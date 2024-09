Resíduos dos dispositivos de localização de explosivos

A questão gira em torno da origem de milhares de bips explosivos no Líbano, ligados a uma empresa com sede em Budapeste, Hungria. A empresa, BAC Consulting, tem uma história confusa e é suspeita de estar envolvida na distribuição e produção desses bips. A história levanta várias questões sobre as atividades, origem e CEO da empresa, Cristiana Barsony-Arcidiacono.

A explosão de bips no Líbano resultou em doze mortes e vários feridos, afetando principalmente membros da milícia Hezbollah. Este incidente gerou suspeitas, com o Hezbollah culpando Israel e jurando vingança. No entanto, tanto Israel quanto a empresa taiwanesa Gold Apollo negaram qualquer envolvimento. A Gold Apollo ligou o incidente a uma empresa em Budapeste, levando os investigadores por esse caminho.

A BAC Consulting, com sede em Budapeste, tinha um acordo comercial com a Gold Apollo. A empresa foi autorizada a distribuir e até produzir os bips em determinadas regiões do mundo nos últimos três anos. A sede da empresa é mencionada como uma casa em uma parte nordeste de Budapeste, onde há folhas A4 com vários nomes de empresas, incluindo a BAC Consulting.

Cristiana Barsony-Arcidiacono, CEO da BAC Consulting, é uma mulher húngara com uma suposta carreira profissional significativa. Ela é alegada a ter trabalhado para a Comissão Europeia, UNESCO e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). No entanto, ainda não há provas fotográficas de seu trabalho nessas organizações. Ela também reside em um prédio residencial alto relativamente simples no norte de Budapeste, o que é surpreendente para alguém com uma carreira de tão alto nível.

Cristiana B. recusou-se a fornecer qualquer comentário ou reconhecimento do pedido da RTL/ntv, bloqueando várias ligações e recusando-se a se encontrar com eles pessoalmente. Ela foi mais aberta ao NBC News, dizendo: "Eu não faço bips. Eu sou apenas o intermediário. Acho que há um mal-entendido." Ela insiste que a BAC Consulting é apenas um intermediário dos bens.

Em resposta, o governo húngaro negou qualquer envolvimento ou conexão com a BAC Consulting e afirmou que a empresa opera sob a liberdade empresarial da Hungria. As atividades relatadas da BAC incluem consultoria, publicação de livros e jornais, produção de açúcar e serviços de TI. No entanto, seus ganhos relatados são baixos, apenas cerca de 3.000 euros. Seu faturamento caiu significativamente em um ano para 532.600 euros.

Foram encontradas várias pistas de Cristiana Barsony-Arcidiacono em outros sites, incluindo seu alegado papel como funcionária do Eden Global Impact Group, uma empresa com um campo de atividade pouco claro. A empresa anuncia um projeto de construção de cidade futurista e sustentável no México. Os históricos e papéis de outros funcionários listados também são colocados em dúvida, com muitos parecendo fabricados ou envolvidos em diferentes atividades.

Em termos paraphrasados, a história gira em torno das misteriosas circunstâncias envolvendo a explosão de milhares de bips no Líbano, ligados a uma empresa aparentemente obscura em Budapeste, Hungria. A investigação sobre o incidente leva a uma empresa, BAC Consulting, com um histórico complexo e uma CEO, Cristiana Barsony-Arcidiacono, com um currículo igualmente intrigante. A suposta envolvimento da BAC Consulting na produção e distribuição desses bips levanta várias questões. As atividades da empresa, sua relação com a Gold Apollo e o histórico profissional de Cristiana são todos objeto de ceticismo e controvérsia.

O governo húngaro defende a BAC Consulting, afirmando que a Comissão permitiu que a empresa distribua e produza bips em determinadas regiões. Apesar de seus baixos ganhos anuais, a BAC Consulting está envolvida em vários setores, incluindo consultoria, publicação, produção de açúcar e serviços de TI.

A aprovação da Comissão das atividades da BAC Consulting na distribuição e produção de bips está sob escrutínio, dado o histórico profissional relatado de sua CEO em organizações internacionais como a Comissão Europeia, UNESCO e AIEA.

Leia também: