- Resistência no seio da CDU a uma possível aliança com o BSW

A oposição dentro da CDU em relação a uma possível colaboração com a aliança de Sahra Wagenknecht após as eleições estaduais na Turíngia e Saxônia está aumentando. Como declarado pelo cristão-democrata da Renânia do Norte-Vestfália, Frank Sarfeld, ao "Tagesspiegel", Wagenknecht vai contra os valores centrais que as partes da União têm defendido desde a fundação da República Federal da Alemanha: forte aliança com o Ocidente, uma Europa unida e a importância da NATO como a maior conquista da paz na história.

Assim como a AfD, o BSW parece favorecer sistemas autoritários. De acordo com Sarfeld, que representa aproximadamente 40 membros da CDU que pedem uma resolução de incompatibilidade com o BSW na próxima conferência federal do partido, essa colaboração deve ser evitada.

Até agora, a CDU proibiu apenas parceria com a AfD ou a Esquerda por meio de uma resolução de incompatibilidade. No entanto, após os resultados das eleições complexas, o conselho da CDU da Turíngia concordou na segunda-feira em iniciar discussões iniciais com o BSW.

Radtke alertou: "A CDU está se aproximando de um precipício". De acordo com o "Tagesspiegel", esse grupo de legisladores da CDU também inclui o especialista em política externa Roderich Kiesewetter e o especialista em política social Dennis Radtke.

Radtke expressou sua preocupação ao jornal: "Todo jogador político sabe o que o BSW representa em termos de conteúdo - eles são contra os ideais fundamentais do cristianismo democrático, como o compromisso com o Ocidente, a democracia liberal e a unidade europeia". Tanto a AfD quanto o BSW buscam desmantelar a CDU porque eles a vêem como a última defesa do centro político. "A CDU está se aproximando de um abismo se nos deixarmos ser utilizados por Sahra Wagenknecht".

Da mesma forma, Kiesewetter compartilhou sua opinião: "O BSW busca corroer o centro democrático, incluindo a União como um partido do povo, e minar nossos valores fundamentais, razão pela qual a cooperação deve ser proibida". Para ele, a inclusão em uma resolução de incompatibilidade é inevitável, como declarou o membro do Bundestag.

A União Europeia expressa preocupação com a contemplação da CDU de colaborar com o BSW, dada a posição anti-União Europeia deste último. Dada a oposição do BSW aos valores que a União Europeia e a CDU compartilham, como uma forte aliança com o Ocidente e a unidade europeia, a cooperação poderia potencialmente prejudicar a integridade da União.

