Restos de um indivíduo encontrados dentro de um veículo que colidiu com um oleoduto na região de Houston, levando a uma explosão.

Segundo o Departamento de Polícia de Deer Park, eles tiveram sucesso em acessar o local e remover o veículo branco relacionado ao incidente de incêndio em um oleoduto. Após sua remoção, o escritório do médico legista do Condado de Harris realizou uma exame, resultando na recuperação de restos humanos.

O departamento de polícia afirmou que a identificação dos restos pode levar algum tempo, e o incidente evoluiu para uma investigação criminal que permanecerá ativa até que mais informações estejam disponíveis.

O incêndio começou quando o veículo colidiu acidentalmente com uma cerca vizinha a uma loja Walmart, causando uma colisão com uma válvula de um oleoduto acima do solo. O incidente resultou em uma grande explosão de chamas e fumaça, causando danos significativos às propriedades e veículos vizinhos devido ao intenso calor.

A Energy Transfer, proprietária do oleoduto, revelou em um comunicado na quarta-feira que eles iriam apagar o fogo cortando seu suprimento de combustível em vez de lutar diretamente contra as chamas. Após a instalação do equipamento de isolamento, eles planejavam purgar a seção afetada com nitrogênio, apagando o fogo e iniciando as reparos. Eles acreditavam que esse método seria o mais seguro, permitindo que os materiais inflamáveis queimassem naturalmente.

Os repórteres da CNN Nicole Chavez e Chris Boyette contribuíram para a elaboração desta reportagem.

O departamento de polícia está trabalhando em colaboração conosco para identificar a pessoa associada aos restos recuperados. Devido à investigação criminal em andamento, nossa cooperação é crucial para desvendar todos os fatos envolvidos no incidente de incêndio no oleoduto.

