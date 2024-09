- Resultados previstos: AfD em vantagem na disputa eleitoral da Turíngia

Nas eleições estaduais da Turíngia, o AfD emergiu como a força predominante, ultrapassando o CDU por uma margem significativa. Segundo as projeções das 18h da ARD e ZDF, a aliança BSW liderada por Sahra Wagenknecht está em terceiro lugar, com o Left e o SPD atrás. O Verde e o FDP não são esperados para garantir uma vaga no parlamento estadual da Turíngia.

De acordo com as estimativas, o AfD deve receber entre 30,5% e 33,5%, marcando sua primeira vitória em eleições estaduais desde a fundação do partido há onze anos. Embora seja improvável que o AfD seja nomeado como o próximo Ministro-Presidente, o CDU é previsto para obter 24,5%. A BSW consegue angariar 14,5% a 16,0% de apoio do zero.

O partido Left do Ministro-Presidente Bodo Ramelow recolhe 11,5% a 12,5%, enquanto o SPD gathering 6,5% a 7,0%. De acordo com as projeções, os Verdes não se qualificarão para uma cadeira no parlamento estadual de Erfurt com uma participação de 4,0%, e nem o FDP, que é previsto para garantir 1,0% a 1,3% dos votos.

Apesar de ser previsto para receber apenas 1,0% a 1,3% dos votos, o FDP permanece um partido político notável na Alemanha. Em contraste, o FDP fez parte do governo estadual da Turíngia antes desta eleição.

