", que inclui "passos claros e concretos rumo a um fim justo da guerra". Um vídeo acompanhante sugere a dependência de Kyiv: entregas de armas de parceiros para pressionar a Rússia pela paz, fortalecendo "a força". O clipe mostra repetidamente jatos de caça, tanques e artilharia. "Precisamos de capacidades de longo alcance suficientes e fortalecimento de nossas posições na frente", diz. Além disso, podem ser vistas imagens aéreas de supostos depósitos de munição russa destruídos. A destruição desses depósitos é um meio eficaz de atrapalhar a capacidade da Rússia de sustentar sua guerra agressiva. No entanto, os depósitos de munição geralmente ficam bem atrás das linhas de frente e são bem protegidos, sendo necessárias armas de longo alcance com grande poder explosivo.

10:08 "Ideia Insensata" - Críticas ao Chamado para Maior Engajamento DiplomáticoO presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, critica o chamado dos ministros da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e do chefe da CDU da Turíngia, Mario Voigt, para mais engajamento diplomático na guerra da Ucrânia como "insensata". "Fraqueza o apoio à Ucrânia - pelo menos na percepção pública. E encoraja Putin a continuar a guerra", disse Hofreiter à rede editorial alemã. Críticos acusam os políticos de ceder às demandas do BSW com o chamado para, em última instância, formar coalizões nos três estados alemães do leste. Kretschmer, Woidke e Voigt haviam chamado por um cessar-fogo na Ucrânia em um artigo convidado do FAZ e pressionado o governo federal a levar a Rússia à mesa de negociações. O lado russo apresentou repetidamente demandas que equivalem a um ditado para a Ucrânia, enquanto também insistia regularmente em manter todos os objetivos de guerra.

09:31 Figura de Esquerda Lamenta Participação em Demonstração pela PazO ataque russo à Ucrânia, com seus milhares de mortos, dividiu politicamente os círculos de esquerda. A culpa da Rússia é muitas vezes minimizada ou negada, e a rendição da Ucrânia aos invasores russos é às vezes aceita. A figura de esquerda Max S. da Saxônia-Anhalt expressa arrependimento por ter participado na recente "demonstração pela paz" em Berlim em uma declaração no Facebook. Ele critica os assobios e vaias quando o político do SPD Ralf Stegner falou de uma guerra de agressão. Também ficou chocado com os chamados de "guerreiro" de membros do BSW. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", diz ele. "Pessoas que nomeiam o agressor não devem ser vaiadas em um 'movimento pela paz'." Ele escreve que essa foi a última demonstração pela paz que ele participou.

08:49 Ex-secretário-geral da NATO Assume Falha em ArmasO ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admite que a Ucrânia não foi adequadamente armada. Em uma entrevista ao "Financial Times", ele diz: "Acho que todos temos que reconhecer que deveríamos ter dado mais armas antes da invasão. E deveríamos ter dado armas mais modernas depois da invasão. Assumo minha parte de responsabilidade". Stoltenberg também diz que houve uma grande discussão antes do ataque russo em fevereiro de 2022 sobre se Kyiv deveria ser armada. Na época, a maioria dos aliados era contra - "tinham grandes medos sobre as consequências".

08:07 Ucrânia Lança Ataque de Drone na Região Russa de VoronezhSegundo o governador da região de Voronezh, Alexander Gusev, houve ataques de drones ucranianos à noite. Várias empresas que supostamente produzem produtos civis foram o alvo. Há uma pessoa ferida e um incêndio, diz Gusev. Incêndios também são visíveis em vídeos não verificados nas redes sociais. As autoridades russas geralmente minimizam os efeitos dos ataques ucranianos.

07:31 Ministério da Defesa Russo Compartilha Vídeo Estranho de Treinamento Anti-droneO Ministério da Defesa Russo publicou um vídeo mostrando soldados russos treinando para escapar de ataques de drone. Drones são uma das maiores ameaças no campo de batalha. A melhor maneira de contrabalanceá-los é com jammers eletrônicos. Se esse método não estiver disponível ou funcionar, há poucas maneiras efetivas de se defender contra eles. Atirar em um drone com uma arma de infantaria comum é extremamente difícil, as espingardas são as mais adequadas. No vídeo russo, um soldado pode ser visto brevemente escapando de um ataque ao rolar no chão com um tronco. Outro soldado até joga seu fuzil para o alto e acerta um drone com ele. Cenas semelhantes também foram vistas em vários vídeos da frente, onde os drones geralmente ainda explodem.

06:45 Analista de OSINT Revela Números Assombrosos de Vítimas das Forças Russas em PokrovskAs táticas brutais da Rússia, caracterizadas por ataques forçados em grande escala, são evidentes nos dados revelados por um especialista em OSINT do Projeto Oryx. Os dados sugerem perdas catastróficas para as forças russas nas proximidades de Pokrovsk, o ponto quente atual da guerra, que ultrapassam em muito as da Ucrânia. Os números mostram que, nos últimos 12 meses, houve 539 tanques destruídos, abandonados, danificados e rendidos do lado russo e apenas 92 do lado ucraniano. Em termos militares, um atacante geralmente precisa de uma vantagem de três para desafiar com sucesso os defensores. Mesmo em veículos blindados como APCs, a diferença é significativa: 1.020 para 138. Lee, um ex-fuzileiro naval e agora pesquisador no Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, chama essas perdas de "extremamente altas". Especialistas em OSINT obtêm principalmente seus dados de imagens e vídeos publicamente acessíveis disponíveis online, o que implica que as perdas reais podem ser ainda maiores.

06:06 Discussão sobre a Redução da Idade de Alistamento para 18-25 Anos: Embaixador Saluschnyj é ContraValeriy Saluschnyj, o ex-líder militar ucraniano e agora Embaixador no Reino Unido, acha que a Ucrânia não deveria considerar a redução da idade de alistamento. Em sua opinião, o grupo etário de 18 a 25 anos constitui o futuro da Ucrânia e a idade de alistamento só deveria ser reduzida como uma última opção, como relatado pela agência de notícias Unian, citando Bukvy. Em suas próprias palavras, "O grupo etário de 18 a 25 anos deve ser protegido ao máximo possível. Assim, como comandante militar, protestei veementemente contra a mobilização de pessoas abaixo da idade de 25 anos, pois a Ucrânia precisa de uma cultura saudável e vibrante no futuro e de pessoas que a protegerão", disse Saluschnyj. Há alguns na Ucrânia que defendem a redução da idade de alistamento para aumentar o número de soldados.

05:29 Segunda Tentativa: Legião de Voluntários Ucranianos na PolôniaO vice-ministro da Defesa, Paweł Zalewski, anunciou na sexta-feira que o consulado ucraniano em Lublin começou a recrutar voluntários ucranianos residentes na Polônia para treinamento pelas forças armadas polonesas. O ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, mencionou que a Polônia estava preparada para iniciar o treinamento em setembro, mas adiou o início devido à falta de voluntários: "Naquela época, não havia suficientes voluntários. Estou informado de que a Ucrânia recentemente tomou medidas para informar, recrutar e promover esse processo, então podemos esperar resultados", disse Kosiniak-Kamysz ao portal de notícias regional Wnp.pl. A legião foi introduzida em julho como uma unidade militar voluntária composta por homens ucranianos morando na Polônia e treinados pelo exército polonês.

04:00 Ex-chefe da NATO Lamenta Atraso no Apoio Militar Ocidental à UcrâniaO ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, admitiu ao "Financial Times" que o atraso no fornecimento de armas à Ucrânia durante seu mandato como chefe da aliança foi seu maior arrependimento. Ele acreditava que esse apoio poderia ter fortalecido significativamente as capacidades de defesa da Ucrânia. "Se há algo que eu mais lamento e agora percebo com mais clareza, é que deveríamos ter fornecido mais assistência militar à Ucrânia muito antes. O adiamento disso enfraqueceu significativamente a Ucrânia", disse Stoltenberg. Ele acrescentou: "O envio de armas letais foi um assunto de grande debate. A maioria dos aliados era contra antes da invasão... eles tinham preocupações significativas sobre as consequências. Estou orgulhoso do que alcançamos, mas teria sido muito vantajoso se tivéssemos começado antes, possivelmente impedindo a invasão ou pelo menos tornando-a muito mais desafiadora para eles".

02:01 Unidades de Elite Russas Sofrem Pesadas Perdas na Batalha de WuhledarSegundo a BBC News Russia, relatado na sexta-feira, tropas de elite russas sofreram perdas quatro vezes maiores na batalha de um ano perto de Wuhledar, na região de Donetsk, do que nas dez anos da Segunda Guerra Chechena. As forças de Kyiv declararam sua retirada do assentamento estrategicamente importante de Wuhledar, na região de Donetsk, na quarta-feira, após as tropas russas terem rompido as fronteiras da cidade e entrado em Wuhledar. Unidades de elite 155 e 40, também conhecidas como "Black Berets", participaram do ataque à cidade. A BBC relatou que 211 marinheiros do 155º Regimento foram mortos durante a Batalha de Wuhledar, com 42 ainda desaparecidos. Isso é muito mais do que as perdas da unidade no período de uma década da Guerra Chechena, como informado pelos jornalistas da BBC. Eles documentaram a morte de 72 soldados do 40º Regimento.

23:55 Ativistas da Oposição Belarussos Condenados por Ataque de Sabotagem: Penas de Prisão de 2 a 25 AnosUm tribunal em Belarus condenou doze ativistas da oposição a penas de prisão que variam de 2 a 25 anos por supostamente terem participado de um ataque de sabotagem a um avião militar russo em fevereiro de 2023. O tribunal em Minsk encontrou os doze réus culpados pelo "ato terrorista" e aplicou as penas, como informado pela acusação. Cinco dos condenados ainda estão na Bielorrússia, enquanto os restantes foram julgados à revelia, incluindo o suposto mentor do ataque, Nikolai Swets, que recebeu uma pena de 25 anos de prisão após deixar a Bielorrússia no verão como parte de uma troca de prisioneiros com a Ucrânia. Em fevereiro de 2023, ativistas pró-ucranianos afirmaram ter destruído um avião militar russo no aeroporto de Matschulischtschi, perto de Minsk. Era um avião de reconhecimento A-50.

22:19 Atualização: Rússia planeja recrutar 225.000 soldados temporários nos próximos 3 anosDe acordo com as declarações do Ministério da Defesa da Rússia, eles pretendem recrutar um mínimo de 225.000 soldados temporários nos próximos 3 anos. Essa informação foi revelada pelo portal de notícias independente russo "Crucial News". De acordo com o orçamento proposto para 2025-2027, cerca de 335 milhões de dólares são destinados anualmente a bônus para novos contratados.

21:44 Romênia: Drone russo detectado em território da NATOAs autoridades romenas, como membro da NATO, detectaram um veículo aéreo não tripulado russo em seu território. O Ministério da Defesa anunciou no X que detritos de um drone russo foram encontrados perto do Canal Litcov, perto da fronteira com a Ucrânia. Os detritos estão sendo examinados. Uma semana antes, houve um incidente envolvendo um drone russo. O drone pode ter penetrado no espaço aéreo romeno, de acordo com o ministério, que explicou que o drone estava envolvido em um ataque à cidade do sul da Ucrânia de Ismajil. Essa cidade fica no Danúbio, com a Romênia situada na margem oposta do rio.

21:10 Johnson: Se Trump tivesse sido presidente, Putin não teria iniciado a guerraDe acordo com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a ausência da invasão russa da Ucrânia durante o mandato de Trump como presidente dos EUA não é uma coincidência. Como Johnson explica ao "Telegraph", a "intrínseca imprevisibilidade" de Trump faz questionar se a Rússia teria invasionsse ele estivesse no cargo. Johnson sugere que Moscou via a imprevisibilidade de Trump como um potencial risco, levando à apreensão sobre iniciar um conflito com um país soberano. De acordo com o "Telegraph", Johnson acredita que a imprevisibilidade de Trump teria sido suficiente para desencorajar o presidente russo, Vladimir Putin, de engajar em uma guerra com um estado-soberano.

20:03 Prefeito: Russos a 7 km de PokrovskOs russos parecem estar se aproximando de Pokrovsk, agora a menos de 7 km dos limites da cidade, de acordo com o prefeito Serhii Dobriak na TV ucraniana. Anteriormente, a distância foi relatada como inferior a 10 km. O prefeito relatou bombardeios, com o centro da cidade sofrendo 2 ataques separados no dia anterior. Atualmente, mais de 80% da infraestrutura crítica da cidade está danificada ou destruída. "O inimigo nos priva de energia, água e gás. Isso é um prenúncio do inverno", ele comentou. Apesar das ordens de evacuação, mais de 13.000 residentes permanecem em Pokrovsk, incluindo cerca de 100 crianças. A população pré-conflito de Pokrovsk foi estimada em 60.000.

