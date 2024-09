- Resultado previsto: concorrência apertada entre CDU e AfD nas eleições da Saxónia

Nas recentes eleições locais na Saxônia, uma disputa acirrada está se desenvolvendo entre a CDU e a AfD. Segundo as previsões das 18h da ARD e ZDF, ambas as partidos estão muito próximas, com a CDU ligeiramente à frente na previsão da ARD. A Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, está em terceiro lugar, seguida pelo SPD. Os Verdes estão prestes a garantir outro mandato. O FDP e A Esquerda não devem entrar na legislatura estadual.

De acordo com as previsões, a CDU, liderada pelo Ministro-Presidente Michael Kretschmer, está com 31,5 a 32 por cento, enquanto a AfD está com 30 a 31,5 por cento. A BSW está com 11,5 a 12 por cento. O SPD está com 7,5 a 8,5 por cento. Os Verdes estão com 5 a 5,5 por cento, mal ultrapassando o limite. A Esquerda está com 4 a 4,5 por cento, assim como o FDP, que, segundo a previsão da ZDF, está com 1 por cento. Na previsão da ARD, o FDP não foi mencionado.

